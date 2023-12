Opinione: La Corte Suprema potrebbe rendere virtualmente impossibile una vittoria di Trump

Nota dell'editore: David Mark è un giornalista politico, autore e oratore pubblico. È autore di "Going Dirty: The Art of Negative Campaigning" e coautore di "Dog Whistles, Walk-Backs, and Washington Handshakes: Decoding the Jargon Slang and Bluster of American Political Speech". Le opinioni espresse in questo commento sono sue. Per ulteriori informazioni, consultare il sito della CNN.

David Mark

Mentre molte cose possono cambiare nei 10 mesi che precedono il giorno delle elezioni, in una potenziale rivincita tra il Presidente Joe Biden e il suo avversario repubblicano sconfitto nel 2020, l'ex Presidente Donald Trump, si può ragionevolmente prevedere che i 40 Stati rimanenti e il Distretto di Columbia si divideranno in campi rossi o blu.

Un'incognita è se Trump sarà dichiarato ineleggibile per il voto del 2024. Se i tribunali lo permetteranno, gli Stati in bilico potrebbero avere ancora più influenza su chi vincerà la presidenza nel 2024, dal momento che ci sono un totale di 68 voti elettorali in quegli Stati in bilico dove i segretari di Stato sono eletti dai democratici o sono stati nominati da un governatore democratico e potrebbero essere in grado di decidere se il nome di Trump sarà tenuto fuori dalle schede elettorali. Questo su 538 voti elettorali, con una maggioranza, 270, necessaria per vincere la presidenza.

La questione è diventata di importanza nazionale con la decisione di giovedì del Segretario di Stato del Maine Shenna Bellows di escludere Trump dalle schede elettorali nel suo Stato. Bellows, massimo funzionario elettorale del Maine e democratica eletta al suo posto dalla legislatura statale, ha citato le azioni di Trump del 6 gennaio 2021 per il suo ruolo nel tentativo di bloccare la certificazione congressuale della vittoria di Biden nel 2020, compreso l'attacco al Campidoglio di quel giorno da parte dei sostenitori dell'allora presidente. Bellows ha rimosso Trump dalle primarie dello Stato del 2024, sulla base del "divieto di insurrezione" del 14° emendamento. Tuttavia, la decisione di Bellows sarà sosp esa fino a quando la Corte Superiore del Maine - un tribunale di livello processuale - non si pronuncerà.

La mossa del Maine è arrivata 9 giorni dopo che la Corte Suprema del Colorado ha rimosso Trump dal voto del 2024, citando nella sua sentenza 4-3 preoccupazioni simili al "divieto di insurrezione" del 14° Emendamento. Il New York Times ha riferito che la campagna di Trump intende impugnare entrambe le decisioni già martedì. Nel Maine, gli avvocati di Trump contesteranno la decisione in un tribunale statale, mentre la sentenza del Colorado sarà appellata alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Il Colorado e il Maine non sono gli unici Stati ad aver preso in considerazione misure per rimuovere Trump dalle elezioni del 2024. Il Michigan e il Minnesota hanno respinto le proposte in tal senso. Anche se non c'è stata una sfida formale in tribunale in California, il massimo funzionario elettorale dello Stato ha recentemente deciso di mantenere Trump nella lista dei candidati certificati per le primarie del GOP dello Stato, nonostante le pressioni politiche per rimuoverlo. Trump è sopravvissuto anche alle contestazioni per l'accesso al voto in Arizona e New Hampshire, mentre l'esito di quella in Oregon è in sospeso.

Questa proliferazione di azioni legali e il fatto che due Stati abbiano negato a Trump l'accesso al voto rendono probabile che l'Alta Corte si occupi della questione. I giudici lo farebbero con l'obiettivo di stabilire una sorta di standard uniformi che gli Stati devono seguire nel considerare gli sforzi per tenere Trump fuori dalle prossime votazioni - compreso il fatto che ciò debba essere consentito in assoluto.

A prima vista, sembra improbabile che la Corte Suprema decida effettivamente che Trump possa essere rimosso dalle schede elettorali dei singoli Stati. La maggioranza conservatrice di 6-3 include tre giudici nominati da Trump. E più in generale, negli ultimi anni i giudici si sono dimostrati riluttanti a intervenire nelle controversie sulle regole elettorali, affermando che tali questioni sono di competenza dei funzionari eletti.

