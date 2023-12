Julian Zelizer

Opinione: Perché la guerra di DeSantis contro la Disney è un grosso errore

Il conflitto tra l'emergente repubblicano e l'azienda dietro a Topolino è iniziato quando la Disney, in risposta alle proteste dei suoi dipendenti, ha criticato la legge "Don't Say Gay" che limitava le discussioni sull'identità sessuale e di genere in classe.

DeSantis, che ha firmato la legge, ha deciso di prendere provvedimenti punitivi, privando l'azienda del suo status fiscale privilegiato e creando un nuovo consiglio per supervisionare il distretto fiscale speciale della Disney. Per non farsi fregare, la Disney ha concluso un accordo pluridecennale con i membri del consiglio uscente pochi giorni prima che il nuovo consiglio, nominato da DeSantis, prendesse il sopravvento.

Dopo che il nuovo consiglio ha reso nullo l'accordo, la Disney ha reagito con forza e ha intentato una causa contro il governatore e il suo consiglio di supervisione, sostenendo che egli ha usato il suo potere politico per punire l'azienda per aver esercitato i suoi diritti di libertà di parola. Il conflitto si sta trasformando in un ginepraio, con le parti che si stanno trincerando dietro le quinte.

Per DeSantis, questa è stata una pessima mossa politica. Mentre l'ex presidente Donald Trump aumenta la sua campagna elettorale, DeSantis fatica a tenere il passo. Con la sua guerra alla Disney, il governatore ha fatto un altro passo indietro rispetto all'essere il repubblicano "più eleggibile" del gruppo.

Perché questa decisione è così dannosa?

In primo luogo, DeSantis si sta incasellando come un guerriero culturale di destra. Inizialmente, uno dei suoi maggiori punti di forza politici era la capacità di costruire il tipo di coalizione che altri nel suo partito trovavano così difficile, avendo fatto breccia in modo significativo tra gli elettori latinos in Florida.

DeSantis ha anche fatto leva sui suoi risultati esecutivi di promozione della crescita economica e sulla sua gestione della pandemia. Durante la campagna del 2022, DeSantis ha pubblicato uno spot - che ricorda il famoso spot di Reagan "Morning Again in America" del 1984 - sottolineando come la gente sia andata a lavorare e i bambini a scuola quando molti altri Stati hanno chiuso durante la pandemia.

Tuttavia, attaccando briga con la Disney, DeSantis finisce per distrarre gli elettori dalle sue capacità di governo e finisce per assomigliare a una versione un po' più raffinata della deputata Marjorie Taylor Greene. Sebbene molti repubblicani amino le guerre culturali, non è affatto chiaro che si tratti di una strategia vincente in un'elezione nazionale.

Inoltre, non è una bella immagine per un potenziale candidato repubblicano alla presidenza prendersela con l'America delle imprese. Nonostante tutti i discorsi sul populismo conservatore, la realtà è che le grandi imprese rimangono un gruppo elettorale centrale del GOP. Le politiche economiche deregolamentate e supply side del partito sono sempre state al centro della coalizione politica che il GOP ha costruito a partire dalla presidenza di Reagan.

DeSantis sembra fare il gioco della retorica del GOP sul populismo, trascurando la realtà che gli americani più ricchi e i dirigenti d'azienda costituiscono una componente chiave della base. Vedere un governatore prendersela con un'importante azienda del suo stesso Stato - nello stesso momento in cui i Repubblicani della Camera stanno creando un'inutile instabilità economica minacciando di non alzare il tetto del debito - farà certamente innervosire le aziende che vogliono stabilità, prevedibilità, governo senza mani e profitto. Di certo non vorranno pensare a un possibile presidente che sembra disposto a intraprendere azioni punitive contro un'azienda per aver detto qualcosa che all'improvviso potrebbe essere bollato come "woke".

È anche strano che DeSantis abbia scelto di prendersela con un'azienda che è uno dei prodotti culturali più iconici della storia americana moderna. La Disney è per molti versi un simbolo dei sani valori familiari a cui i repubblicani cercano di allinearsi.

Se l'obiettivo è dimostrare di essere un combattente, il governatore non sarà mai in grado di eguagliare Trump su questo fronte. Cercare di sfidare l'ex presidente in questo modo è una follia. Come hanno imparato molti altri repubblicani prima di lui, questa è un'arena in cui Trump è quasi impossibile da sconfiggere e pochissimi elettori saranno convinti che DeSantis possa mai eguagliarlo nel campo della lotta politica.

Per sottolineare le insidie della faida tra DeSantis e la Disney, la candidata repubblicana alla presidenza Nikki Haley ha twittato: "Ehi @Disney, il mio Stato natale sarà felice di accettare i vostri oltre 70.000 posti di lavoro se volete lasciare la Florida. Abbiamo un clima fantastico, persone fantastiche e in South Carolina è sempre una giornata fantastica! Il Sud Carolina non è un paese di ventura, ma non siamo nemmeno bigotti al riguardo".

La decisione di DeSantis sulla Disney è stata una ferita autoinflitta che causerà danni irreparabili a una potenziale campagna elettorale. Si sta rapidamente unendo alla lunga lista di governatori politicamente promettenti, come Rick Perry del Texas e Jeb Bush della Florida, che si sono spenti sotto i riflettori nazionali.

Fonte: edition.cnn.com