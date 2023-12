Frida Ghitis

Opinione: Nell'Artico, le tensioni tra le superpotenze si stanno surriscaldando

Nelle notti senza nuvole, si può vedere l'Aurora Boreale danzare attraverso i vasti cieli, con i suoi verdi e blu vorticosi che contrastano con il bianco netto delle infinite distese di neve.

Ma poi, al porto di Tromsø, nella parte più settentrionale della Norvegia, il paesaggio naturale è interrotto dal grigio militare metallico di una fregata della Marina norvegese. Ci ricorda che l'Artico non è immune dalle tensioni che affliggono il resto del mondo.

In effetti, le temperature qui stanno aumentando quasi quattro volte più velocemente rispetto al resto del pianeta, e questo è solo il valore del termometro. Quando si parla di geopolitica, la regione più fredda del mondo rischia di diventare la più calda.

In un recente discorso al Consiglio Artico - l'organismo intergovernativo che funge da custode della regione - l'ammiraglio Rob Bauer, capo del Comitato militare della NATO, ha avvertito: "Non possiamo essere ingenui e ignorare le intenzioni potenzialmente nefaste di alcuni attori nella regione".

"Il conflitto", ha detto, "può presentarsi in qualsiasi momento, in qualsiasi ambito, compreso l'Artico", ha aggiunto minacciosamente.

Non si tratta di un'iperbole. La rapida crescita della militarizzazione della regione, alimentata dall'aumento delle tensioni internazionali, sta aggravando la spinta a trarre vantaggio dal potenziale strategico ed economico dell'Artico. Lo scioglimento dei ghiacci sta inoltre creando nuove rotte di navigazione e aprendo le risorse naturali allo sfruttamento, rendendo il controllo strategico dell'Artico sempre più allettante.

A poche centinaia di chilometri dal porto di Tromsø, la penisola di Kola in Russia ospita la Flotta del Nord del Paese, dove sono ammassati, vicino al confine con la NATO, diversi sottomarini con missili balistici, incrociatori, cacciatorpediniere, fregate, concentrazioni di truppe, campi d'aviazione e altri mezzi militari.

Lo scorso fine settimana, il Presidente russo Vladimir Putin ha lanciato una minaccia poco velata alla Finlandia, uno degli otto Paesi dell'Artico e nuovo membro della NATO, avvertendo che "cisaranno problemi" tra i due Paesi ora che Helsinki è entrata a far parte dell'Alleanza. La Russia, ha detto, concentrerà presto unità militari vicino alla parte settentrionale della frontiera condivisa dai due Paesi.

Poche settimane prima, la Finlandia aveva chiuso i suoi valichi di frontiera con la Russia, accusando Mosca di aver lanciato un'"operazione ibrida": armare i migranti disperati aiutandoli a raggiungere il gelido confine europeo nell'Artico, nel tentativo di destabilizzare l'Unione Europea.

In un'intervista ai media statali, Putin ha affermato che i due Paesi non avevano problemi prima che la Finlandia entrasse nella NATO, avendo risolto le loro dispute territoriali nel XX secolo. Ma la Finlandia ricorda come furono "risolte": con un'invasione russa e una feroce guerra d'inverno del 1939-1940 che lasciò alla Russia il possesso di parti della Finlandia.

Quando l'anno scorso la Russia ha invaso l'Ucraina, la Finlandia ha deciso che la neutralità non garantiva la sicurezza. Aveva bisogno della protezione dell'adesione alla NATO.

Le tensioni lungo l'Artico sono cresciute in modo esponenziale dopo l'invasione non provocata dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022, ma i problemi stavano crescendo da molto prima.

Per decenni, la regione in cima al globo è sembrata un luogo speciale, dove le potenze mondiali potevano riunirsi per il bene comune. Il Consiglio Artico sembrava un modello di coesistenza: Un forum creato nel 1996, durante quella breve parentesi di ottimismo nelle relazioni tra la Russia post-sovietica e l'Occidente.

Il gruppo, composto dagli otto Paesi con territorio nell'Artico e dalle popolazioni indigene - Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti - cercava di promuovere pace, stabilità e sviluppi sostenibili, salvaguardando la regione.

