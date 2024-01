Opinione: La vera vulnerabilità di Trump

Da quando l'ex governatore della Georgia Jimmy Carter ha scosso il processo di candidatura del 1976 con una forte affermazione in Iowa che lo ha spinto a vincere nel New Hampshire - trasformandolo da "Jimmy chi?" in candidato di riferimento - la nazione ha rivolto lo sguardo verso lo Stato degli Hawkeye per vedere se la storia sarà fatta.

La verità è che l'Iowa non è stato un fattore infallibile di successo. George W. Bush è stato l'ultimo candidato repubblicano a vincere in Iowa. "Dall'inizio dei caucus nel 1972", riporta il Des Moines Register, "ci sono stati 18 vincitori di caucus tra i due partiti: 10 democratici e 8 repubblicani. Oltre la metà di questi vincitori ha ottenuto la nomination del proprio partito in quel ciclo, ma solo tre sono stati eletti presidenti".

Ricordate i presidenti Paul Tsongas e Pat Buchanan? Voi no, perché anche se hanno vinto le primarie del New Hampshire, non hanno ottenuto la nomination del loro partito alla Casa Bianca.

Nel 2024, i caucus e le primarie potrebbero passare in secondo piano rispetto al dramma che si sta consumando nelle aule di tribunale, a causa dei quattro procedimenti giudiziari a carico dell'ex presidente Donald Trump, il candidato del GOP.

Se ci sarà un'inversione di tendenza, probabilmente nascerà dalle scoperte legali e dalle decisioni prese sul destino dell'ex presidente che, per ora, rimane di gran lunga il candidato più forte del gruppo repubblicano.

In altre parole, è tutta una questione di processi. Sebbene Trump sia stato in grado di realizzare la massima politica di trasformare la sua più grande debolezza in un punto di forza - intendendo con questo termine il 6 gennaio e tutto ciò che lo ha circondato - è possibile che la situazione si capovolga.

Soprattutto, ci sono prove che suggeriscono che una condanna potrebbe cambiare in modo significativo il modo di pensare degli elettori repubblicani e indipendenti.

Sebbene finora le accuse e i processi abbiano fatto poco per danneggiare Trump dal punto di vista politico e, per molti versi, sembrino aver rafforzato la sua posizione alimentando il messaggio anti-establishment e rendendo difficile per gli oppositori ottenere molto spazio in onda, è possibile che una condanna abbia un aspetto molto diverso. (Trump ha negato di aver commesso illeciti in tutte le cause intentate contro di lui).

Diversi sondaggi hanno rilevato che se diventasse un criminale, una parte maggiore dell'elettorato potrebbe guardarlo in modo sfavorevole. Nel sondaggio New York Times/Siena, ad esempio, il vantaggio di Trump in quattro Stati in bilico si riduce a un deficit.

Non solo il fatto che Trump diventi un criminale, piuttosto che un ex presidente incriminato, cambierebbe la percezione della situazione, ma potrebbe anche concentrare l'attenzione sulla sostanza dei processi penali contro Trump piuttosto che sull'atmosfera della corsa alle primarie del GOP.

Finora, la maggior parte del pubblico non ha prestato attenzione alla politica. A differenza dei drogati di politica che si concentrano quotidianamente sulle vicende di Washington, molti americani sono stati più preoccupati di pagare le bollette e di prendersi cura dei propri figli.

Le questioni che hanno risuonato negli ultimi anni sono quelle che gli elettori ritengono abbiano il maggiore impatto immediato su di loro, tra cui i diritti riproduttivi, le guerre per l'istruzione, l'immigrazione, l'inflazione e altro ancora.

Ma dato il modo in cui i calendari politici e giudiziari iniziano a coincidere, i verdetti sulla potenziale colpevolezza di Trump potrebbero arrivare, in almeno uno dei quattro casi, quando gli elettori iniziano a concentrarsi maggiormente sulle elezioni. Naturalmente, se Trump riuscirà a rimandare i casi a dopo le elezioni, i tribunali contribuiranno a consolidare ulteriormente la sua posizione nella corsa al GOP.

Se Trump sarà condannato, anche il Presidente Joe Biden sarà libero di parlare più apertamente di ciò che Trump ha fatto e della minaccia che egli, con il sostegno dei Repubblicani, ha rappresentato per la democrazia. Finora, Biden è stato estremamente riluttante a sollevare la questione delle accuse penali di Trump perché non vuole sembrare che stia politicizzando una questione gestita dal Dipartimento di Giustizia.

Tuttavia, nel momento in cui una giuria si esprimerà o un tribunale si pronuncerà, potremmo aspettarci un'intensificazione della retorica del Presidente, che a sua volta creerà una maggiore pressione sul GOP.

Se c'è qualcosa che può spostare il modo in cui gli elettori repubblicani valutano le prospettive di altri candidati, come l'ex ambasciatore Nikki Haley e il governatore della Florida Ron DeSantis, sono i casi penali. Se gli elettori repubblicani sono concentrati sulla scelta della persona che ha le migliori probabilità di sconfiggere il presidente Biden, una condanna di Trump potrebbe avvantaggiare notevolmente i suoi rivali repubblicani.

Come ha sottolineato lo scrittore conservatore John LeBoutillier su Il Messaggero, se Trump dovesse affrontare un processo in primavera, dovrebbe decidere se prendere in considerazione o meno un patteggiamento. Ovviamente, qualsiasi sviluppo di questo tipo trasformerebbe immediatamente il panorama politico.

Al momento, Trump ha un vantaggio dominante nella corsa alla nomination repubblicana. Scopriremo presto se i sondaggi hanno ragione sul suo vantaggio. Ma se così fosse, il luogo in cui probabilmente si cercherà di cambiare le carte in tavola non è l'urna elettorale, ma un tribunale.

