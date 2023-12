David Zurawik

Opinione: Rupert Murdoch ha contribuito a distruggere i media e la politica

Dimettendosi giovedì dal controllo quotidiano dei consigli di amministrazione di Fox e News Corporation, per diventare presidente emerito delle due società, il 92enne fondatore lascia dietro di sé un'eredità di giornalismo e commenti sconsiderati e faziosi che hanno contribuito a creare una cittadinanza così arrabbiata e polarizzata che, secondo alcuni analisti, la nostra stessa democrazia sembra minacciata. E con Murdoch che ha ceduto il controllo quotidiano dell'impero al figlio Lachlan, il pericoloso modo di fare affari della Fox non sembra destinato a cambiare in meglio.

Sebbene ci siano altri fattori che contribuiscono alla polarizzazione - come i politici e l'economia globale - la Fox News di Murdoch ha giocato un ruolo anche in questi, mostrando i membri più rumorosi e trasgressivi del Congresso e facendo da capro espiatorio a vari gruppi, dagli immigrati ai democratici, per le sfide economiche della nazione.

Mentre Murdoch ha costruito il suo impero mediatico con i giornali fin dagli anni '50 in Australia e dagli anni '70 negli Stati Uniti, è stata la fondazione del canale Fox News nel 1996 che lo ha portato a diventare una forza gigantesca nella vita politica americana. Sebbene il canale venisse etichettato come notiziario con la frase "equo ed equilibrato" (che ha abbandonato qualche anno fa), era tutt'altro.

Negli anni '90 c'era spazio sulla TV via cavo per un canale che presentasse voci conservatrici, non c'è dubbio. Ma fin dalla sua nascita, con Murdoch che ha nominato Roger Ailes come amministratore delegato, Fox News è stata soprattutto un'operazione politica, non giornalistica. Ailes, che ha aiutato Richard Nixon a essere eletto presidente nel 1968, si è specializzato nell'uso politico dei media.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i guardiani dei media mainstream negli Stati Uniti erano molto attenti alla propaganda e alla disinformazione. Ne avevano visto gli effetti in Europa negli anni Trenta e Quaranta. La propaganda è stata una componente fondamentale per l'ascesa di Adolf Hitler in Germania e di Benito Mussolini in Italia.

Ma non Murdoch. Ha dato ad Ailes la possibilità di fare tutto il necessario per far conoscere Fox News, un'altra parte importante dell'eredità di Murdoch che non dovremmo trascurare: Ha aperto le porte del telegiornale via cavo alla propaganda, alla disinformazione e alla depistaggio. E ha creato il modello per quella che è diventata una potente macchina di comunicazione di destra.

E guardate dove siamo ora, mentre lottiamo per trovare piattaforme mediatiche di cui poterci fidare nel tentativo di dare un senso ad azioni politiche che vanno oltre la realtà, come l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 o il rifiuto di un presidente sconfitto di promuovere un trasferimento pacifico del potere. Anche in questo caso, Murdoch non è l'unica causa della mancanza di fiducia nei media e dell'inondazione di disinformazione e di malainformazione. Ma la sua Fox News è la voce più grande e più forte che ha spinto queste false narrazioni, come quella secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state truccate.

Ho scritto di Murdoch e della Fox fin dagli anni '80 e ho osservato che Murdoch era più interessato al denaro che all'ideologia. Ma il suo peccato più grande è stato quello di aver ignorato il senso di responsabilità sociale che la maggior parte delle emittenti americane mainstream ha accettato come prezzo per fare affari.

Qui e in altri Paesi, le sue operazioni hanno ignorato le regole e trasgredito i codici tradizionali di comportamento dei media. E così facendo, è stato un improbabile modello di comportamento per una nuova generazione di titani dei media tecnologici come Mark Zuckerberg, che inizialmente ha rifiutato di accettare la responsabilità per la disinformazione pubblicata su Facebook durante le elezioni del 2016. Si può vedere molto di Murdoch anche nello stile di gestione della X di Elon Musk.

Nel 2011, nel Regno Unito, Murdoch e suo figlio James sono stati chiamati a testimoniare davanti alla Commissione Cultura, Media e Sport del Parlamento su uno scandalo che coinvolgeva una delle sue proprietà, News of the World. Murdoch si è scusato con annunci a tutta pagina su sette giornali per il ruolo del suo giornale nell'hackeraggio del telefono di un adolescente ucciso.

Nel gennaio di quest'anno, Murdoch ha deposto nella causa da 1,6 miliardi di dollari intentata da Dominion Voting Systems contro Fox News per le sue false affermazioni di frode elettorale. Ha riconosciuto che alcuni conduttori di Fox News hanno appoggiato false affermazioni sul furto delle elezioni del 2020.

In aprile, Fox News ha patteggiato per 787,5 milioni di dollari e deve ancora affrontare altre cause per le false affermazioni di frode elettorale che alimentano tanto rancore e discordia nella vita americana di oggi.

Dal punto di vista commerciale, Murdoch è una figura mediatica di incredibile successo. Se adorate i magnati che fanno soldi e i capitani d'industria che assumono rischi, lui è il vostro uomo.

Ma mentre lui si ritira dietro il suo muro di denaro, a noi non resta che cercare di ripulire i rottami politici che si lascia alle spalle.

