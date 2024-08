Opinione: la gioia è più di un sentimento.

La gioia non è destinata a essere un misero boccone. Questa è una frase che gusto - mi ricorda che la gioia potrebbe essere molto più grande di quanto spesso permettiamo che sia. Non è un misero boccone, ma l'intera torta, il pane intero e croccante, il ricco banchetto in comune. La gioia potrebbe essere il pasto che ci sostiene. Notare la gioia può essere una forza guida, che ci aiuta a riconoscere ciò che conta nelle nostre vite. La gioia, suggerisce Oliver, ci aiuta a discernere ciò che amiamo e, forse, ci aiuta a capire come vogliamo vivere.

In mezzo a anni difficili, sono stata così grata di avere occasionalmente l'incarico qui di scrivere sulla gioia. In alcuni modi, è stato un progetto laterale in anni veramente difficili. Non fraintendetemi: non tutti i miei scritti qui sono stati gioiosi. Lontano da lì. Ho coperto incendi boschivi, incendi boschivi, cosa fare quando il cielo è pieno di fumo per giorni.

Ho scritto sulla disgregazione della pandemia e sugli sparatorii nelle scuole, e la mia profonda tristezza - come un bambino che un tempo è stato minacciato con una pistola nella sua scuola - che non abbiamo reso il mondo più sicuro per i nostri figli. E durante questi anni difficili, ho pianto molto - per la distruzione ambientale, la violenza razziale, il fantasma dei diritti civili erosi.

Ma in mezzo a tutto questo, questo spazio mi ha anche offerto l'opportunità di celebrare il strano, il bizzarro, l'inaspettatamente sostenibile. Ho scritto sull'atteggiamento delizioso dei polli di cortile, sull'esperienza di riempire un prato con piante native. Ho scritto sull'arte di scollegarsi, sui periodi di riposo dai social media e su come trovare modi pratici per connettersi, riorientarsi, prendere una prospettiva a lungo termine. Ho avuto l'opportunità di scrivere sul riposo - qualcosa che, per natura, è legato alla gioia. (È difficile essere veramente gioiosi quando non siamo riposati.) Nel processo ho iniziato a pensare a come le finestre sia del riposo che della gioia potrebbero offrire un antidoto alla furia cronica della nostra cultura: spazio per ricaricarsi, elaborare, scollegarsi e perdonare.

Soprattutto, in mezzo agli incendi boschivi, alle epidemie e alle armi, e insieme all'occasionale pollo di cortile, ho anche avuto l'opportunità di scrivere sulla poesia. Voglio essere chiaro: scrivere sulla gioia, sull'attenzione e sullo scollegarsi non sono separati dallo scrivere sulla poesia. Queste cose si intrecciano. In una cultura frammentata e spesso violenta, impegnarsi con la poesia è anche un modo per riposarsi, ricaricarsi e riorientarsi. La poesia è un modo - nonostante tutto - per notare la delizia.

A volte, scrivendo qui su CNN, mi sono sentita come un poeta sottile. Ma voi che mi avete accompagnato in questo spazio sembrate aver gustato il bisbiglio. Attraverso anni caotici, mi avete fatto compagnia. Quando ho scritto di combattere la tristezza della pandemia scrivendo un haiku al giorno per un anno, voi tutti siete stati così entusiasti di scrivere i vostri che alcuni di voi hanno intrapreso un altro anno di scrittura di haiku, inviandomi versi lungo il cammino.

Quando ho scritto sulla poesia che aiuta i soldati a restare umani in mezzo alle crisi di guerra e distruzione, mi avete inviato poesie che avete tenuto vicino al cuore durante i tempi violenti. Mi avete scritto di tenere queste poesie perché offrono spazi per l'inaspettato, spazi per notare, spazi per tenere la vulnerabilità, la complessità e la contraddizione. E ho scritto che le poesie sono luoghi in cui possiamo esplorare ciò che è sconvolto, dove possiamo esplorare l'arte di cambiare idea.

È stato un estate politica turbolenta. C'è stata violenza civica e violenza da arma da fuoco e tentativi di assassinio e caldo intenso e il ritiro improvviso di un candidato e l'ascesa di un altro. C'è molto in gioco quest'autunno. Abbiamo molte cose di cui parlare. Abbiamo grandi decisioni da prendere. Mentre lo facciamo: mi chiedo se radicarsi nella gioia potrebbe aiutarci a tracciare un percorso avanti.

Penso che sia perché la gioia può essere un ottimo insegnante. Come insegnante di poesia, quando conduco un workshop, chiedo ai miei studenti di poesia di non iniziare con la critica. È sempre facile dire cosa non ti piace di qualcosa, facile indicare perché potrebbe non funzionare. Invece, quando gli studenti leggono le nuove poesie l'uno dell'altro, chiedo a ogni nuovo lettore di nominare una delizia. Ci ancoriamo al piacere - una parola o un momento divertente, la musica di una rima trasversale. Concentrarsi sulla delizia aiuta un writer a sapere cosa fare di più. Aiuta un lettore a trovare dove giacciono le sue sensibilità. Siamo meglio preparati a imparare a scrivere e immaginare verso ciò che ci delizia piuttosto che cercare di evitare i bordi di ciò che potrebbe non essere.

Quindi, un'ultima riflessione: e se lo portassimo fuori dalla classe di scrittura - o fuori dalla colonna della poesia - e nella nostra vita? Mentre affrontiamo le domande dei prossimi mesi, cosa potrebbe portare al processo centrare il riposo, la delizia, la gioia e anche un po' di poesia?

È significativo, ad esempio, che uno dei segni che Kamala Harris potrebbe essere un candidata fantastica è che in questo momento ci aiuta a immaginare un mondo in cui siamo felici e più felici insieme. Sembra, beh, gioiosa. Anche se amo Harris (e la amo davvero), la fine di questa colonna non è veramente su di lei. È sul fatto che è importante scoprire la nostra gioia. Quando la troviamo, è importante gustarla. E è importante che la gioia ci punti verso il nome dei grandi sogni su come potrebbero sentirsi le nostre vite.

Forse a volte riusciamo a trovare un po' di spazio in una colonna sul pollame, o in un promemoria che è veramente, veramente okay prendersi una pausa, o dire di no ogni tanto. E forse a volte scopriamo che, creando spazio per leggere parole che ci permettono di sognare a occhi aperti, respirare, vedere la bellezza, riconnetterci ai nostri corpi e gli uni agli altri.

Ecco cosa altro: Possiamo sperare che da quello spazio ce ne sia di più.

Speriamo di trovare spazio per meno rabbia, più hip hop; meno negatività, più risate; più libertà di esplorare e meravigliarsi; più spazio per vedere la dignità in noi e negli altri; più spazio per sapere nelle ossa che la nostra diversità ci rende più forti. Magari è in parte di questo che la nostra conversazione ha parlato - continuare a proporre, anche in questi anni difficili, che c'è spazio per sognare, e che possiamo lavorare per riparare; che c'è, anche ora, un futuro in cui possiamo godere gli uni degli altri, in cui possiamo gustare sia l'arte che le nostre vite.

