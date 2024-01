Opinione: State meglio di tre anni fa?

Fu un colpo di grazia alle speranze di rielezione dell'allora presidente Jimmy Carter. Ora, in vista delle elezioni presidenziali del 2024, rimane la domanda fondamentale.

State meglio di come stavate alla fine del mandato dell'ex presidente Donald Trump? Ma soprattutto, l'America sta meglio ora rispetto a quando il Presidente Joe Biden è entrato in carica?

Pensate a tre anni fa, al gennaio del 2021. Gli Stati Uniti stavano subendo quello che all'epoca era il mese più letale della pandemia di Covid-19, che alla fine avrebbe mietuto più di 1,1 milioni di vittime americane - molto al di sopra della media pro capite del mondo sviluppato. Il tasso di disoccupazione era del 6,7% dopo aver raggiunto quasi il 15% all'inizio della pandemia - un numero salvato da trilioni di dollari di spesa bipartisan di stimolo che hanno aumentato il deficit del 200% rispetto all'anno precedente.

Ma soprattutto, abbiamo avuto un presidente che - per la prima volta nella storia americana - ha cospirato per rovesciare un'elezione sulla base di una menzogna per rimanere al potere, in contrasto con la Costituzione e con la tradizione di un trasferimento pacifico del potere, provocando un attacco al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori.

Sì, da questo punto di vista l'America è in condizioni migliori rispetto a tre anni fa.

Ma che dire dell'economia? La partigianeria è diventata così pervasiva da distorcere la percezione di dati altrimenti semplici. Un trend di TikTok proclama addirittura che siamo in una silenziosa depressione economica, senza alcuna prospettiva storica.

Ecco la realtà: la recessione ampiamente prevista da economisti, analisti e dirigenti nel 2023 non si è mai materializzata.

Al contrario, l'economia americana è leader mondiale, recentemente descritta dall'Economist come "una meraviglia da vedere", con un'inflazione che sta diminuendo più velocemente dei nostri alleati e si sta dirigendo verso il tanto decantato atterraggio morbido chesembrava mitico per molti osservatori.

A Wall Street, il mercato azionario sta chiudendo l'anno vicino a livelli record (alla faccia delle previsioni di Trump sulla depressione). Ma soprattutto, Main Street sta prosperando.

Sotto Biden, i datori di lavoro hanno creato un record moderno di 14 milioni di posti di lavoro in tre anni, con una media di oltre 400.000 al mese. Il confronto è con i 176.000 posti di lavoro al mese creati dai datori di lavoro sotto il presidente Trump nei suoi primi tre mesi di mandato, prima che la pandemia portasse a una perdita di oltre 20 milioni di posti di lavoro. Non si tratta di una semplice ripresa: I nuovi posti di lavoro hanno superato i livelli precedenti alla pandemia.

Il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti è al di sotto del 4% da due anni:è la prima volta che accade dagli anni Sessanta. I tassi di disoccupazione dei neri e degli ispanici hanno raggiunto i minimi storici. Quest'anno la crescita dei salari orari ha superato l'inflazione e i lavoratori dei sindacati hanno ottenuto aumenti importanti, che hanno avvantaggiato in modo sproporzionato i lavoratori della fascia più bassa della scala dei redditi e hanno portato il Washington Post a dichiarare che "i colletti blu hanno vinto alla grande nel 2023".

L'economia americana nel suo complesso è cresciuta a ritmo sostenuto, raggiungendo un incredibile 5,2% nelterzo trimestre del 2023. Trump ha registrato una crescita media annua del PIL del 2,5% durante i suoi primi tre anni - sostanzialmente in linea con la crescita annua del 2,3% ereditata dal Presidente Barack Obama durante i suoi ultimi tre anni di mandato. Non è tutto: la fiducia dei consumatori è forte in vista del 2024.

I fatti contano. Ma la politica è spesso una questione di percezione. Allora perché i sondaggi mostrano che a Biden non viene riconosciuto il merito di questa economia in crescita?

