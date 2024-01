Opinione: "Ricordate il Maine! La storia mostra come le bugie possono scatenare le guerre

Jeffrey Sonnenfeld

La scorsa settimana, tra i timori che potesse scoppiare una guerra più ampia in Medio Oriente, il Presidente Joe Biden ha colto il momento per rafforzare la verità e smorzare la pericolosa spirale della disinformazione, che spesso ha portato a guerre come quelle che abbiamo già visto nella storia.

Il bombardamento del 17 ottobre dell'ospedale Al-Ahli di Gaza, che ha ucciso centinaia di civili, è stata una terribile tragedia. Subito dopo l'esplosione, molti media hanno riciclato i dubbi pronunciamenti del gruppo militante islamista Hamas che incolpava Israele. "Israeli Strike Kills Hundreds in Hospital, Palestinians Say" recitava un titolo iniziale sul sito web del New York Times. I leader arabi si sono affrettati a condannare Israele.

In una nota dei redattori di lunedì, il Times ha ammesso che "le prime versioni del servizio - e il risalto che ha avuto in un titolo, in un avviso di stampa e nei canali dei social media - si sono basate troppo pesantemente sulle affermazioni di Hamas e non hanno chiarito che tali affermazioni non potevano essere immediatamente verificate. Il rapporto ha lasciato ai lettori un'impressione errata su ciò che si sapeva e sulla credibilità del resoconto".

Biden, il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la comunità di intelligence americana hanno espresso la certezza che l'attacco all'ospedale sia stato il risultato di un razzo errante sparato dalla Jihad islamica palestinese, un gruppo militante affiliato ad Hamas che gli Stati Uniti e Israele considerano un'organizzazione terroristica.

Questa valutazione si è basata su prove audio, video, satellitari, radar e infrarossi di fonte aperta e proprietaria, su comunicazioni intercettate di Hamas che ammettevano che un missile vagante era fuori rotta e su video che mostravano militanti palestinesi che lanciavano una raffica di razzi vicino all'ospedale, per poi cadere a breve distanza ed esplodere all'interno di Gaza.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno categoricamente negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco all'ospedale, attribuendolo a un "lancio di razzi fallito" da parte della Jihad islamica palestinese. Il gruppo ha negato le accuse di Israele.

Un'analisi della CNN ha suggerito che un razzo lanciato da Gaza si è spezzato a mezz'aria e che l'esplosione dell'ospedale è stata causata da una parte del razzo che è atterrata sul complesso ospedaliero. Gli esperti di armi e di esplosivi hanno affermato che le prove disponibili di danni al sito non sono compatibili con un attacco aereo israeliano.

Israele non aveva alcun incentivo a bombardare un ospedale civile, tanto meno alla vigilia dell'arrivo di Biden, dato che gli Stati Uniti avevano riaperto le discussioni con Egitto, Arabia Saudita, Giordania e Autorità Palestinese.

Le accuse di Hamas sembravano rispecchiare il suo apparente sabotaggio delle estensioni dell'Accordo di Abraham, avvenuto 10 giorni prima. In una dichiarazione della scorsa settimana, Biden ha ipotizzato che il motivo dell'invasione di Israele e del massacro di civili da parte di Hamas fosse quello di far deragliare un accordo di pace tra Arabia Saudita, Israele e Stati Uniti. "Penso che una delle ragioni per cui [Hamas] ha agito come ha fatto... è che sapevano che stavo per sedermi con i sauditi", ha detto. "I sauditi volevano riconoscere Israele... e stavano per riconoscere Israele. E questo, di fatto, avrebbe unito il Medio Oriente".

Tuttavia, nonostante questi fatti, ora il Medio Oriente è ulteriormente infiammato da massicce proteste e da un virulento sentimento antistatunitense e antisionista.

Le false informazioni hanno portato e infiammato le guerre più volte nella storia.

L'invasione statunitense dell'Iraq nel 2003, per eliminare le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, si basava su una falsa premessa e su un'intelligence errata.

La corazzata USS Maine esplose nel porto dell'Avana, a Cuba, nel 1898, uccidendo più di 260 marinai statunitensi. Il presidente William McKinley inizialmente ritenne l'affondamento un incidente, ma i media infiammarono l'opinione pubblica.

