- Oppositori alla secessione Il nuovo capo del governo catalano

Il Parlamento catalano di Barcellona ha eletto il socialista Salvador Illa come nuovo presidente della prospera regione nel nord-est della Spagna. Il 58enne ha ricevuto 68 voti, tra cui 20 dal partito separatista moderato di sinistra ERC e sei dal gruppo ecologista di sinistra Comuns. Secondo il presidente del Parlamento Josep Rull, come visto sul canale televisivo statale RTVE, ci sono state 66 voti contrari. I media spagnoli hanno accolto l'elezione di Illa come un nuovo inizio per la regione, scossa dalle richieste di indipendenza per oltre un decennio.

Tuttavia, l'elezione storica di Illa è stata offuscata dal ritorno del leader separatista Carles Puigdemont dopo quasi sette anni di esilio. Il 61enne, contro cui pende un mandato di arresto, è apparso a Barcellona, ha tenuto un discorso ai sostenitori e poi è scomparso. Puigdemont sembra aver eluso la polizia che ha cercato di arrestarlo, con l'aiuto di due ufficiali, uno dei quali ha fornito un'auto, secondo diversi media che citano fonti di polizia. I piani di Puigdemont dal suo nascondiglio erano inizialmente ignoti.

