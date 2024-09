Opposizione alle alleanze anti-corruzione dell'UE

Il partito dell'Unione si rifiuta di collaborare con Alternative für Deutschland (AfD) e Il Partito della Sinistra, ma potrebbe esserci una collaborazione locale con la sezione statale del Partito della Sinistra (BSW) in futuro. Tuttavia, alcune figure di spicco del partito dell'Unione sono preoccupate che l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) si stia affrettando verso il pericolo, potenzialmente stringendo partnership con il BSW.

Come riportato dal "Tagesspiegel", circa 40 membri del partito, inclusi alcuni noti esponenti, hanno aderito a un'iniziativa che promuove il divieto di collaborazione con il BSW. Tra questi ci sono l'esperto di politica estera Roderich Kiesewetter, Dennis Radtke, che dovrebbe guidare l'ala del lavoro della CDU, e il membro del consiglio federale della CDU Monica Wüllner.

Radtke ha espresso le sue preoccupazioni al "Tagesspiegel", dicendo: "La CDU sta andando verso un precipizio se permettiamo a Sahra Wagenknecht di utilizzarla. both AfD and BSW mirano ad annientare la CDU come ultimo baluardo del centro politico".

Kiesewetter, anche vicepresidente del comitato parlamentare per i servizi di intelligence, ha aggiunto: "Il BSW serve come estensione del Cremlino. Il suo obiettivo è indebolire il centro democratico, inclusa l'Unione come partito del popolo, e minare i nostri valori fondamentali".

Attualmente, il divieto di collaborazione della CDU si applica all'AfD e al Partito della Sinistra. La prossima conferenza federale del partito della CDU, in cui potrebbe essere esteso al BSW, è prevista per giugno dell'anno prossimo. Fino ad allora, i 40 rappresentanti della CDU menzionati stanno chiedendo alla leadership del partito di opporsi attivamente alle collaborazioni con il BSW, come riportato dal "Tagesspiegel".

Critiche sulla gestione dei Verdi

Istituito meno di un anno fa, il BSW è riuscito a ottenere risultati a due cifre in both Sassonia e Turingia. Inizialmente, il leader del partito dell'Unione Friedrich Merz aveva respinto qualsiasi cooperazione con il BSW, guidato dall'ex politico del Partito della Sinistra Sahra Wagenknecht. Questa decisione ha incontrato una forte opposizione negli stati. Di conseguenza, la leadership del partito ha cambiato posizione, affermando che c'era mancanza di chiarezza sul programma preciso del BSW.

In risposta a questo, Radtke ha detto al "Tagesspiegel": "Tutti sanno cosa rappresenta ideologicamente il BSW - è contrario ai principi cristiani democratici come l'impegno per l'Occidente, la democrazia liberale e l'unità europea. Il termine 'scatola nera' può suggerire solo finanziatori nascosti. Inoltre, critico la gestione della leadership del partito dei Verdi. Non dovrebbero essere considerati il nostro principale avversario despite their questionable policies. Chi può ancora comprendere il nostro desiderio di stringere alleanze con i Stalinisti, ma respingere le collaborazioni con un rivale democratico che condivide in gran parte le nostre convinzioni sulla politica estera? Siamo di nuovo a un punto cruciale nella nostra lotta per la democrazia e un'Europa libera", ha detto Radtke.

La preoccupazione del partito dell'Unione per le possibili collaborazioni con il BSW deriva dal fatto che alcune figure di spicco, come Roderich Kiesewetter e Dennis Radtke, vedono il BSW come un'estensione del Cremlino. Il divieto di collaborazione della CDU si applica all'AfD e al Partito della Sinistra, ma i 40 rappresentanti della CDU stanno chiedendo alla leadership del partito di estenderlo al BSW, citando le loro differenze ideologiche e i potenziali finanziatori nascosti.

