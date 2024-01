Kara Alaimo

Opinione: Mettere gli AirTag ai propri figli potrebbe aiutare la loro qualità di vita

A prima vista, sembra inquietante usare un prodotto che Apple dice chiaramente non essere destinato a persone o animali domestici per monitorare i nostri figli. Ma usare questa e altre tecnologie simili in questo modo, con il consenso dei bambini, potrebbe in realtà proteggerli da forme di tecnologia molto più pericolose e dare loro l'indipendenza di cui hanno bisogno per avere un'infanzia felice e imparare le abilità di cui avranno bisogno da adulti. Inoltre, le conversazioni necessarie nell'ambito di questo processo potrebbero normalizzare un dialogo migliore e meno scomodo tra genitori e figli su tecnologia, sicurezza, libertà e responsabilità.

Ecco un po' di contesto. I ragazzi che sono i cosiddetti "nativi digitali" hanno meno probabilità di quelli delle generazioni passate di uscire senza i genitori, scrive Jean Twenge in "iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy - And Completely Unprepared for Adulthood". Inoltre, rispetto ai loro predecessori Boomer, hanno meno probabilità di avere la patente di guida al termine della scuola superiore e meno probabilità di lavorare.

I ragazzi nati tra il 1995 e il 2012 trascorrono anche un'ora in meno al giorno con gli amici rispetto ai primi Millennial e ai membri della Generazione X alla loro età. "Un'ora in meno al giorno trascorsa con gli amici è un'ora in meno trascorsa a costruire abilità sociali, a negoziare relazioni e a navigare nelle emozioni", scrive Twenge.

Al contrario, questa generazione passa più tempo da sola, che spesso, ovviamente, trascorre sui social media. Nel mio libro di prossima pubblicazione, "Over the Influence: Why Social Media is Toxic for Women and Girls - And How We Can Take it Back" (Perché i social media sono tossici per le donne e le ragazze - e come possiamo riprenderceli), sostengo che mentre i genitori possono pensare che i loro figli siano più al sicuro a casa che nel mondo esterno, spesso sono molto più in pericolo nelle loro camere da letto con i loro telefoni di quanto lo sarebbero se potessero uscire per incontrare i loro amici.

Sui social media, i ragazzi possono facilmente, ad esempio, essere coinvolti in comunità che promuovono contenuti che includono disordini alimentari e persino il suicidio. Possono essere presi di mira dai "sextortonisti", persone che fingono di essere un fidanzato o una fidanzata, li convincono a condividere un'immagine sconcia e poi minacciano di pubblicarla pubblicamente se non si impegnano in altri atti sessuali online. Oppure possono semplicemente farsi prendere dal pensiero che, bloccate a casa, le loro vite non sono all'altezza delle foto filtrate e glamour che vedono pubblicare dai loro amici.

Tutto ciò può contribuire a spiegare perché, come sottolinea Twenge, i ragazzi di oggi soffrono di livelli più elevati di ansia, depressione e suicidio. E, naturalmente, stanno perdendo competenze fondamentali - lavorare, guidare, negoziare relazioni con altre persone - che saranno fondamentali per il loro successo più avanti nella vita.

La convinzione popolare sembra essere che i ragazzi vogliano passare il loro tempo sui social media. Ma quando Danah Boyd ha intervistato i giovani, ha scoperto che è vero il contrario. "Gli adolescenti mi hanno detto più volte che preferirebbero incontrarsi di persona, ma la natura frenetica e pesantemente programmata delle loro vite quotidiane, la loro mancanza di mobilità fisica e le paure dei loro genitori hanno reso queste interazioni faccia a faccia sempre più impossibili", scrive Boyd in "It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens".

Ma il pensiero di lasciare i ragazzi senza sorveglianza lascia molti genitori - me compreso - nervosi.

"Siamo tutti cresciuti con il teorico furgone bianco che si ferma con il tizio con gli occhiali da aviatore e i baffi, la porta laterale che si apre e noi che veniamo tirati fuori dall'angolo della strada", ha detto al Washington Post John Bischoff, capo della Divisione Bambini Scomparsi del National Center for Missing & Exploited Children. "Statisticamente è molto raro che accada, ma allo stesso tempo succede".

Ecco che entrano in gioco i prodotti che ci permettono di rintracciare i nostri figli. Indossarne uno è un modo per dare ai bambini più libertà di uscire ed esplorare il mondo da soli, rassicurando i genitori sul fatto che di solito (a meno che i prodotti non funzionino o i bambini li rimuovano!) possono sapere dove sono. Si tratta di un'ottima opzione per i ragazzi che frequentano, ad esempio, le scuole medie e che vogliono uscire con i loro amici senza supervisione. Può anche essere uno strumento particolarmente utile per i genitori di bambini più piccoli affetti da autismo, che spesso si allontanano da chi li accudisce.

Credo che i bambini debbano essere informati quando vengono tracciati, il che offre un importante spunto per una comunicazione più aperta tra genitori e figli sulla libertà e l'indipendenza, sulla tecnologia e sulle regole e i confini, che dovrebbero ovviamente espandersi man mano che i bambini crescono. Le conversazioni su come i tracker possono essere usati a fin di bene (ritrovare i bagagli smarriti) o a fin di male (pedinare le persone) sarebbero anche un'opportunità per migliorare la consapevolezza dei ragazzi sulla natura complicata della tecnologia e sulla necessità di rimanere vigili per proteggersi dai suoi pericoli e lati negativi.

Naturalmente, ci sono molti modi in cui questi dispositivi potrebbero essere usati per scopi nefasti anche per i bambini, come, ad esempio, se qualcun altro ne mettesse uno addosso a vostro figlio. L'anno scorso Apple ha dichiarato che stava sviluppando un software per rendere le persone più consapevoli di essere tracciate da AirTag di cui non erano a conoscenza. Ma questo non funzionerebbe se la persona non avesse un telefono. Pertanto, i tracker dovrebbero anche vibrare regolarmente, in modo che se vengono posizionati su una persona o nelle sue cose, la persona se ne accorga rapidamente.

I localizzatori non sono una sicurezza, perché non si può garantire che funzionino, ma, soprattutto nelle aree popolate, sono un modo per rassicurare i genitori e permettere ai nostri figli di uscire ed esplorare il mondo da soli quando crescono. Questo non solo li renderà più felici, ma potrebbe anche renderli più sicuri di quanto lo sarebbero a casa. Sono felice che ci sia un'app per questo.

