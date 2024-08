Oppositore alla secessione diventa capo del governo in Catalogna

I media spagnoli parlano di un'elezione storica: con una maggioranza stretta, il Parlamento regionale catalano elegge Salvador Illa come presidente. Ma un altro uomo sta causando scalpore a Barcellona oggi: Carles Puigdemont è arrivato, ha visto e poi è scomparso.

Il socialista Salvador Illa è stato eletto presidente della Catalogna. Il 58enne si oppone alla secessione della ricca regione nel nord-est della Spagna. 68 membri del Parlamento regionale di Barcellona hanno votato per Illa, 67 contro di lui. Illa ha ottenuto il sostegno del partito di sinistra moderata-separatista ERC con promesse di concessioni finanziarie e rafforzamento della lingua catalana.

I giornali spagnoli hanno scritto di un'elezione storica che apre un nuovo futuro per la regione turbolenta. Tuttavia, l'attenzione è stata attirata soprattutto dal più importante rappresentante dei separatisti radicali, Carles Puigdemont. È apparso al centro di Barcellona al mattino dopo quasi sette anni nell'esilio, circondato dai politici di spicco del suo partito Junts, camminando per le strade senza essere molestato e salutando i passanti.

La polizia, presente con forti forze di sicurezza, non è intervenuta nonostante un mandato di arresto per il 61enne. Puigdemont aveva lasciato il paese segretamente in auto dopo un referendum sull'indipendenza illegale nel 2017 e il successivo fallito secessionismo.

Puigdemont ha quindi pronunciato un breve discorso a favore di alcuni migliaia di sostenitori vicino al parlamento, che volevano accoglierlo "istituzionalmente". "Sono qui oggi per ricordarvi che siamo ancora qui, siamo ancora qui perché non abbiamo il diritto di arrenderci", ha detto in tono combattivo, riferendosi alla sua lotta per l'indipendenza della Catalogna, che vuole raggiungere anche contro la volontà e in conflitto con il governo centrale. "Non abbiamo interesse a vivere in un paese dove le leggi di amnistia non amnistiando", ha aggiunto Puigdemont, criticando alcune parti della magistratura che si rifiutano di applicare la legge sull'amnistia per i separatisti approvata dal parlamento centrale a Madrid per lui.

Polizia come complici della fuga?

Poco dopo, è iniziata la sessione per eleggere Illa nel parlamento. Puigdemont aveva ripetutamente annunciato che voleva partecipare a questa sessione a tutti i costi. Era il suo diritto democratico come membro eletto, aveva detto in un messaggio video pubblicato sulla piattaforma X il giorno prima. Ma invece di andare al parlamento dopo il suo discorso, come la polizia potrebbe aver previsto, è stato rapidamente portato dietro le quinte dal suo avvocato e non è stato visto da allora. I giornali "El País" e "La Vanguardia" hanno riferito che due poliziotti sono stati arrestati come sospetti complici della fuga.

Mentre la polizia, secondo i resoconti dei media, si concentrava sul impedire a Puigdemont di entrare nel parlamento e aveva controllato anche i tunnel sotto l'edificio parlamentare, Puigdemont sembra essere fuggito indisturbato in una macchina bianca appartenente al poliziotto poi arrestato.

Quando la polizia si è resa conto che Puigdemont era fuggito, ha lanciato una massiccia caccia all'uomo con il nome in codice "Cage". Sono stati istituiti posti di blocco sulle principali uscite dalla metropoli mediterranea, con la polizia che controllava ogni veicolo che lasciava la città, come mostrato dal canale televisivo statale RTVE. In alcuni casi, sono stati ispezionati gli spazi dei bagagliai e i motociclisti sono stati invitati a togliersi l'elmetto. Anche al confine con la Francia, hanno cercato Puigdemont nel caso in cui avesse tentato di lasciare di nuovo il paese. Migliaia di veicoli sono rimasti bloccati in code chilometriche con il caldo estivo.

Le forze di sicurezza responsabili avevano preparato tutti i possibili scenari, tranne un'altra fuga di Puigdemont, che aveva fatto ritorno in Spagna, secondo "La Vanguardia" citando fonti della polizia. Tutti i membri dell'unità di polizia catalana Mossos d'Esquadra, responsabili dell'arresto di Puigdemont, sarebbero rimasti scioccati dal fallimento.

Vittoria Significativa per Sánchez

Despite an amnesty law for separatists, there is still an arrest warrant for Puigdemont due to the controversial interpretation of the law by investigating judge Pablo Llarena. The amnesty law excludes cases of personal enrichment from pardon. Although Puigdemont is not accused of embezzling public funds, the judge accuses him of personal enrichment. He argues that Puigdemont used public funds instead of his own for his illegal political goals during the 2017 independence referendum, which he considers equivalent to personal enrichment. The legal clarification of this dispute could take months.

Illa's party emerged as the strongest force from the early election in May. However, governing with a party that wants to lead Catalonia to independence might be challenging. Despite this, for Spain's socialist prime minister Pedro Sánchez, who wants to ease the Catalan conflict through concessions and dialogue, Illa's election is still a significant victory. However, he also relies on the votes of Junts in the central parliament. The conservative opposition and right-wing parties continue to criticize his policies, accusing him once again of driving Spain into the abyss.

