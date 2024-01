Opinione: Si tratta di molto di più di un bacio indesiderato sulle labbra

L'ultimo ad averla afferrata è il presidente della Federazione Reale Spagnola di Calcio (RFEF) Luis Rubiales, che durante la cerimonia di consegna dei trofei della squadra ha afferrato la testa della calciatrice spagnola Jennifer Hermoso e le ha dato un bacio sulle labbra. Rubiales, come tutti gli altri presenti alla cerimonia, era senza dubbio entusiasta della vittoria della squadra spagnola nella Coppa del Mondo. Ma è l'unico che ha sfruttato quel momento per violare pubblicamente una giocatrice.

Jill Filipovic

Dopo il bacio, mentre la squadra si riuniva negli spogliatoi, Rubiales ha abbracciato Hermoso, ha annunciato un viaggio a Ibiza e ha detto: "Lì celebreremo il matrimonio di Jenni e Luis Rubiales". Un ulteriore filmato sembra mostrare l' allenatore Jorge Vilda che tocca in modo inappropriato un membro del suo staff, lasciando che la sua mano si avvicini al petto della ragazza mentre si allontana da un abbraccio. (La CNN ha chiesto un commento a Vilda, alla Reale Federazione Spagnola di Calcio (RFEF) e alla donna).

Le reazioni al bacio - sia che le persone siano critiche sia che facciano spallucce - ci dicono tutto su quanto poco il nostro mondo rispetti il diritto fondamentale delle donne di vivere nel mondo senza essere molestate e al sicuro nella propria pelle.

La Rubiales si è scusata per il bacio, più o meno.

"C'è un evento di cui mi devo pentire, ovvero tutto quello che è successo tra me e il giocatore, con un rapporto magnifico tra noi due, lo stesso degli altri", ha detto il capo della RFEF in una dichiarazione video.

"Ebbene, sicuramente ho commesso un errore, devo riconoscerlo. In un momento di euforia, senza alcuna intenzione di malafede, beh, quello che è successo è successo - credo in modo molto spontaneo. Ripeto, non c'è stata malafede tra noi due".

"Qui non abbiamo capito perché abbiamo visto qualcosa di naturale, normale e in nessun modo, ripeto, con malafede. Ma fuori dalla bolla, sembra che si sia trasformata in una tempesta e quindi, se ci sono persone che si sono sentite offese, devo dire che mi dispiace".

Hermoso, da parte sua, ha detto che "non le è piaciuto" ma si è chiesta: "Cosa dovrei fare?". In seguito, ha dichiarato a un programma radiofonico che "non se lo aspettava", ma che "è stato a causa dell'emozione del momento, non c'è niente di più. Sarà solo un aneddoto [di quel momento]. Sono assolutamente sicuro che non verrà gonfiato di più".

Non si può biasimare la Hermoso per aver voluto che questa storia finisse, perché semplicemente non c'è una buona posizione pubblica da prendere. Dire che non voleva essere baciata con la forza sulle labbra da un uomo che è, a tutti gli effetti, il suo capo, e che è una piagnucolona o una cattiva sportiva. Se invece non ha voluto essere baciata a forza sulle labbra da un uomo che è a tutti gli effetti il suo capo, allora è una piagnucolona o una cattiva sportiva.

Ma Hermoso non è la prima donna a essere afferrata e baciata senza il suo consenso da un uomo che cerca di segnalare pubblicamente la sua euforia usando una donna a caso come oggetto di scena. Dalla famosa immagine del marinaio reduce dalla Seconda Guerra Mondiale che bacia un'infermiera nel V-J Day a Times Square all'attore Adrien Brody che abbraccia Halle Berry e la spinge a baciarla dopo la sua vittoria dell'Oscar come miglior attore nel 2003, c'è una lunga storia di uomini che usano momenti pubblici per afferrare e baciare donne che non hanno espresso alcun desiderio di farlo.

Quando vengono interrogati, molti di questi uomini affermano una versione del tipo "ero solo preso dal momento", definendo i baci, come ha fatto Rubiales, "spontanei". Stranamente, però, gli uomini presi dal momento non tendono ad afferrare e baciare spontaneamente altri uomini. È quasi come se ci fosse un senso di diritto al corpo delle donne, e un'aspettativa che le donne tollerino sconvolgenti intrusioni nel loro spazio personale, che non si applica agli uomini.

In caso di dubbio: Alla maggior parte delle donne, come alla maggior parte delle persone, non piace essere baciate a forza sulla bocca. La maggior parte delle donne, come la maggior parte delle persone, si diverte a baciare il partner romantico e talvolta i figli o altre persone care, ma non apprezza una testa indesiderata a pochi centimetri dalla sua, un alito indesiderato sul suo viso, labbra indesiderate che si infrangono contro le sue. È una violazione. È disgustoso. È spaventoso sia che avvenga in privato, sia che avvenga sotto gli occhi delle telecamere.