La presenza di inflazione e di tassi di interesse più elevati è una delle ragioni principali di questo scollamento. Il calo di queste frustrazioni quotidiane è un indicatore in ritardo, nonostante l'inflazione si sia stabilizzata. Nel recente passato, il movimento della "teoria monetaria moderna" di estrema sinistra ha dato per scontati i vantaggi pratici e politici dei bassi tassi di interesse e della bassa inflazione. Questo non dovrebbe accadere di nuovo.

C'è anche una comprensibile frustrazione per i costi della crisi dei migranti che si estende dal confine meridionale alle città del nord. I Democratici non dovrebbero negare nemmeno questo problema.

È anche vero che i benefici dei risultati legislativi finora ottenuti da Biden - la legge bipartisan sulle infrastrutture e la legge CHIPs per il trasferimento della produzione tecnologica americana - non si sono ancora fatti sentire del tutto. Ma, insieme al miglioramento dei benefici sindacali, potrebbero fare di più per rilanciare la classe media americana dopo decenni di compressione e di invio di posti di lavoro all'estero. Ad oggi, le aziende hanno impegnato più di 200 miliardi di dollari per costruire nuovi impianti manifatturieri americani e le fabbriche sono fiorenti, in particolare negli Stati rossi del Sud e del Mountain West.

Infine, Trump eccelleva nelle vendite; era ed è un hype man, un maestro del marketing spesso svincolato dai fatti. Durante l'amministrazione Trump, le notizie economiche erano un raro punto di forza che i giornalisti non di parte potevano riconoscere - e così spesso lo hanno fatto. È interessante, e controintuitivo, che un'analisi del Pew Research Center della copertura giornalistica dei primi 100 giorni tra Biden e Trump abbia rilevato che la copertura di Biden è stata leggermente più negativa.

Mentre l'economia spesso va meglio sotto i Democratici (un punto riconosciuto da Trump in un'intervista alla CNN del 2004), i Repubblicani sembrano in genere ricevere credito intorno alla classe C, nonostante il mercato azionario in forte espansione e il fatto che sotto Biden non siano state aumentate le aliquote fiscali individuali. Biden e il suo team non hanno inventato frasi e statistiche adesive per aiutare i sostenitori a far valere le proprie ragioni - e se le persone non suonano le proprie trombe, nessuno sente la musica.

Quando Reagan pose quella fatidica domanda, il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti era doppio rispetto a quello odierno, i tassi di interesse erano più che triplicati all'11,5% e l'America era nel bel mezzo di una doppia recessione. Le altre virtù di Carter - la sua reputazione di decenza personale, la disciplina fiscale e l'investimento lungimirante nell'energia alternativa - non hanno influenzato gli elettori. Inoltre, la reputazione dell'America all'estero sembrava a pezzi, come dimostrano gli ostaggi americani detenuti in Iran.

Al contrario, il rispetto per la leadership americana all'estero ha avuto un'impennata con il passaggio da Trump a Biden e, come ha scritto di recente sull'Atlantic Peter Wehner, già collaboratore di Reagan e di entrambi i presidenti Bush alla Casa Bianca: "Biden ha chiesto e ottenuto aumenti della spesa per la difesa, che è a un livello record. Sotto Biden, la produzione nazionale di petrolio è ai massimi storici. È stato un feroce sostenitore dell'Ucraina nella sua guerra contro la Russia. Ha rafforzato la NATO e ha svolto un ruolo essenziale nell'aggiungere Finlandia e Svezia... Una persona che si pensava fosse un presidente di transizione si sta rivelando un presidente importante".

La prospettiva è la cosa che abbiamo meno nella nostra politica, ma i fatti contano ancora. Il Signore sa che il nostro Paese deve affrontare sfide serie e che ci sono famiglie che stanno ancora lottando, ma non credete alle illazioni di parte sulla macchina della disinformazione che troppo spesso sono i social media. Guardate i dati e chiedetevi se gli americani in generale - e l'America stessa - stanno meglio ora con Biden rispetto alla fine della presidenza Trump. La risposta è sì.

Fonte: edition.cnn.com