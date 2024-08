- Opposizione alla fusione MSC/HHLA basata sull'allineamento politico rosso-verde

Sentimenti anti-MSC aumentano tra la fazione rosso-verde del Parlamento di Amburgo

Prima del voto previsto nel Parlamento di Amburgo riguardo all'ingresso di MSC nella società di logistica del porto municipale HHLA, si sta registrando un crescente dissenso tra le basi di sinistra. I socialdemocratici del Forum Democratico di Sinistra per il 21° secolo (DL21) stanno incoraggiando i membri dell'SPD a votare contro l'accordo nella seduta di questo prossimo mercoledì. Allo stesso modo, l'associazione statale della Gioventù Verde ha espresso il suo rifiuto dell'ingresso di MSC.

Secondo il rappresentante statale della Gioventù Verde, Berkay Güür, che ha parlato con l'Agenzia Tedesca di Stampa, "Questo accordo non migliora la funzionalità dell'industria, ma aumenta solo la redditività di un'azienda." Ha spiegato inoltre che "il presunto successo di un'azienda non significa nulla per la prosperità della città."

Güür ha sostenuto che MSC sta cercando solo di aumentare i salari dei suoi manager, espandere la sua influenza globale e accumulare ricchezza personale. Ha avvertito che la decisione del governo statale di concedere a MSC una posizione monopolistica nell'industria navale locale sarebbe dannosa, affermando che "un Senato rosso-verde che sostiene questa azienda è difficile da digerire."

Il benessere della comunità minacciato dall'ingresso di MSC

L'iniziativa "Socialdemocratici per l'HHLA in mani pubbliche" ha espresso sentimenti simili nella sua lettera aperta, affermando che "La privatizzazione dell'infrastruttura pubblica ha storicamente rafforzato il controllo monopolistico, gravato le finanze pubbliche e portato a deterioramenti per i dipendenti e la popolazione nel suo insieme."

Il porto, in quanto parte integrante dell'infrastruttura, dovrebbe servire gli interessi economici di tutti, hanno argomentato i Socialdemocratici. Hanno esortato i Socialdemocratici a rispettare i principi socialdemocratici e a prendere una decisione storica per la città nel voto, come espresso nella loro lettera ai membri dell'SPD: "Vi esortiamo a respingere l'accordo con MSC."

MSC cerca una quota di maggioranza in HHLA

La coalizione rosso-verde di Amburgo intende incorporare MSC per stabilizzare la Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) e migliorare la gestione dei contenitori. La città manterrebbe una quota del 50,1%, mentre MSC otterrebbe una quota del 49,9%. Attualmente, la città detiene circa il 70%, mentre il resto è quotato in borsa.

In cambio, MSC si impegna ad aumentare la sua gestione delle merci all'HHLA a partire dal prossimo anno, con l'obiettivo di portarla a un milione di container standard all'anno entro il 2031. Inoltre, MSC intende costruire una nuova sede tedesca ad Amburgo e, in partnership con la città, aumentare il capitale azionario dell'HHLA di 450 milioni di euro.

I piani sono stati precedentemente approvati nella seduta del Parlamento prima delle vacanze estive con una maggioranza dei due terzi della coalizione rosso-verde. Tuttavia, il voto necessario nella seconda lettura è stato inizialmente ostacolato dai partiti dell'opposizione e ora è stato fissato per la prima seduta dopo le vacanze estive di mercoledì.

Campagna di una settimana contro la vendita proposta

I lavoratori del porto, La Sinistra e il sindacato Verdi hanno avviato una campagna di una settimana contro la vendita proposta. Sono previsti vari eventi informativi e di discussione, che culmineranno in una manifestazione guidata dall'alleanza "MSC deal stop" ai pontili di sbarco di sabato.

Nonostante l'obiettivo della città di partner con MSC per aumentare la gestione dei contenitori e investire in una nuova sede, il rappresentante statale della Gioventù Verde, Berkay Güür, ha criticato la mossa, sostenendo che concederebbe a MSC un monopolio dannoso nell'industria navale locale. Inoltre, l'ingresso della grande azienda di navigazione nell'HHLA potrebbe potenzialmente minacciare il benessere della comunità, come argomentato dall'iniziativa "Socialdemocratici per l'HHLA in mani pubbliche."

