Abdullah Shihipar

Opinione: La mossa inconcepibile che molti ospedali stanno facendo

Non c'è dubbio che le mascherine siano fastidiose e aumentino i costi degli ospedali, ma questo non giustifica in alcun modo l'adozione di politiche che potrebbero mettere in pericolo proprio le popolazioni che i centri sanitari dovrebbero servire. Le persone a più alto rischio di malattie gravi e di morte a causa del Covid sono anche quelle che in genere hanno più bisogno di accedere all'assistenza sanitaria.

Anche se i ricoveri e i decessi causati dal Covid potrebbero essere inferiori, gli ospedali potrebbero comunque essere rischiosi per molti, poiché sono luoghi di aggregazione di persone malate e chi vi si reca spesso non ha la possibilità di saltare le cure per proteggersi, per evitare che la sua salute si deteriori a causa di qualcos'altro.

In effetti, gli ospedali che stanno eliminando le misure di mascheramento stanno applicando la lezione sbagliata della lotta alla Covid: il nostro successo non significa che possiamo sbarazzarci di tutte le misure che tenevano al sicuro le persone vulnerabili, ma che abbiamo identificato nuovi strumenti da utilizzare per mantenere la salute. Le mascherine sono uno di questi, e non servono solo contro il Covid, ma anche contro altre malattie respiratorie, come l'influenza, per le quali i gruppi immunocompromessi sono ad alto rischio.

Le infezioni nosocomiali sono da tempo un problema negli Stati Uniti: secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, almeno un paziente su 31 contrae almeno un'infezione in un ambiente sanitario. Ciò equivale a circa 1,7 milioni di pazienti infetti e 98.000 decessi all'anno e comporta almeno 28,4 miliardi di dollari di costi sanitari aggiuntivi.

Dovremmo cercare di ridurre questi numeri, non di aumentarli. In altri modi, gli ospedali stanno cercando di fare proprio questo, ad esempio incoraggiando il lavaggio frequente delle mani, raccogliendo dati sulle infezioni e mantenendo una struttura igienica. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il lavaggio delle mani può prevenire il 50% delle infezioni evitabili che si verificano durante l'assistenza sanitaria.

La Covid può anche essere un'infezione contratta in ospedale e, in tal caso, può rappresentare una minaccia maggiore che altrove. Gli scienziati del Regno Unito hanno riportato sulla rivista Frontiers in Immunology che tra gennaio 2020 e settembre 2021, il rischio di morte è stato 1,3 volte più alto per coloro che si sono ammalati di Covid dopo essere arrivati in ospedale piuttosto che per coloro che l'hanno contratta nella comunità, poiché questo gruppo aveva un alto numero di pazienti affetti da cancro e trapiantati.

Anche dopo l'introduzione dei vaccini, il rischio di Covid è rimasto. Uno studio condotto durante l'ondata Omicron nel Regno Unito ha dimostrato che il 5,4% dei pazienti che hanno contratto Covid in ospedale sono morti a causa del virus o perché ha contribuito alla loro causa di morte. Questo rischio indubbiamente persiste perché le vaccinazioni per alcuni pazienti oncologici e altre persone immunocompromesse non possono sempre creare la stessa immunità che i vaccini conferiscono agli altri.

I numeri avrebbero potuto essere anche peggiori, poiché questi dati sono stati raccolti per lo più in un periodo in cui erano in vigore il mascheramento e altre precauzioni. Se da un lato ciò dimostra che il mascheramento non può prevenire tutte le infezioni, dall'altro le cose possono peggiorare in loro assenza.

Durante la prima ondata Omicron, il Brigham and Women's Hospital di Boston ha registrato un aumento dei casi di Covid contratta in ospedale. Sebbene esistesse un mandato per l'uso delle maschere, i casi sono diminuiti drasticamente dopo che al personale delle unità interessate è stato richiesto di indossare le più efficaci maschere N95 e i pazienti hanno iniziato a essere sottoposti a test quotidiani: dopo l'introduzione dei cambiamenti, non si sono verificati nuovi casi in ciascuna delle unità colpite dal focolaio.

Analogamente, nel Regno Unito, uno studio ha rilevato che l'uso di maschere respiratorie durante l'ondata Delta era associato a una riduzione del 33% della probabilità di contrarre un'infezione da Covid acquisita in ospedale e a una riduzione del 21% durante l'ondata Alpha. Di conseguenza, gli ospedali dovrebbero fornire gratuitamente gli N95 ai pazienti e al personale.

Dato che Covid è stata una delle principali cause di morte negli Stati Uniti lo scorso anno (le statistiche per il 2023 non sono ancora disponibili) e che la stragrande maggioranza delle persone che muoiono sono anziane, immunocompromesse o comunque ad alto rischio, far indossare le mascherine negli ambienti sanitari, per prevenire anche solo una manciata di morti, sembra un compromesso valido e necessario (tacitamente riconosciuto dai molti ospedali che hanno mantenuto l'obbligo di indossare le mascherine in luoghi con pazienti più vulnerabili, come i dipartimenti di emergenza e le cliniche oncologiche).

Senza dubbio ci sono persone, in particolare il personale che lavora su turni lunghi, che trovano le maschere scomode, soprattutto dopo tre anni. Il responsabile infermieristico del Nebraska Medicine, ad esempio, ha dichiarato al Wall Street Journal che mantenere l'obbligo non sarebbe "positivo per gli affari", viste le pressioni ricevute dai pazienti per porre fine all'obbligo dopo che altre strutture avevano abbandonato il loro.

Così, il People's CDC, un gruppo di difesa che mira a sensibilizzare e cambiare le politiche sulla pandemia, sta spingendo i Centers for Medicare and Medicaid Services a incorporare Covid nel suo Hospital-Acquired Condition Reduction Program, che riduce i finanziamenti se gli ospedali non mantengono adeguatamente gli standard di prevenzione. Ciò contribuirebbe a creare un'aspettativa di mascheramento tra gli ospedali.

Anche dopo che la pandemia si sarà ulteriormente ritirata, le mascherine dovrebbero continuare a essere incoraggiate, se non richieste, negli ambienti medici. Alla fine del 1800, il lavaggio delle mani è stato adottato per prevenire la diffusione di batteri e virus. Dopo la crisi dell'AIDS negli anni '80, gli operatori sanitari hanno iniziato a indossare guanti al di fuori della sala operatoria per proteggere i pazienti e gli operatori. Covid ci ha insegnato che ora dovremmo utilizzare le maschere in modo più diffuso.

Nessuno vuole andare in ospedale e uscirne con una nuova malattia, quindi quando siamo lì, mascheriamoci.

