Opinione: Quali collaboratori hanno previsto correttamente il 2023?

Ma prima di arrivare a ciò che pensano ci sia in serbo per il 2024, diamo un'occhiata a ciò che hanno previsto per il 2023.

Quando si è trattato di prevedere quali serie televisive si sarebbero aggiudicate i premi più importanti quest'anno, i nostri collaboratori hanno avuto difficoltà - e di brutto. Solo due, Elliot Williams e Jeff Yang, hanno previsto correttamente che l'Emmy per la migliore serie drammatica sarebbe andato a "Succession". E nessuno dei nostri oracoli ha indovinato che "Ted Lasso" sarebbe stata nominata miglior commedia.

Il potere predittivo diYangsi è rivelato valido anche per i film. Lui e altri tre collaboratori - Laura Coates, Dean Obeidallah e Sara Stewart - hanno correttamente previsto che "Everything Everywhere All at Once" avrebbe vinto l'Oscar per il miglior film.

I nostri previsori hanno faticato anche a prevedere l'anno sportivo. Non un solo collaboratore ha indovinato che i Texas Rangers avrebbero vinto le World Series e solo due - Paul Callan e Coates - hanno azzeccato la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl.

In politica, invece, i nostri collaboratori hanno brillato. Quasi tutti hanno previsto che il presidente Joe Biden sarebbe stato in testa ai sondaggi come candidato democratico alle presidenziali del 2024. Per quanto riguarda il principale candidato del GOP, i collaboratori si sono divisi tra l'ex presidente Donald Trump e il governatore della Florida Ron DeSantis. Tra coloro che hanno giustamente previsto che Trump e Biden sarebbero stati in testa ai sondaggi ci sono Jill Filipovic e Frida Ghitis, entrambi convinti che il 2024 sarebbe stato molto simile al 2020.

2020 déjà vu

Filipovic e Ghitis avevano colto nel segno. E ora, mentre entriamo in un anno di elezioni, sono ancora d'accordo sulle loro previsioni presidenziali: Biden vincerà le elezioni del 2024. Ha detto Ghitis: "Tra Trump e Biden, i democratici non entusiasti si convinceranno che Biden è immensamente meglio dell'alternativa".

Non sono gli unici a pensarla così. Tutti i nostri collaboratori, tranne quattro, prevedono che Biden sarà rieletto presidente. Dei quattro che si sono distaccati dal gruppo, Joey Jackson vede Nikki Haley vincere sugli elettori, mentre Alice Stewart e SE Cupp credono che Trump vedrà un altro giorno nello Studio Ovale. Anche Holly Thomas scommette che Trump sarà eletto presidente, anche se ha fatto notare che la sua ipotesi è "Prevista nello spirito di mettere in valigia un ombrello per assicurarsi che non piova".

C'è stato molto meno accordo tra i collaboratori, invece, su quale partito controllerà ciascuna camera del Congresso dopo le elezioni del 2024. Mentre alcuni dei nostri oracoli pensano che ogni partito controllerà una camera, una manciata di persone ipotizza che i Democratici le controlleranno entrambe. Solo due - Allison Hope e Yang - prevedono che il GOP conquisterà la maggioranza dei seggi sia alla Camera che al Senato.

La domanda su chi siederà alla Casa Bianca avrà un impatto che va ben oltre i nostri confini, ha sostenutoGhitis, guardando ai rischi geopolitici che il mondo dovrà affrontare nel 2024. "La risposta avrà gravi ripercussioni in tutto il mondo. Una seconda presidenza Trump sarebbe quasi certamente più estrema su più fronti. ... Se Biden viene rieletto, le possibilità di ripristinare la stabilità globale sono molto più alte".

Un premio per la pace nel Medio Oriente?

Quest'anno, la domanda su chi vincerà l'ambito Premio Nobel per la pace ha rappresentato una sfida per i nostri collaboratori. Alcuni prevedono che il premio sarà assegnato a un leader del clima - Nemonte Nenquimo, pensa Filipovic, mentre Sara Stewart "fa il tifo perché sia l'anno di Greta Thunberg!".