I giornali rivali di William Randolph Hearst e Joseph Pulitzer attribuirono la colpa dell'affondamento agli spagnoli ostili. "Ricordate il Maine!" divenne un grido di guerra contro la Spagna. Questa tesi fu ribaltata dalla Marina degli Stati Uniti nel 1974 , che mostrò prove significative del fatto che l'esplosione era stata causata da un incendio di carbone a bordo.

L'incidente del Golfo del Tonchino nel 1964

Dopo un primo scontro tra le forze navali statunitensi e i sottomarini nordvietnamiti il 2 agosto 1964, le notizie di un secondo scontro avvenuto la notte del 4 agosto 1964 portarono il Congresso ad approvare la Risoluzione del Golfo del Tonchino tre giorni dopo, autorizzando il presidente Lyndon Johnson a inviare forze statunitensi in Vietnam e dando inizio alla guerra del Vietnam.

Sia l' ex segretario alla Difesa statunitense Robert McNamara che i principali leader vietnamiti confermarono a posteriori che le notizie di un attacco erano false, basate su informazioni sbagliate e su travisamenti delle comunicazioni intercettate.

La guerra messicano-americana nel 1846

Quando il Congresso degli Stati Uniti stava valutando la possibilità di dichiarare guerra dopo che il Messico aveva presumibilmente invaso il territorio americano e ucciso soldati americani, un allora oscuro deputato dell'Illinois di nome Abraham Lincoln chiese di conoscere "il particolare punto del suolo in cui il sangue dei nostri cittadini è stato così versato".

I soldati statunitensi si stavano spingendo in un territorio che , secondo gli storici, era messicano. Tuttavia, l'infiammata opinione pubblica statunitense spinse il presidente James Polk ad agire e il Congresso a dichiarare guerra.

L'incendio del Reichstag e il Terzo Reich nel 1933

Quattro settimane dopo il giuramento di Adolf Hitler come cancelliere della Germania, il Reichstag, sede del Parlamento tedesco a Berlino, fu incendiato.

Hitler condannò rapidamente gli agitatori comunisti, usando l'episodio come pretesto per sospendere le libertà civili, i partiti politici rivali, la stampa indipendente e l'assassinio dei rivali. Hitler fu catapultato da un debole cancelliere provvisorio a un dittatore con un potere senza precedenti che istituì il Terzo Reich.

Solo dopo la Seconda guerra mondiale sono emerse prove che suggeriscono che i nazisti abbiano pianificato e ordinato l'incendio, e la Germania ha graziato postumo un capro espiatorio falsamente accusato dell'incendio doloso nel 2008.

Questi esempi storici offrono chiare lezioni che sono rilevanti per il conflitto odierno. Il discorso di Biden su Israele ha sottolineato l'obiettivo deliberato di civili innocenti che sono stati violentati, mutilati, torturati e massacrati, con corpi bruciati vivi.

Ha anche affrontato le sofferenze dei palestinesi di Gaza, aggravate dal missile di un gruppo di militanti palestinesi che ha colpito per errore un ospedale di Gaza, e ha spinto per l'accesso all'assistenza umanitaria per chi si trova a Gaza, compresi altri 100 milioni di dollari dagli Stati Uniti ai palestinesi.

Il discorso di Biden ha portato alla luce la necessità che il mondo si fermi, riprenda fiato, attribuisca accuratamente le colpe e non diffami ulteriormente le vittime o permetta ai cattivi di apparire come vittime.

In breve, Biden ci ha ricordato che dobbiamo, prima di precipitarci in un'escalation affrettata:

1. Verificare i fatti - pensare come un detective, non come un partigiano.

2. Verificare le fonti - determinare ciò che manca o è incerto.

3. Esigere la trasparenza del governo - ottenere la storia completa.

4. Attenzione ai fatti manipolati dalla demagogia - mettere in dubbio le motivazioni dei messaggeri.

La "saggezza delle folle", erroneamente celebrata, può portare le folle manipolate a diffondere bigottismo, superstizione e violenza catastrofica.

