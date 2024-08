- Opulenta festa barocca a Gotha

Nel fine settimana, il castello di Friedenstein a Gotha, la precedente corte reale, torna in vita con individui eleganti che si aggirano per i suoi giardini. Si tratta della 21ª edizione del Festival Barocco, il cui programma comprende balli sontuosi nella Sala Grande e intrattenimenti vari al Teatro Ekhof, un teatro barocco famoso per il suo meccanismo di scena ancora in funzione. Burattinai, narratori e musicisti sono solo alcuni dei partecipanti a queste manifestazioni.

Gli ospiti hanno la possibilità di partecipare a diverse attività, come la creazione di spille e l'apprendimento di passatempi antichi. I mercanti offrono articoli come corsetti e cappelli, mentre i falegnami e i tappezzieri mostrano le loro abilità. La sera di sabato ci sono spettacoli di ballo e un workshop, seguiti da un'esibizione della Filarmonica di Gotha Eisenach. Il classico picnic barocco nel Giardino Ovest è previsto per la domenica.

Il programma del Festival Barocco include anche una presentazione sulle origini storiche dei balli sontuosi nella Sala Grande. I visitatori possono approfondire la storia del castello di Friedenstein esplorando il suo ricco passato durante le visite guidate.

