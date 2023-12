Opinione: La lezione del richiamo dell'Autopilot di Tesla

William Wallace

In questo scenario ipotetico, gli investigatori analizzano attentamente l'accaduto e concludono che, sebbene l'uomo fosse parzialmente colpevole, i difetti di progettazione del tosaerba hanno contribuito alla sua morte. Raccomandano un paio di ragionevoli modifiche al progetto per evitare tragedie future.

Il produttore non apporta queste modifiche. Anzi, raddoppia il progetto difettoso. Passano gli anni, si verificano centinaia di incidenti simili e muoiono altre persone, compresi gli utilizzatori del tosaerba e le persone che si trovano per caso nelle vicinanze.

A voi starebbe bene tutto questo? Vi sentireste come se il produttore mettesse la vostra sicurezza al primo posto?

Purtroppo, uno scenario del genere si è verificato in diverse occasioni negli ultimi anni, illustrando il senso di impunità che alcune aziende sembrano provare quando si tratta di leggi sulla sicurezza. L'attuale situazione che coinvolge Tesla e la sua suite di funzioni di assistenza alla guida Autopilot è solo l'ultimo esempio.

Dimostra che i regolatori federali della sicurezza devono riaffermarsi e dimostrare di essere in grado di ritenere le aziende responsabili in modo tempestivo. Il Congresso dovrebbe sostenere queste agenzie con i finanziamenti, il personale e l'autorità semplificata di cui hanno bisogno per essere più agili.

All'inizio di questo mese, dopo anni di controlli da parte di funzionari dellasicurezza, sostenitori e legislatori, Tesla ha richiamato più di 2 milioni di veicoli statunitensi. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha rilevato che i conducenti potrebbero troppo facilmente utilizzare in modo improprio Autopilot in situazioni in cui non hanno il controllo del veicolo o in cui il sistema non è stato progettato per essere utilizzato. Queste conclusioni sono simili a quelle che il National Transportation Safety Board (NTSB) ha riscontrato nelle indagini sugli incidenti Tesla dal 2016.

È importante notare che l'Autopilot non rende l'auto autonoma. Può mantenere l'auto a una determinata distanza dai veicoli che la precedono e fornire un supporto allo sterzo per mantenere il veicolo centrato nella corsia. Tesla avverte però i conducenti di tenere le mani sul volante, di prestare attenzione all'ambiente circostante e di essere sempre pronti a intervenire immediatamente.

Tuttavia, secondo il Washington Post, ci sono stati almeno 17 morti e cinque feriti gravi associati all'Autopilot e 736 incidenti negli Stati Uniti dal 2019. Diversi decessi hanno coinvolto persone estranee alla Tesla, come i motociclisti, e almeno 16 incidenti hanno visto le Tesla scontrarsi con veicoli fermi di pronto intervento o di manutenzione.

Pur non condividendo l'analisi dell'NHTSA, Tesla ha accettato di effettuare volontariamente il richiamo nell'interesse di risolvere l'indagine durata due anni. La soluzione offerta dall'azienda è un aggiornamento software gratuito over-the-air che, a detta dell'azienda, migliorerà i controlli e gli avvisi per tenere impegnati i conducenti.

Consumer Reports sta valutando l'Autopilot dopo l'aggiornamento del software sui veicoli Tesla della nostra flotta. Purtroppo, la valutazione preliminare dei nostri esperti suggerisce che la correzione è insufficiente, con il software che non si spinge abbastanza in là per prevenire l'uso improprio o la disattenzione del conducente. Ad esempio, i tester di CR sono stati ancora in grado di utilizzare l'Autopilot dopo aver coperto la telecamera di bordo e i conducenti possono ancora utilizzare la funzione se stanno distogliendo lo sguardo dalla strada.

Questo richiamo segna un momento critico per i conducenti Tesla e per coloro che condividono la strada con loro. È essenziale che Tesla e l'NHTSA affrontino effettivamente i gravi problemi di sicurezza, assicurando che l'Autopilot possa essere utilizzato solo nelle situazioni per cui è stato progettato, come le autostrade ad accesso limitato, e solo quando il sistema ha verificato che il conducente sta prestando attenzione alla strada.

È allarmante che, in base alla valutazione preliminare di CR e alle valutazioni di altri esperti di sicurezza, il richiamo potrebbe non funzionare efficacemente nella sua forma attuale.

È particolarmente preoccupante perché Autopilot non è l'unico sul mercato. Secondo i dati più recenti di CR, i sistemi di assistenza alla guida attiva sono disponibili su più della metà dei veicoli del 2023, e pochi sono dotati delle necessarie protezioni. È prevedibile che i regolatori della sicurezza inizino a vedere una serie di incidenti anche nei veicoli non Tesla.

Ma il massiccio richiamo dell'Autopilot da parte di Tesla chiarisce anche che il nostro sistema di sicurezza automobilistica non è al servizio dei consumatori nel modo in cui essi si aspetterebbero. Come ci si può fidare che le auto siano progettate per essere sicure e prive di difetti se un'azienda sotto esame impiega anni per effettuare un richiamo raccomandato dagli esperti di sicurezza - e poi fornisce un rimedio che potrebbe non risolvere il problema?

Come consumatori, dovremmo pretendere di più. Dovremmo dare credito alle aziende che mettono la sicurezza al primo posto e invitare le altre a fare un passo avanti. Il Congresso dovrebbe sfidare e responsabilizzare l'NHTSA, in modo che abbia le risorse, gli strumenti legali e l'indipendenza necessari per ritenere le aziende responsabili in modo più rapido e completo.

In definitiva, quando è necessario un richiamo di sicurezza, questo dovrebbe avvenire nel giro di pochi mesi, non di anni, e dovrebbe essere efficace. Non è certo una richiesta eccessiva per i consumatori.