Nel 2005, Greta Friedman, l'infermiera che fu baciata con la forza da un marinaio a Times Square, disse a un intervistatore: "Non è stata una mia scelta essere baciata". Il marinaio, ha detto, "si è avvicinato e ha afferrato!". Il momento non è stato romantico; mentre accadeva, lei pensava: "Spero di riuscire a respirare", ha detto. "Voglio dire, qualcuno molto più grande di te e molto più forte, dove hai perso il controllo di te stessa, non sono sicuro che ti renda felice".

Come hanno notato gli storici, quel famoso bacio, riscritto per decenni come romantico o di giubilo, faceva parte di un'ondata di aggressioni sessuali e stupri in diverse città del dopoguerra per mano di uomini di ritorno. Gli uomini aggredirono donne e ragazze, a volte baciandole contro la loro volontà, altre volte palpeggiandole, spogliandole, picchiando i loro compagni maschi e, secondo diverse testimonianze, violentandole.

Dopo che la Berry è stata baciata con la forza da Brody, ha detto a un intervistatore che l'unica cosa che pensava era: "Che cazzo sta succedendo in questo momento?". Quando gli è stato chiesto se si fosse pentito delle sue azioni, Brody ha detto a un intervistatore nel 2017: "C'era molto amore in quella stanza, vero amore e riconoscimento. Era solo un bel momento e... l'ho preso".

Le reazioni come quelle descritte da Friedman e Berry sono comuni: Quando vengono aggredite sessualmente o si trovano di fronte a un contatto indesiderato, molte donne si bloccano piuttosto che reagire.

Il bacio di Rubiales si aggiunge a una montagna di accuse di cattiva condotta a sfondo sessista nella RFEF. Il trattamento riservato da Vilda alla squadra è stato così presumibilmente ripugnante che 15 giocatrici hanno dichiarato che non sarebbero scese in campo con la nazionale finché non fossero state affrontate le loro preoccupazioni; altre tre giocatrici, tra cui Hermoso, hanno manifestato il loro sostegno ai membri che hanno boicottato. Eppure, quando le spagnole hanno vinto la Coppa del Mondo grazie alla loro abilità e al duro lavoro, Rubiales ha ancora sottolineato Vilda.

"Penso che dobbiamo dare tutto il merito a queste donne, alla squadra guidata da Jorge Vilda e dobbiamo festeggiare il più possibile", ha detto.

Ricevi la nostra newsletter settimanale gratuita

Iscriviti alla newsletter di CNN Opinion

Unisciti a noi su Twitter e Facebook

Eppure, invece di dare alle donne spagnole il loro momento, Rubiales ha fatto in modo che si trattasse di lui, oggettivando Hermoso, trattandola come un oggetto di scena da usare per mostrare il suo entusiasmo e segnalare la sua virilità. Perché anche questo è il messaggio: che gli uomini, quando sono troppo eccitati, non possono fare a meno di comportarsi così. Questa razionalizzazione errata non solo mette le donne in una posizione di vulnerabilità, ma esime anche gli uomini dall'assumersi la responsabilità della portata delle loro azioni.

Per troppo tempo, troppi uomini hanno visto il corpo delle donne come una proprietà pubblica, come un oggetto sessualizzato da guardare, commentare o toccare, come se esistessimo nel mondo per essere guardate, valutate e godute. Troppo spesso le donne sono trattate come accessori della vita degli uomini, personaggi di supporto nelle loro narrazioni, o oggetti attraverso i quali gli uomini possono esprimere le loro emozioni e sui quali possono appoggiare il loro bagaglio.

Questo, dicono in troppi, è solo un uomo che fa l'uomo, o una semplice manifestazione di normali emozioni umane. Ma non è così. Molti uomini che trattano male le donne sembrano perfettamente in grado di trattare gli uomini con rispetto e di tenere le mani, le labbra e i genitali per sé quando sono in compagnia di altri uomini che non hanno espresso alcun interesse per un contatto fisico sessualizzato. È quando questi uomini sono in compagnia di donne che sembra che avvengano le prese e i baci, e a volte anche di più.

Non so quale dovrebbe essere la pena giusta per Rubiales. Ma so che azioni come la sua riguardano molto di più di un semplice bacio.

Correzione: Una versione precedente di questo articolo descriveva erroneamente un incidente che coinvolgeva un membro dello staff calcistico spagnolo; la persona nel filmato era Jorge Vilda, non Luis Rubiales.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com