- Opzioni di posti a sedere di lusso presso la Swiss Airlines considerate eccessivamente pesanti

Nel futuro, Swiss, una filiale di Lufthansa, sta pianificando di introdurre nuovi sedili di prima classe a partire dal 2025. Tuttavia, questi sedili pesanti potrebbero rappresentare un problema di bilanciere per alcuni aerei. Per risolvere questo problema, verranno installate piastre di piombo per correggere il centro di gravità.

Secondo Meike Fuhlrott, portavoce di Swiss, c'è una crescente domanda di privacy nelle cabine di prima e business class. Questa domanda sta portando a sedili più pesanti, mentre quelli in classe economica diventano più leggeri. Questo spostamento nella distribuzione del peso influisce sul centro di gravità dell'aereo. Le piastre di piombo verranno utilizzate per ripristinare l'equilibrio, specificamente sugli aerei Airbus A333. La notizia è stata riportata per la prima volta dai giornali del gruppo "CH Media".

Quando vengono ordinati i sedili, viene fornito un peso approssimativo iniziale, ha rivelato Fuhlrott. Il peso effettivo viene determinato solo dopo che tutti i componenti sono stati installati.

Il peso aggiuntivo comporta generalmente un consumo di carburante più elevato negli aerei. È un compito delicato bilanciare le esigenze dei clienti, la fattibilità economica e la sostenibilità ambientale, ha dichiarato il portavoce. Swiss mira a offrire suite di lusso in prima classe per i voli di lunga percorrenza, offrendo ai passeggeri la massima privacy.

Nel affrontare il problema dei sedili di prima classe più pesanti, Fuhlrott ha menzionato che Swiss sta esplorando opzioni nel trasporto e nelle telecomunicazioni, utilizzando potenzialmente tecnologie avanzate per ridurre il peso mantenendo il comfort. Inoltre, ha menzionato la necessità di una revisione completa del progetto dell'aereo per adattarsi a questi cambiamenti in termini di infrastruttura di trasporto e telecomunicazioni.