Ghitis e Alice Stewart credonoche, dopo oltre un anno e mezzo di coraggiosa leadership durante la guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky riceverà il premio. Don Lincoln prevede invece che il premio andrà al leader dell'opposizione russa incarcerato Alexei Navalny.

Ma l'ipotesi più comune tra i nostri saggi è quella di una persona coinvolta negli sforzi per portare la pace in Medio Oriente. Su chi sia questa persona, però, i nostri pronosticatori non sono d'accordo. Cupp e Gene Seymour pensano che saranno i negoziatori del Qatar nell'affare degli ostaggi israeliani. Megan Ranney, invece, prevede lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, visto il ruolo del suo Paese negli accordi di Abraham. Hope pensa che sarà il leader dell'opposizione israeliana Benny Gantz. Nel frattempo, Thomas non ha un nome da proporre, ma sostiene che il vincitore sarà "chiunque riesca a mediare un cessate il fuoco duraturo nella guerra tra Israele e Hamas".

La pace nel Medio Oriente continuerà ad essere al centro dell'attenzione anche nel nuovo anno. Chiunque sia in grado di porre fine al conflitto, "spero che lo faccia in fretta", ha detto Ranney.

Una partita alla roulette dell'inflazione

Se c'è qualcosa che ha fatto girare la testa nel 2023, è stata l'economia. L'anno ha visto i tassi di interesse salire sempre di più, mentre la Federal Reserve cercava di domare l'inflazione. Molti economisti temevano che una recessione fosse imminente e tutti aspettavamo con il fiato sospeso di vedere se la Fed sarebbe riuscita a raddrizzare la nave senza una grave recessione economica.

Per la gioia di molti investitori, l'inflazione si è raffreddata, l'economia ha evitato la recessione e il mercato azionario è in rialzo. Ma la domanda su dove andrà l'inflazione l'anno prossimo è ancora aperta. Alcuni dei nostri oracoli più ottimisti pensano che il tasso medio di inflazione sarà più basso l'anno prossimo. Ghitis pensa che "la Fed ucciderà il drago dell'inflazione. L'inflazione scenderà al 2,6%". Hope, Jackson e Ranney prevedono un calo ancora più contenuto, al 2,5%. Per Seymour, indovinare il tasso di inflazione è come lanciare freccette su un bersaglio. "Umm... 3? No, 7... No, 5... No... 2, risposta finale!!!", ha detto, finendo per azzeccare la previsione più bassa del gruppo.

Altri sono meno fiduciosi che il tasso di inflazione scenda. Filipovic prevede un tasso di inflazione medio del 4,0%, mentre Roxanne Jones ritiene che "si aggirerà intorno al 4,5%".

Naturalmente, i consumatori non sono gli unici a doversi preoccupare dell'inflazione. Mentre la campagna per le presidenziali del 2024 si è intensificata quest'anno, Lanhee Chen, ricercatore presso la Hoover Institution, ha sottolineato che la comunicazione di Biden sull'inflazione potrebbe essere la chiave per conquistare gli elettori. "Il trucco per Biden è quello di enfatizzare i suoi risultati senza sembrare di dichiarare prematuramente che le battaglie contro l'inflazione e la recessione sono state vinte", ha scritto a luglio.

Poco ottimismo per la riscossa degli Eagles

Sebbene i nostri collaboratori siano esperti di politica, cultura e affari mondiali, sono anche appassionati delle loro squadre sportive.

La squadra più quotata per vincere le World Series quest'anno è quella della città natale di Alice Stewart, gli Atlanta Braves, mentre i Mets e gli Yankees sono a pari merito al secondo posto. Thomas punta sui Mets, mentre Yang punta sugli Yankees "per pura lealtà perversa".

