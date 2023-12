Opinione: Perché tutti questi cambiamenti a "Jeopardy!"?

Nota dell'editore: Bill Carter ha coperto il settore dei media per oltre 25 anni al New York Times. È stato anche collaboratore della CNN e autore di quattro libri sulla televisione, tra cui "The Late Shift".Le opinioni espresse in questo commento sono sue. Altre opinioni su CNN.

Bill Carter

Il programma ha anche apportato alcuni tocchi nuovi e sconvolgenti nella sequenza di apertura, come le inquadrature della troupe che tiene in mano i gobbi (alla maniera di "Saturday Night Live") e gli scrittori che vengono visti mentre elaborano le risposte più difficili, per le quali i concorrenti hanno bisogno, si sa, delle domande giuste.

Ma la vera novità di "Jeopardy!" è l'introduzione di una cosa chiamata "Torneo della seconda possibilità", che riporta in gara concorrenti degni di nota che in realtà non hanno vinto. No, non si chiama "Torneo dei non campioni", né "Arrivano i perdenti".

Se a ciò si aggiunge il recente licenziamento di Mayim Bialik come conduttrice part-time, che ha prolungato la controversia sul successore del leggendario Alex Trebek, per alcuni tradizionalisti di "Jeopardy!" tutti questi cambiamenti in un colpo solo hanno fatto girare la testa.

Un sito web chiamato "Cinema Blend" ha catturato alcune riserve dei fan, meglio riassunte in un video pubblicato, che dice: "Un nuovo logo e una nuova e appariscente sequenza di apertura potrebbero contraddire ciò che i fan più fedeli si aspettano dallo show e diminuire quella sensazione di calore e nostalgia".

Nei giochi a premi, come in molte altre cose della vita, si rischia di mettere in discussione "l'atmosfera calda e nostalgica"! (cioè: è meglio non cercare di eliminare il punto esclamativo).

Carte in tavola: Sono sempre stato abbastanza bravo a "Jeopardy!".

Questo è dovuto a due fattori: una strana capacità di ricordare fatti oscuri e inutili (le opere teatrali più lunghe e più brevi di Shakespeare: domanda qui sotto, senza barare!) e una passione per i giochi.

Chiaramente non sono l'unico. "Jeopardy!" è uno dei programmi televisivi più longevi di tutti i tempi, con un posto così radicato nella cultura americana che il jingle "Final Jeopardy!" viene abitualmente tirato fuori da chi esorta un compagno in preda a una prolungata esitazione ad arrivare al punto. "Dah-Dah-Dah, Daddah-Dah-Dah-Dah".

"Jeopardy!" iniziò un mese dopo la partecipazione dei Beatles all'"Ed Sullivan Show" nel 1964. Inizialmente una serie diurna, durò 11 anni sulla NBC, condotta da Art Fleming. (Ha anche condotto una breve serie di ritorno nel 1978). Poi, dopo un interregno di sei anni, lo show tornò come serie in onda nel 1984, condotto dall'amatissimo Trebek (Alex, conduttore canadese di game show da 200 dollari).

Non ho mai tentato di partecipare allo show, ma uno dei miei compagni di tavolo al New York Times, Richard Perez-Pena, era un campione multiplo. Di tanto in tanto spiattellavamo informazioni inutili ai nostri compagni di tavolo. (Candidato che perse contro Calvin Coolidge nel 1924: chi è John W. Davis?).

Tutto questo per certificare che ho guardato spesso "Jeopardy!" e mi sono divertito, soprattutto quando ho pensato che avrei vinto la partita. (Ma non mi definirei mai un fanatico del programma, anche se questa definizione non è rara.

Gli spettatori amano il loro "Jeopardy!". Molti ne fanno un'abitudine quotidiana, spesso a cena. Una storia famosa e accattivante racconta che negli ultimi anni di vita di Carl Reiner, il suo grande amico Mel Brooks si recava ogni sera a casa di Carl in Rodeo Drive per sedersi davanti alla TV con la cena sul vassoio e cercare di rispondere alle domande di "Jeopardy!".

Negli ultimi anni, nonostante gli sconvolgimenti causati dalle restrizioni di Covid-19 (niente pubblico che applaude senza motivo quando spuntano gli slot "Daily Double") e la scomparsa di Trebek, celebrato per la sua impareggiabile abilità nel leggere gli indizi e per le sue interazioni affascinanti ma mai stucchevoli con i concorrenti, seguite da un piano di successione poco efficace, i fan più accaniti del quiz show hanno perseverato nella loro devozione.

Non sempre in modo felice, però. Mike Richards, produttore incaricato di trovare il successore di Trebek, ha scatenato le polemiche dei fan quando ha condotto un round di provini per i conduttori (Mehmet Oz? Aaron Rodgers?) ma ha finito per eliminarli tutti e scegliere se stesso. Ha resistito nove giorni prima della rivelazione di commenti sessisti in un podcast. Si è scusato per i commenti, che tuttavia hanno portato alla sua rapida uscita di scena.

La decisione di scegliere Bialik come conduttrice insieme a Ken Jennings, il re dei concorrenti di "Jeopardy!", ha sistemato le cose, più o meno. La scelta di Jennings come conduttore unico dello show contribuirà probabilmente a rafforzare quella "sensazione di calore e nostalgia".

Visti i recenti sconvolgimenti, non sorprende che i fan si sentano un po' a disagio per i cambiamenti apportati a elementi come il logo e i ritorni per gli impressionanti non-vincitori.

Ma non è che "Jeopardy!" abbia attraversato sei decenni senza cambiamenti sostanziali. Dopotutto, una volta si mettevano gli importi in dollari su cartoncini e li si tirava su manualmente. Il tabellone è cambiato tecnologicamente numerose volte (insieme all'inflazione dei premi in denaro) e ci sono stati numerosi cambiamenti nel set.

Molti dei progressi sono stati fatti per mantenere lo show vitale tra gli spettatori più giovani. E questo ha funzionato. I giochi a premi sono tradizionalmente associati a spettatori più anziani. "Jeopardy!" è riuscito a reclutare un consistente seguito di fan più giovani.

Uno dei motivi è stato l'aver abbracciato nuove idee come i tornei per i campioni, le celebrità e i liceali. Forse l'innovazione più importante è stata l'eliminazione della regola delle 5 vittorie e del ritiro nel 2003. Ciò ha permesso di elevare i vincitori di massa a celebrità a sé stanti, compresi luminari come Jennings, che detiene ancora il titolo di vincitore consecutivo con 74 vittorie.

In fondo, il sorteggio è ancora il gioco, che è quanto di più fondamentale ci possa essere: Rispondi alla domanda, ottieni la grana.

Il nuovo produttore esecutivo dello show, Michael Davies, che una volta ha rinunciato a un lucroso lavoro da dirigente della ABC per gestire un nuovo gioco chiamato "Chi vuol essere milionario?", è tra i leader più innovativi che abbiano mai lavorato nel genere dei game show. Il "Torneo della seconda opportunità" è stata una sua idea. Senza dubbio, ci saranno altri cambiamenti in futuro.

Tenetevi forte, fan di "Jeopardy!"! OK. La domanda è: cosa sono l'Amleto e la Commedia degli errori?

Non preoccupatevi se l'avete persa: potete ancora qualificarvi per il "torneo della seconda possibilità"!

