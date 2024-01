Sara Stewart

Opinione: Queste persone sono grasse. Non sono affari vostri

Gordon è una scrittrice che ha iniziato la sua carriera come blogger anonima con lo pseudonimo "Your Fat Friend" (La tua amica grassa), che prende il nome da una lettera che ha inviato a un'amica per spiegare come lei, in quanto donna di 350 chili, avrebbe voluto essere trattata.

"Dite solo "grassa"", legge Gordon nel film. "Non 'curvy' o 'chubby' o 'chunky' o 'fluffy' o 'more to love' o 'big guy' o 'full-figured' o 'big-boned' o 'queen size' o 'husky' o 'obeso' o 'overweight'. Dite semplicemente "grasso"".

L'ha scritta come missiva privata, ma poi l'ha pubblicata sul suo blog. È diventata virale, lanciando Gordon come voce acuta e fin troppo rara che difende la dignità delle persone grasse. Da allora ha scritto due libri ed è diventata co-conduttrice dell'acclamato podcast "Maintenance Phase", dove lei e il co-conduttore Michael Hobbes analizzano l'industria della dieta e del benessere, dal Presidential Fitness Test alla mania dei fen-phen fino all'attuale ossessione per l'Ozempic.

Ma la maggior parte del film è dedicata alla vita personale della Gordon: i rapporti con i suoi amorevoli genitori, la vita con il suo cane nel grazioso quartiere di Portland, nell'Oregon, e soprattutto le molte indignazioni, grandi e piccole, che incontra come persona grassa in un mondo programmato per vedere i corpi grossi con disgusto.

In uno degli aneddoti più cupi del film, l'autrice racconta il suo trauma per il volo. Dal momento in cui sa di dover salire su un aereo, al processo di imbarco e alla consapevolezza che tutti intorno a lei la considerano un peso e un peso, descrive la sensazione di malessere fisico che si prova quando si è una persona che gli altri considerano con ostilità, rabbia e repulsione. (Ha anche scritto di opporsi al termine "grassofobia" per descrivere questo comportamento, sostenendo che "gli atteggiamenti discriminatori non sono una malattia mentale").

Racconta anche di anni in cui è stata messa in disparte dai medici che ha visitato, professionisti della salute che spesso si rifiutano di curare ciò per cui è venuta da loro e passano direttamente a dirle di perdere peso prima di tornare. Gordon, che ha lottato contro un disturbo alimentare, racconta di aver attraversato un periodo di otto anni in cui ha semplicemente smesso di cercare aiuto medico.

La scrittrice Roxane Gay ha parlato e scritto di questa ipocrisia - l'idea che le persone grasse non prestino abbastanza attenzione alla loro salute, quando invece sono vituperate dai professionisti da cui cercano aiuto o cure. In un'intervista del 2017 con Lindy West, Gay ha dichiarato: "Metà dei problemi che le persone grasse affrontano sono dovuti all'accumulo di mancanza di assistenza sanitaria. Non è che sei semplicemente grasso e all'improvviso hai il diabete o la pressione alta, ma è che vai dal medico per una visita medica o per lo streptococco o per le palpitazioni cardiache e loro ti dicono semplicemente: "Sei grasso, dimagrisci" e non ti curano, e poi smetti di andare dal medico. E poi, 10 anni dopo, è ovvio che sei un'esplosione di problemi medici. Perché sei un corpo umano e non hai visto professionisti medici competenti. È una vergogna".

Come riconosce Gordon, molte persone magre (siano esse medici professionisti o sconosciuti) presumono di sapere meglio di una persona grassa che cosa dovrebbe o non dovrebbe mangiare. Gordon ricorda che una donna le ha tolto un melone dal carrello della spesa, dicendole che aveva troppi zuccheri. "È un melone!" Gordon esclama incredula alla telecamera.

Ma come lei e altri attivisti del grasso hanno detto pubblicamente da anni, è ridicolo pensare che non siano a conoscenza delle raccomandazioni nutrizionali e sanitarie, dei benefici dell'esercizio fisico e dei pericoli del diabete e di altre malattie legate all'obesità. Ascoltandola descrivere la continua intrusione di commenti taglienti e sguardi di disapprovazione da parte di estranei e commenti sentiti da persone che vogliono disperatamente perdere 5 o 10 chili - qualsiasi cosa, sottolinea Gordon, per evitare di assomigliare al suo corpo - è possibile iniziare a capire la gravità dell'esame dannoso a cui sono sottoposte le persone grasse.

Ciò che Gordon fa di così radicale, in accordo con la scrittura e la difesa di persone come Roxane Gay ("Hunger") e Lindy West ("Shrill"), è sottolineare che, a un livello molto elementare, tutto questo non è affare di nessun altro. Che i corpi di alcune persone sono fatti per essere grassi. Infatti, come dice nel film, la maggioranza dei corpi americani è in sovrappeso. Ciò significa che tutto l'anti-grasso, tutto l'agitarsi, il puntare il dito e l'infamia sono rivolti alla maggior parte delle persone in questo Paese, che dovrebbero accettarli con un sorriso di scuse e non opporsi mai e poi mai alla disumanizzazione di routine che subiscono. E, Dio ce ne scampi e liberi, che non si impegnino mai per una vera e propria celebrazione dei corpi grassi.