Per quanto riguarda il calcio, la squadra preferita dai nostri pronosticatori per la vittoria del Super Bowl è la stessa che hanno pronosticato l'anno scorso: i Philadelphia Eagles. Cupp, Jones, Alice Stewart, Sara Stewart, Thomas e Yang erano tutti ottimisti sulle prospettive degli Eagles lo scorso dicembre, in gran parte grazie alla promessa del loro quarterback Jalen Hurts. Quest'anno, Sara Stewart è l'unica di questo gruppo che è disposta a scommettere sugli Eagles per la seconda volta. Gli Eagles hanno comunque vinto la maggior parte dei pronostici, grazie soprattutto al sostegno dei collaboratori che non avevano indovinato la vittoria dell'anno scorso. Questo dimostra che i nostri oracoli non dimenticano in fretta i pronostici sbagliati.

Cupp e Alice Stewart pensano che i Kansas City Chiefs vinceranno per il secondo anno consecutivo, mentre Jones e Yang puntano sui San Francisco 49ers. Per quanto riguarda l'ipotesi di Thomas: "I Miami Dolphins. Sono stati così costanti e gli Eagles hanno fallito l'anno scorso".

Tra le domande sullo sport, c'è il maggior consenso su quale squadra porterà a casa il maggior numero di medaglie d'oro alle Olimpiadi estive del 2024 a Parigi. Tutti i partecipanti, tranne due, scelgono il Team USA; Kent Sepkowitz e Seymour sono gli unici a non essere d'accordo, in quanto entrambi hanno scelto la Cina. Per quanto riguarda l'atleta che vincerà il maggior numero di medaglie d'oro? La maggioranza pensa che Simone Biles avrà un altro anno eccezionale.

Abbiamo appena fatto una serata di buona televisione...

... ha detto Roman Roy, riferendosi all'ATN, la rete di notizie fittizia al centro della serie "Succession".

Ma i nostri oracoli concordano in larga misura sul fatto che, nella vita reale, ogni notte passata a guardare la serie di successo della HBO è stata una notte di buona televisione. Infatti, quasi tutti i nostri collaboratori sono sicuri che "Succession" vincerà l'Emmy come miglior serie drammatica. I più distanti, Jackson e Obeidallah, pensano che il premio per il miglior film drammatico andrà rispettivamente a "White Lotus" della HBO e a "The Crown" di Netflix. (La CNN e la HBO sono entrambe di proprietà della Warner Bros. Discovery).

Molte serie televisive raggiungono l'apice nella loro prima stagione. "Succession", tuttavia, sembrava migliorare con il passare del tempo, lasciando i fan a lamentarsi della sua conclusione. "Concludere 'Succession' in un momento in cui ogni episodio è migliore del precedente sembra una mossa coraggiosa", ha osservato la scrittrice Ani Bundel prima del finale di maggio. Con l'ottimo finale dello show, "il mondo della TV si ricorda ancora una volta che uno dei tratti distintivi di una serie veramente grande è quello di sapere quando chiudere i battenti".

"Ted Lasso" è il favorito per la miglior commedia. Yang, tuttavia, ritiene che questo sarà l'anno in cui "The Bear" otterrà l'Emmy. Anche l'anno scorso ha sostenuto "L'orso", anche se ha messo in dubbio la categoria in cui è stato nominato. "È una commedia o un dramma?".

Oppenheimer" sarà "Kenough"?

Nella terra dei film, la maggior parte degli occhi sono puntati sul duo del giorno di apertura che ha fatto parlare tutto il paese. Circa la metà dei nostri pronosticatori pensa che "Oppenheimer" sarà premiato come miglior film, ma molti hanno fatto un cenno a "Barbie". Come ha detto Seymour , l'Oscar andrà a "Oppenheimer, se si tratta di un film come al solito. ('Barbie', se non lo è)".

I due film non hanno solo dato adito a speculazioni sugli Oscar; quando sono stati presentati in anteprima, hanno ispirato riflessioni a bizzeffe. SaraStewart ha dichiarato: "Il bello di Barbie è che può essere qualsiasi cosa.. . Ed è proprio per questo che risuona ancora con i bambini e che generazioni di adulti guardano i trailer del film della Gerwig con una gioia assoluta". ("Barbie" è stato distribuito dalla Warner Bros, che appartiene alla società madre della CNN).

