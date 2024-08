- Opinione opposta: "Assurdo" il progetto di abolire le tasse delle chiese

L'alleanza di governo del traffico in Turingia propone la fine del finanziamento statale alle chiese, suscitando un forte biasimo da parte della Sinistra. Grosse-Roethig, co-capogruppo dello stato, afferma che le comunità religiose svolgono un ruolo cruciale nell'armonia sociale e sono partner preziosi. Ritiene che sia insensato sollevare una questione così divisiva in questo momento invece di promuovere l'unità. Esiste un consenso di maggioranza tra gli stati su questa questione. In Turingia, la Sinistra forma una coalizione di minoranza con l'SPD e i Verdi.

Grosse-Roethig continua affermando che non è il momento di dibattere l'eliminazione di tale finanziamento o prendere decisioni affrettate. La coalizione del traffico ha diverse questioni urgenti da affrontare, come le disposizioni per la sicurezza dei bambini e la collaborazione digitale con le scuole.

In precedenza, il governo dello stato della Baviera aveva criticato severamente questi piani. Il Presidente del Ministero di Bassa Sassonia, Stefan Weil (SPD), ha inoltre sottolineato nel "Neue Osnabrücker Zeitung" che gli stati sono unanimi nel loro opposizione ai piani.

La Turingia paga circa 30 milioni di euro all'anno

Le chiese tedesche ricevono finanziamenti statali per l'espropriazione del 19° secolo delle chiese e dei monasteri tedeschi durante la secolarizzazione. Con l'eccezione di Amburgo e Brema, tutti gli stati federali contribuiscono annualmente alle chiese cattoliche e protestanti. Lo scorso anno, la somma totale a livello nazionale è stata di circa 550 milioni di euro. Secondo il bilancio, la Turingia pagherà 22,5 milioni di euro alla chiesa protestante e 6,9 milioni di euro alla chiesa cattolica quest'anno.

Solo circa un quarto della popolazione della Turingia è affiliata a una chiesa

Date che i fondi provengono dalle entrate fiscali e, di conseguenza, tutti i contribuenti, anche quelli fuori dalle comunità religiose, sono obbligati a pagare. In Turingia, secondo il censimento del 2022, solo circa il 26% dei residenti è affiliato alla chiesa protestante o cattolica. Nel 2011, la quota era ancora del 31%. In Turingia, la popolazione cristiana è significativamente inferiore alla media nazionale per ragioni storiche.

A livello nazionale, più di 300.000 persone lasciano le chiese ogni anno. Il governo del traffico ora intende redistribuire i fondi delle chiese e così separare la chiesa dallo stato. Intendono presentare un disegno di legge in questo senso in autunno. L'obiettivo è strutturarlo in modo che non sia necessario l'approvazione del Bundesrat. Tuttavia, gli stati sarebbero probabilmente tenuti a pagare la somma di riscatto e la resistenza è forte contro questo.