Tuttavia, l'era politica di Trump ha reso evidente che tutto può accadere. Nel caso in cui la Corte Suprema permetta l'applicazione di misure di squalifica delle schede elettorali di Trump - che potrebbe avvenire semplicemente rifiutando di accogliere le cause della sua campagna elettorale - i singoli segretari di Stato assumerebbero un'importanza fuori scala. Ed è qui che entrano in gioco i 68 voti elettorali.

Il Colorado, per esempio, è praticamente certo di dare i suoi voti elettorali al candidato democratico - nel 2020 Biden ha battuto Trump in Colorado 55,4% a 41,9%. L'eliminazione di Trump dal voto in Colorado non avrebbe alcuna importanza in termini di politica pratica.

Ma questo non è affatto il caso degli Stati con alti funzionari elettorali schierati con i Democratici. Tra i segretari di Stato democratici eletti figurano Adrian Fontes in Arizona (11 voti elettorali), Jocelyn Benson in Michigan (15 voti elettorali), Cisco Aguilar in Nevada (6 voti elettorali) ed Elaine Marshall in North Carolina (16 voti elettorali). In Pennsylvania (19 voti elettorali), Al Schmid è statonominato dal governatore democratico Josh Shapiro e confermato dal Senato dello Stato (Schmidt è un repubblicano, ex commissario della città di Filadelfia, che Trump ha preso di mira per le critiche all'indomani della sua sconfitta alle elezioni del 2020).

Se si aggiunge un unico voto elettorale del Maine che propende per Trump, nel secondo distretto congressuale - vinto nel 2016 e nel 2020 - il totale è di 68 voti. Questo perché il Maine, a differenza di tutti gli altri Stati tranne il Nebraska, assegna due voti elettorali in base al voto popolare statale e un voto per ogni distretto congressuale. Il risultato è di quattro voti elettorali nel Maine e cinque nel Nebraska.

Naturalmente, alcuni voti elettorali degli swing state cadono dove il massimo funzionario elettorale è repubblicano, per un totale di 21 voti elettorali. Tra questi, la Georgia (16 voti elettorali), con il Segretario di Stato del GOP Brad Raffensperger, e il Nebraska, dove i democratici hanno una discreta possibilità di conquistare un voto elettorale, dal secondo distretto congressuale del Cornhusker State, come è accaduto nel 2008 e nel 2020. Nel New Hampshire (4 voti elettorali), che Biden ha vinto facilmente nel 2020, il Segretario di Stato è nominato dalla legislatura a maggioranza repubblicana.

Nel frattempo, in quello che è probabilmente il principale swing state della nazione, il Wisconsin, le elezioni sono supervisionate dalla commissione elettorale. Giovedì la commissione ha respinto la richiesta di rimuovere Trump dalla scheda elettorale del 2024, il che sembrerebbe rendere la questione superflua per il resto della stagione elettorale.

Tutto ciò non significa che i segretari di Stato agiscano nel puro interesse politico dei loro partiti. Tuttavia, è del tutto possibile, se non addirittura probabile, che le opinioni di questi alti funzionari elettorali sulla presenza o meno di Trump nelle schede elettorali presidenziali dei loro Stati si allineino naturalmente alle preferenze di parte.

Ricevi la nostra newsletter settimanale gratuita

Iscriviti alla newsletter di CNN Opinion

Unisciti a noi su Twitter e Facebook

IlMichigan è l'esempio più evidente. Il Segretario di Stato Benson ha dichiarato mercoledì che la Corte Suprema dello Stato ha giustamente concluso che non ha l'autorità per bloccare la presenza di Trump alle prossime primarie repubblicane. Tuttavia, se la Corte Suprema dovesse dare ai segretari di Stato questo potere, la Benson potrebbe esercitare il proprio giudizio professionale e squalificare Trump.

Se i funzionari elettorali degli Stati bloccassero Trump dalle loro schede elettorali - avendo prima ricevuto il via libera dalla Corte Suprema - potrebbe rendere praticamente matematicamente impossibile per l'ex presidente vincere un secondo mandato non consecutivo. Se questo diventerà o meno una possibilità concreta potrebbe essere presto nelle mani della Corte Suprema.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com