Noah Berlatsky

Opinione: La rivelazione accidentale di 'Ferrari'

A volte sono ritratti come veri e propri supereroi, come l'industriale miliardario Tony Stark nei film di "Iron Man". A volte sono oggetto di biografie agiografiche, come il fondatore di McDonald's Ray Kroc in "The Founder" (2016). A volte sono personaggi di film che celebrano prodotti iconici - Phil Knight della Nike in "Air" di quest'anno o Henry Ford II in "Ford vs. Ferrari" (2019).

Qualunque sia il genere, sono ritratti come coraggiosi visionari con qualche difetto idiosincratico (ad esempio, l'infedeltà sessuale) che superano la rigida saggezza convenzionale per salvare il mondo/fornire cibo affidabile a un prezzo economico/fare una scarpa da ginnastica di marca/spingere il capitalismo in avanti per il bene di tutti.

Il nuovo film di Michael Mann, "Ferrari", sul geniale titano dell'industria Enzo Ferrari (Adam Driver), percorre la stessa strada "innovativa" dei suoi predecessori. La differenza è che "Ferrari" è molto più diretto sui risultati peggiori dello sfruttamento capitalistico. Questi casi peggiori sono visivamente spettacolari, ma rendono anche molto più difficile tifare per Enzo di quanto Mann forse intendesse. Il film ci lascia dubbiosi sul motivo per cui facciamo il tifo per questo riccone e per il suo accumulo di ricchezza.

Basato sulla biografia di Brock Yates del 1991, il film è ambientato nell'estate del 1957. L'azienda di Ferrari è sottocapitalizzata e rischia il fallimento. Il rapporto tra Enzo e la moglie Laura (Penélope Cruz, alle prese con un ruolo stereotipato) si sta disintegrando, in parte a causa della morte del figlio. Il disfacimento si aggrava quando Laura scopre che Enzo ha un'amante di lunga data, Lina Lardi (Shailene Woodley), che sta crescendo il proprio figlio con Enzo. Enzo spera di attirare un nuovo socio in affari e di risolvere tutti i suoi problemi domestici e commerciali vincendo la prestigiosa corsa campestre Mille Miglia, tra Brescia e Roma. Ripone le sue speranze soprattutto nel suo nuovo pilota spagnolo, Alfonso de Portago (Gabriel Leone).

Gli spettatori dovrebbero simpatizzare con le difficoltà di Enzo mentre negozia con la moglie e l'amante, mentre gioca con il figlio, mentre lotta per preservare la sua azienda. C'è però un problema con Enzo come eroe capitalista. Preservare la sua azienda significa rischiare la vita delle persone.

Le corse automobilistiche degli anni Cinquanta erano molto pericolose: le auto si rompevano spesso e mancavano dei dispositivi di sicurezza che noi diamo per scontati - persino le cinture di sicurezza non erano obbligatorie - e visto il modo in cui i piloti volavano fuori dalle loro auto, i piloti di Enzo non le indossavano. Le morti si verificano abbastanza spesso che Enzo dice di essersi imposto di non avvicinarsi troppo ai suoi autisti.

Il film inquadra il pericolo di morte come parte dell'emozione delle gare. Ci sono primi piani dei volti determinati e belli dei piloti e ripetuti riferimenti alle loro attraenti fidanzate, complemento della robusta virilità. De Portago esce con l'attrice messicana Linda Christian (Sarah Gadon), un famoso sex symbol di Hollywood dell'epoca.

È difficile non notare come Enzo abbia costruito la sua fortuna letteralmente sul sangue e sulle ossa dei suoi lavoratori. Questo è particolarmente evidente quando tiene un discorso di incoraggiamento prima della Mille Miglia, in cui rimprovera ai suoi piloti di essere troppo prudenti. Dice loro che se un pilota di un'altra azienda sta per sorpassarli, dovrebbero essere disposti a uccidere se stessi e l'avversario piuttosto che ammettere la sconfitta.

"Sappiamo tutti che è una passione mortale, la nostra terribile gioia", insiste Enzo, con tutti i poteri di seria eloquenza di Adam Driver. Ma naturalmente, anche se Enzo può essere appassionato, non è lui che sta per morire. E se da un lato trova le gare una gioia, dall'altro ci guadagna letteralmente. Sta dicendo ai piloti di sacrificarsi per il suo conto in banca.

La stampa nel film cerca di raccontare questa storia; un giornalista si riferisce a Enzo come a "Saturno che divora i suoi giovani figli". Ma Enzo insiste che i giornalisti sono "avvoltoi", esagerando la sua colpevolezza. Il film si aspetta per lo più che gli spettatori prendano il punto di vista di Enzo come quello corretto. Ma poi mostra anche Enzo che manipola attentamente la stampa. Propone l'accesso come incentivo per una copertura amichevole. Consegna persino delle tangenti.

Anche in questo caso, il film cerca di rappresentare i fallimenti etici di Enzo come un'indicazione del suo rifiuto di giocare secondo le regole e come prova della sua assoluta dedizione a costruire un'auto da corsa migliore. Tuttavia, si potrebbero anche vedere i pagamenti ai media come una copertura di rango e di corruzione.

Morire per arricchire il proprio datore di lavoro può sembrare una forma estrema di capitalismo. Ma non è così raro. I decessi sul posto di lavoro sono fortunatamente diminuiti molto dalla metà del XX secolo, ma rimangono un problema. Nel 2018, 5.250 lavoratori statunitensi sono morti per infortuni sul lavoro. E, in linea con la trama di "Ferrari", la stragrande maggioranza di questi morti (92%) erano uomini.

Come nel caso dei piloti della Ferrari, le professioni dominate dagli uomini - lavoratori della pesca e della caccia, piloti, carpentieri, lavoratori delle piattaforme petrolifere - hanno spesso un'etica di audacia maschile. La temerarietà è motivo di orgoglio. E questo orgoglio va a vantaggio dei capitalisti, che possono lesinare sui dispositivi di sicurezza e sostenere che il pericolo fa parte del lavoro. Certamente in "Ferrari" il fascino dello sport e dell'auto è in parte la vicinanza del pericolo; gli uomini vivono una vita al limite, scivolando in auto veloci mentre donne affascinanti li salutano con un bacio. La sicurezza sul posto di lavoro è, a quanto pare, per uomini meno virili, che guidano auto meno cool.

Ricevi la nostra newsletter settimanale gratuita

Iscriviti alla newsletter di CNN Opinion

Unisciti a noi su Twitter e Facebook

In quanto capo che mette a repentaglio la vita di altre persone per la gloria della propria azienda, Enzo potrebbe essere il cattivo come l'eroe. Ma Hollywood è orientata a farvi tifare per chiunque lo studio decida come protagonista. Se si segue la storia di Enzo, si pensa a ogni evento in termini di impatto su Enzo. Ciò significa che quando c'è un terribile incidente, inevitabilmente si pensa: "Oh, no, come influirà sulle fortune commerciali di Enzo!".

Ma poi, nonostante gli sforzi persuasivi del film, si è quasi costretti a chiedersi perché le fortune commerciali di Enzo siano più importanti delle persone che muoiono per loro, e se non sia meglio chiudere un'azienda che continua a uccidere persone in questo modo. Anche se Enzo sembra sincero, anche se ha una visione, anche se si pensa che le corse di auto sportive siano eccitanti e che il pericolo faccia parte del brivido, che razza di sistema è quello in cui alcune persone sacrificano il loro lavoro, la loro salute e persino la loro vita perché altri possano arricchirsi?

Hollywood continua a dirci che i responsabili di questo tritacarne sono simpatici. La "Ferrari" non è sufficiente.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com