Opinione: Questa scioccante legge statale potrebbe rappresentare un disastro sia per i migranti che per i texani

Nell'inasprire la battaglia sull'immigrazione tra il Texas e l'amministrazione Biden, Abbott sta giocando un gioco pericoloso e cinico. La sua nuova legge è costituzionalmente sospetta e logisticamente impraticabile. Aprirà la porta al profiling razziale dei latinos e metterà a rischio le comunità texane. E non ci sono prove certe che porterà a un calo significativo dell'immigrazione clandestina.

Abbott ha fatto questa mossa in un contesto di livelli record di ingressi non autorizzati al confine meridionale. Solo a novembre, i funzionari hanno arrestato circa 192.000 migranti tra i porti di ingresso, come ha dichiarato alla CNN il capo della pattuglia di frontiera. Questo continuo afflusso di migranti è diventato un'enorme responsabilità politica per il presidente Joe Biden e un salasso per le risorse degli Stati di confine.

Tuttavia, l'SB 4 è legalmente problematico perché invade l'autorità federale sull'immigrazione. In base alla clausola di supremazia della Costituzione, le leggi federali hanno la precedenza sulle misure statali e la legge federale vigente garantisce già ai migranti il diritto di chiedere asilo. Il Texas non può spazzare via questo aiuto umanitario con la propria legge.

Inoltre, da oltre 100 anni la Corte Suprema sostiene che il potere di regolamentare l'immigrazione spetta esclusivamente al governo federale. Nella causa Arizona contro Stati Uniti del 2012 , l'Alta Corte ha stabilito che gli Stati non possono emanare proprie leggi sull'immigrazione, citando "l'ampio e indubbio potere del governo federale sull'immigrazione". Non c'è da stupirsi che un gruppo di 30 ex giudici dell'immigrazione, nominati sia da repubblicani che da democratici, abbiano firmato una lettera di novembre in cui si oppongono alla SB 4 ritenendola illegale.

L'SB 4 consentirà alle forze dell'ordine statali e locali del Texas di arrestare le persone sospettate di essere illegalmente nel Paese. Tuttavia, come hanno sottolineato alcuni capi della polizia texana , ciò distoglierà la polizia dai suoi compiti abituali, come la lotta ai crimini violenti. La legge grava gli agenti locali di responsabilità in materia di immigrazione, per le quali potrebbero non essere stati addestrati.

In uno Stato che, secondo l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti, è composto per il 40% da latinos e per il 17% da stranieri, secondo il Consiglio americano per l'immigrazione, in che modo la polizia statale e locale dovrebbe decidere chi è privo di documenti - chiedendo i documenti? O giudicando le persone in base al colore della pelle o alle preferenze linguistiche?

Trasformare tutte le forze di polizia in agenti dell'immigrazione di fatto è una politica sbagliata, perché scoraggerà gli immigrati e le loro famiglie dal denunciare i crimini o dal farsi avanti come testimoni. La nuova legge del Texas probabilmente seminerà sfiducia tra le forze dell'ordine locali e le comunità latine.

Per questo motivo, tre direttori di contee del Texas hanno scritto a Biden, esortandolo ad agire contro la SB 4; essi riconoscono che la misura rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica. Il provvedimento rappresenta anche un potenziale onere finanziario per i sistemi carcerari e giudiziari statali e locali, in quanto le località del Texas sosterranno i costi dell'incarcerazione degli immigrati e del giudizio dei loro casi.

Senza dubbio, la SB 4 è una misura estrema. Basta chiedere ad Abbott. Egli ha definito la legge che ha firmato lunedì "così estrema" da tenere i migranti lontani dallo Stato. Il suo commento denota una mancanza di compassione per le persone che fuggono dalla persecuzione e dalla violenza nei loro Paesi d'origine.

Per i migranti, l'SB4 significherà più sofferenza, più maltrattamenti e un'impropria riduzione del loro diritto a un'udienza per l'asilo e a un giusto processo. Poiché la legge limita l'accesso agli aiuti umanitari legali, potrebbe spingere un maggior numero di migranti a tentare di entrare nel Paese con contrabbandieri e cartelli, il che non è certo un risultato auspicabile per nessuno.

È vero che c'è una crisi al confine meridionale. Ma Abbott si sbaglia quando dice che Biden non sta facendo nulla in materia di immigrazione. Biden ha posto fine al Titolo 42, un regolamento di salute pubblica dell'era Trump usato per respingere i migranti al confine. Ha concesso lo status di protezione temporanea ai cittadini venezuelani e ha creato una nuova applicazione mobile che i richiedenti asilo possono usare per richiedere appuntamenti. Biden sta agendo sull'immigrazione, ma non il tipo di azione che vuole Abbott. Le nostre frontiere non sono nemmeno "aperte"; quest'anno l'amministrazione ha aumentato le deportazioni.

La politica sull'immigrazione la fa il Presidente, non i governatori degli Stati, e per una buona ragione. Immaginate se tutti i 50 Stati avviassero i propri programmi di immigrazione e deportazione. Si creerebbe un caos nella politica estera degli Stati Uniti. Le azioni di Abbott potrebbero già ritorcersi contro, inviando ai legislatori di Washington che stanno lavorando a un compromesso sull'immigrazione (legato agli aiuti all'Ucraina) il messaggio che i leader del GOP non stanno agendo in buona fede su questo tema. L'SB 4 potrebbe ostacolare i loro piani, entrando in conflitto con qualsiasi possibile accordo sull'immigrazione.

L'SB 4 è un attacco ai diritti civili e umani e una minaccia alla sicurezza pubblica. Mina l'autorità federale in materia di immigrazione. L'amministrazione Biden dovrebbe unirsi all'ACLU nel fare causa per impedire l'entrata in vigore di questa misura dannosa.