Perché reagire, come ha sperimentato Gordon, può avere conseguenze terrificanti. A un certo punto del film, la donna subisce un doxxed: le sue informazioni personali vengono pubblicate online, compresi l'indirizzo di casa e il numero di previdenza sociale. "È in netto contrasto con il numero di persone, ad esempio, magre che pubblicano un post sulla positività del corpo e si mostrano mentre mangiano un pezzo di pizza. E da parte di una persona magra, il post riceverà commenti del tipo: 'Evviva, capito! Vai. Ci piace". E da una persona grassa verrà accolto con minacce di morte, giusto?", ha detto a People.

C'è una significativa ribellione femminista insita nel sostenere l'accettazione e la celebrazione del grasso. Come ha scritto la West, "quando si educano le donne a credere che siamo insignificanti, che siamo rotte, che siamo malate, che l'unica cura è la fame, la costrizione e la piccolezza; quando si mettono le donne l'una contro l'altra, ci si tiene incatenate dalla vergogna e dalla fame, ossessionate dai nostri difetti, piuttosto che dal nostro potere e dal nostro potenziale; quando si fa leva su tutto questo per rubare i nostri soldi e il nostro tempo - questo muove il timone del mondo. Si orienta l'umanità verso il conservatorismo, i muri e gli interessi ristretti degli uomini, e ci tiene alla deriva in acque dove la sicurezza e l'umanità delle donne sono secondarie rispetto al piacere e alla convenienza degli uomini".

Gordon commenta anche, nel film, l'ossessione di monitorare il modo in cui le figure pubbliche - soprattutto quelle femminili - cambiano forma, come se tutti avessimo il diritto di sapere come e perché lo hanno fatto. Di giudicare le loro scelte. Gabourey Sidibe, Rebel Wilson e Adele sono tutti esempi di celebrità che hanno cambiato radicalmente forma negli ultimi anni. L'appello pubblico di Gordon affinché le persone si allontanino e lascino in pace Adele ha raggiunto la cantante stessa; il filmato riporta un tweet della cantante che ringrazia Gordon per il saggio.

Detto questo, i suggerimenti della Gordon su come cambiare il mondo come alleata (sono una persona magra, resa ancora più magra da un attacco di cancro) sono un po' più difficili di come li fa sembrare nel film. Ho quindi fatto una piccola ricerca e ho raccolto alcuni consigli di attivisti grassi online:

"Il presupposto che le persone grasse vogliano perdere peso, che siano o debbano essere a dieta, che odino il proprio corpo o che non si sentano a proprio agio con se stesse, è incredibilmente dannoso e perpetua il disprezzo per se stessi che le persone grasse sono abituate a provare", ha scritto Chloe Papas, di Melbourne, sul sito di lifestyle ABC Everyday. "Non date per scontato che una persona grassa nella vostra vita voglia cambiare il proprio corpo e, soprattutto, non date per scontato che voglia consigli in merito".

"Anticipare le esigenze delle persone grasse nella mia vita, fare del mio meglio per soddisfarle e rimediare quando non ci riesco", ha risolto Logan Howlett in EverydayFeminism.com. "Per esempio, sto tenendo un corso di autogestione del benessere e quando sono andata a controllare la sala in cui avrei tenuto il corso, mi sono assicurata che ci fossero sedie comode senza braccioli, in modo che le persone grasse del mio corso non dovessero lottare con i braccioli scomodi della sedia".

"Richiamate i comici che raccontano barzellette sui grassi, nei forum pubblici", scrive l'autrice Rebecca Rose Vassy, che propone "dieci modi radicali per essere un alleato dei grassi" sul sito di terapia TamaraPincus.com. "Non basta non ridere a una battuta sui grassi (e molti di voi lo fanno ancora, siamo onesti). Dovete dire ai comici, ai conduttori di tarda serata e, sì, anche ai vostri amici e colleghi che la loro "battuta" era un pugno in basso e semplicemente non faceva ridere. Fatelo nei tweet, nei commenti o nei gruppi, dove gli altri possono vedere e sentire le vostre obiezioni, e il burlone dovrà risponderne. Potreste pensare 'è solo una battuta', ma credeteci, l'umorismo anti-grasso provoca un livello di danno psicologico ed emotivo che non fa ridere".

"Cancellate le parole 'epidemia di obesità' dal vostro vocabolario", afferma Dani Beckett su Vice. "La demonizzazione dei corpi grassi è un classico strumento di capro espiatorio utilizzato dai governi. Quando parlano di 'epidemia di obesità', usano un linguaggio in codice per indurvi a dare la colpa dei problemi sistematici della società (povertà, criminalità, cambiamento climatico) alle comunità povere e di colore. Siete più intelligenti di così".

E andate a vedere "Il tuo amico grasso" quando sarà nelle sale. Scommetto che cambierà il vostro modo di vedere le interazioni con le persone grasse nella vostra vita - e aumenterà notevolmente la vostra volontà di sfidare il modo desolante in cui sono state trattate da sempre.

