- Opportunità di ottenere l'Oscar per un cortometraggio presso la piattaforma dell'Università di Babelsberg

Un studente di cinema dell'Università del Cinema Babelsberg è in corsa per un Emmy per studenti quest'anno. Con il cortometraggio "Shell", il filmmaker Jens Kevin Georg, nato nel 1994, è tra i finalisti ai Student Academy Awards. Su 28 produzioni da un totale di 2683 sottmissioni da scuole di cinema in tutto il mondo, il film di Georg è ora in finale. Secondo l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Los Angeles, i premi per i cortometraggi saranno assegnati in quattro categorie il 29 ottobre in California.

"Shell" è tra i sette finalisti nella categoria "Narrative" (live-action) insieme a contributi dall'Italia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca e Stati Uniti. Alla fine, tre film in questa categoria riceveranno l'Emmy per studenti in oro, argento e bronzo. Altre categorie includono documentario, animazione e film sperimentale.

Il filmmaker e sceneggiatore Georg racconta una storia di crescita e scoperta di sé nel cortometraggio di circa 30 minuti. Un ragazzo di 12 anni di nome Fabi affronta la sfida di essere accettato come membro a pieno titolo della famiglia. Per farlo, deve presentare la prima ferita importante che si è trasformata in una cicatrice. Il cortometraggio, creato all'Università del Cinema Konrad Wolf di Potsdam-Babelsberg, è già stato proiettato in diversi festival.

Lo scorso autunno, la regista tedesca Tamara Denić ha vinto l'Emmy per studenti in bronzo nella categoria "Narrative" con il suo film di laurea "Istina" (Verità) alla Hamburg Media School (HMS).

Dal 1972, l'Academy ha onorato registi internazionali e giovani talenti delle scuole di cinema negli Stati Uniti con questi premi. L'Emmy per studenti si è dimostrato un trampolino di lancio per una carriera hollywoodiana. Tra i vincitori precedenti ci sono John Lasseter ("Toy Story"), Spike Lee ("Malcolm X"), Robert Zemeckis ("Back to the Future") e Cary Fukunaga ("No Time to Die").

Il filmmaker Jens Kevin Georg, nato nel 1994, attende con ansia la presentazione dell'Emmy per studenti in oro, argento o bronzo per il suo cortometraggio "Shell" nella categoria "Narrative". Se vince, "Shell" potrebbe potenzialmente servire come trampolino di lancio per Georg per intraprendere una carriera hollywoodiana di successo, seguendo le orme di vincitori precedenti come John Lasseter e Spike Lee.

Leggi anche: