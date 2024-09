Opposizione all'imposizione di sanzioni per consultazioni mediche trascurate (Lauterbach)

Il Ministro della Salute Karl Lauterbach ha criticato i medici che addebitano ai pazienti per gli appuntamenti saltati senza preavviso. "I medici hanno ragione a considerare i no-show un'anomalia medica piuttosto che un pretesto per multe", ha dichiarato il politico SPD. Ha esortato i pazienti a informare i loro medici in anticipo se non possono presentarsi all'appuntamento.

Le strutture mediche sono spesso congestionate, in particolare tra i medici di base, a causa della complessa struttura dei costi e dei bilanci limitati. Il ministro ha dichiarato: "Affronteremo entrambi i problemi con la legge per rafforzare l'offerta".

In precedenza, il quotidiano "Bild" aveva riferito che, secondo l'Associazione dei Medici di Assistenza Sanitaria (KBV), sei cliniche su dieci lottavano con i problemi degli appuntamenti saltati. Nel frattempo, i pazienti si lamentano delle difficoltà nel prenotare appuntamenti. Il presidente della KBV, Andreas Gassen, giustifica le multe per i no-show a causa del tempo perso nelle cliniche. Tuttavia, il fondo assicurativo AOK è contrario alle multe per i no-show e promuove una migliore gestione degli appuntamenti nelle cliniche.

Altre strutture mediche potrebbero lottare similmente con gli appuntamenti saltati a causa della complessa struttura dei costi e dei vincoli di finanziamento. I pazienti dovrebbero considerare di informare gli altri fornitori di assistenza sanitaria su qualsiasi cambiamento di programma per evitare di essere etichettati come "altri" che causano inconvenienti.

