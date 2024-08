Oprah Winfrey e' in programma nel programma del Comitato Nazionale Democratico mercoledì sera.

Oprah è in procinto di contribuire alla costruzione dell'evento in cui il Governatore Tim Walz del Minnesota accetterà la sua nomination vicepresidenziale democratica, secondo quanto suggerito da varie fonti informate sulla scaletta della serata.

CNN ha cercato di contattare i rappresentanti di Oprah e del DNC per chiarimenti.

Il DNC a Chicago è attualmente l'evento più ambito, dopo aver ospitato Lil Jon la scorsa notte e con esibizioni previste di Stevie Wonder, John Legend, Maren Morris e Pink per chiudere la settimana.

Nel 2020, Oprah ha espresso pubblicamente il suo sostegno al Presidente Joe Biden e alla Vicepresidente Kamala Harris, lodando Harris come prima donna e prima donna di colore a ricoprire il ruolo di VP.

"Mi sono ritrovata a pensare, 'Se solo Maya [Angelou] fosse ancora qui a vedere tutto questo'," ha confessato Oprah a People Magazine nel 2020. "...Non c'è modo di quantificare l'importanza dell'elezione di Kamala Harris per le donne di tutti i backgrounds e colori, a livello globale."

Oprah ha una lunga storia di impegno politico. La sua endorsement del Presidente Barack Obama nel 2008 ha suscitato un grande scalpore a livello globale. Ha sostenuto Hillary Clinton nel 2016, ma è rimasta principalmente dietro le quinte.