L'unico altro film che i nostri collaboratori ritengono abbia una possibilità di vincere l'Oscar è "Killers of the Flower Moon". Le due menti scientifiche del gruppo, Lincoln e Sepkowitz, sono tra coloro che prevedono che il capolavoro di Martin Scorsese vincerà il premio.

È il mondo di Taylor Swift e noi ci viviamo dentro

Quest'anno nessuna celebrità ha catturato la nostra attenzione collettiva come Taylor Swift. La popstar ha fatto il tutto esaurito negli stadi con la parte statunitense del The Eras Tour; ha pubblicato due album, tra cui Speak Now (Taylor's Version), che ha raggiunto la vetta della Billboard 200 e ha reso la Swift la donna con il maggior numero di album n. 1; ha stabilito il record di incassi per un film concerto nel weekend di apertura; è stata nominata persona dell'anno dalla rivista TIME. Inoltre, è diventata miliardaria.

Ma l'influenza della Swift si è estesa oltre l'industria musicale. Secondo la società di ricerca QuestionPro, l'impatto economico stimato dell'Eras Tour è stato di ben 5 miliardi di dollari. Come ha sottolineato Yang , "nessuno fa capitalismo come Taylor Swift".

Non deve sorprendere, quindi, che la maggioranza dei nostri pronosticatori scommetta che il suo album "Midnights" vincerà il Grammy per l'album dell'anno. "Questo è il suo momento, diamole il massimo", ha detto Filipovic. Secondo Obeidallah, "anche se non dovesse vincere il Grammy, ha già vinto il 2023 e il 2024!".

Ranney, tuttavia, ha combattuto l'impulso di puntare sulla Swift per il Grammy, dicendo: "Adoro T Swift, ma l'album di SZA 'SOS' merita questa vittoria".

Sarà per sempre o andrà a rotoli

L'anno della Swift è stato notevole anche per un altro motivo: Ha iniziato a frequentare il tight end dei Kansas City Chiefs Travis Kelce. A differenza della sua relazione, notoriamente segreta, con l'ex Joe Alwyn, la Swift e Kelce non si sono sottratti ai riflettori. Tuttavia, il giornalista Frankie de la Cretaz ha sottolineato che "il diluvio di podcast, post sui social media e riferimenti in partita a una potenziale relazione tra la cantante e il tight end - prima che ci fosse un qualsiasi incoraggiamento o conferma da parte di lei - sembra mancare completamente di rispetto ai suoi desideri e ai suoi confini".

Filipovic, tuttavia, ha visto qualcosa di rinfrescante nella dinamica della coppia. "In un momento di massima insicurezza maschile, la relazione Taylor-Travis è un modello utile: due adulti ambiziosi, entrambi eccellenti in quello che fanno, ma la metà femminile della coppia ha più successo e guadagna di più, con un margine enorme, e alla metà maschile questo sembra andare benissimo".

Jackson e Obeidallah sono i più ottimisti sul futuro di Swelce. (Pensano che entro la fine del 2024 la coppia sarà sposata. Anche Ranney e Alice Stewart prevedono che la coppia sarà ancora forte, ma non si sbilanciano. Credono che sia previsto un fidanzamento rapido . Gli altri collaboratori sono concordi nel ritenere che Swift e Kelce non dureranno. Come ha detto Ghitis: "Ci stancheremo di lei come lei si stancherà di lui? No. La gente continuerà a essere ossessionata da Taylor, e Travis diventerà il materiale per un'altra canzone di rottura".

A prescindere da quello che i nostri impavidi pronosticatori pensano sarà lo status della Swift e di Kelce, una cosa sembra certa: come Jane Carr ha spiegato nella nostra newsletter sull'anno della cultura all'inizio di questo mese, il nostro amore per la musica, lo sport e le relazioni tra le nostre star preferite è stato un aspetto determinante del 2023. Le stesse cose ci uniranno sicuramente nell'anno a venire.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com