Al volgere del secolo, tuttavia, le relazioni con la Russia - e successivamente con la Cina, il cui ruolo nella regione sta emergendo - hanno preso una piega negativa.

In retrospettiva, alcuni osservatori sostengono che la Russia abbia sfruttato questa percezione di "eccezionalità" dell'Artico con il mantra "Alto Nord, bassa tensione", proclamando pubblicamente il proprio impegno alla cooperazione pacifica e avviando al contempo un gigantesco rafforzamento militare.

Nell'ottobre 2021, la Russia ha assunto la presidenza a rotazione del Consiglio. Parlando all'Assemblea annuale del Circolo Polare Artico a Reykjavik, in Islanda, Nicolay Korchunov, un alto funzionario russo dell'Artico, ha illustrato i piani di Mosca. Durante la presidenza russa, ha spiegato, "continueremo a promuovere una cooperazione costruttiva, a mantenere la pace e la stabilità...".

Pochi mesi dopo, la Russia ha invaso l'Ucraina. Il lavoro del Consiglio Artico si è bloccato. Il suo stesso futuro è stato messo in dubbio.

Poco dopo, la Russia ha accelerato le sue attività militari e commerciali nella regione.

In sfacciato disprezzo degli standard di sicurezza ambientale, la Russia ha iniziato a utilizzare petroliere a scafo sottile - anziché di classe ghiaccio - per trasportare il greggio nella regione. Si rabbrividisce nell'immaginare le conseguenze di una fuoriuscita di petrolio in questa parte incontaminata del mondo.

Durante un vertice tra Putin e il leader cinese Xi Jinping a marzo, i due Paesi hanno concordato di concentrarsi sull'Artico, sembrando aprire un nuovo fronte contro l'Occidente. Secondo alcune stime, la Cina ha investito 90 miliardi di dollari nella regione.

Mosca e Pechino stanno lavorando insieme per costruire una "Via della seta polare", con obiettivi economici, geopolitici e militari. La Cina sta elaborando in modo sottile un'argomentazione per diventare un attore nella regione, dichiarandosi uno "Stato vicino all'Artico".

Secondo l'ammiraglio Bauer, la NATO trova tutto ciò preoccupante, "perché mentre le intenzioni della Russia nell'Artico sono diventate chiare negli ultimi anni", quelle della Cina "rimangono opache".

Nel frattempo, Mosca ha criticato l'espansione della NATO verso est. E ora, l'adesione della Finlandia e forse della Svezia all'alleanza, lascerebbe la Russia come unica nazione artica fuori dalla NATO.

Se, come alcuni sostengono, la Russia è riuscita a far credere ai suoi vicini dell'Artico, la sua invasione dell'Ucraina l'ha strappata. "Potrebbe essere difficile capire quanto profonda sia stata la pace in Norvegia", ha dichiarato il vice ministro della Difesa norvegese Anne Marie Aanerud. "Abbiamo letteralmente pensato che nulla potesse andare storto per generazioni".

Ora l'Artico norvegese non è solo il luogo in cui osservare i branchi di balene che vanno a caccia di aringhe tra i fiordi ghiacciati. Anche le forze militari della NATO fanno frequenti visite, rispondendo alle manovre provocatorie della massiccia presenza militare russa.

A settembre, i residenti di Tromsø hanno visto un sottomarino della Marina francese emergere dalle sue acque. Giorni dopo, anche un sottomarino statunitense è stato accolto qui.

Aanerud ha ricordato un'esercitazione militare russa di qualche mese fa, che sembrava voler tagliare la penisola scandinava.

In risposta, la Scandinavia ospiterà presto l'enorme esercitazione militare "Nordic Response", con la partecipazione di circa 20.000 truppe provenienti da 14 Paesi.

L'Artico - l'estrema latitudine settentrionale - con i suoi paesaggi drammatici, i fenomeni atmosferici esotici e la natura ancora incontaminata, può sembrare un rifugio sicuro da un pianeta tempestoso.

Ma questa oasi apparentemente ultraterrena è molto simile a questo mondo. La turbolenza che sta sconvolgendo il pianeta si sta facendo strada verso la parte superiore del globo e le tensioni nel Grande Nord sono destinate ad aumentare anche dopo che alcuni dei conflitti che oggi fanno notizia si saranno ritirati.

Fonte: edition.cnn.com