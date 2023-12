Opinione: La Corte Suprema potrebbe correggere l'enorme errore di Mitch McConnell

Nota dell'editore: Dean Obeidallah, ex avvocato, è il conduttore del programma quotidiano della radio SiriusXM "The Dean Obeidallah Show". Seguitelo su Threads. Le opinioni espresse in questo commento sono sue. Per saperne di più, consultare la CNN.

Dean Obeidallah

I giudici della Corte Suprema possono farlo concordando con la recente decisione della Corte Suprema del Colorado che ha ritenuto Trump coinvolto in un'insurrezione e quindi "squalificato dalla carica di presidente in base alla sezione 3 del 14° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti".

Come promemoria, poco dopo il 6 gennaio 2021, Trump è stato messo sotto impeachment dalla Camera dei Rappresentanti per aver incitato un'insurrezione. Quell'unico articolo di impeachment - approvato da 10 repubblicani della Camera insieme a tutti i democratici della camera bassa - citava specificamente la sezione 3 del 14° emendamento come motivo per andare avanti con il procedimento.

Sebbene il Senato non abbia raggiunto la soglia dei due terzi necessaria per condannare Trump, il voto ha raccolto il sostegno di una maggioranza semplice (57-43) che comprendeva sette repubblicani. Ciò significa che la maggioranza di entrambe le camere del Congresso ha votato a favore della rimozione di Trump dalla carica, visto il suo ruolo nell'insurrezione del 6 gennaio.

Dopo il conteggio dei voti, il leader della minoranza del Senato Mitch McConnell ha preso la parola per colpirebrutalmente Trumpper le sue azioni. Ha dichiarato che il 6 gennaio 2021 "i cittadini americani hanno attaccato il loro stesso governo. Hanno usato il terrorismo per cercare di fermare una specifica attività democratica che non gradivano". Ha poi chiarito che la colpa è di Trump: "Lo hanno fatto perché sono stati alimentati con falsità selvagge dall'uomo più potente della Terra - perché era arrabbiato per aver perso le elezioni".

McConnell ha aggiunto: "Anche dopo che era chiaro a qualsiasi osservatore ragionevole che il vicepresidente (Mike) Pence era in pericolo, anche mentre la folla che portava striscioni di Trump picchiava i poliziotti e violava i perimetri, il presidente ha inviato un altro tweet attaccando il suo vicepresidente".

Il leader del GOP al Senato ha poi sottolineato la reazione di Trump durante l'attacco, affermando che "una folla stava assaltando il Campidoglio in suo nome" e che ex aiutanti e alleati lo avevano pregato di annullare pubblicamente l'attacco. "Ma il presidente non ha agito rapidamente", ha detto McConnell. "Invece, secondo i resoconti pubblici, ha guardato felicemente la televisione mentre si svolgeva il caos. Ha continuato a insistere sul suo progetto di rovesciare le elezioni".

Tuttavia, nonostante queste parole forti, McConnell ha votato per l'assoluzione perché Trump era già fuori dal suo incarico al momento del processo e, secondo il senatore, "non abbiamo il potere di condannare e squalificare un ex titolare di un ufficio che ora è un privato cittadino". Se il Senato avesse invece condannato Trump, avrebbe potuto impedirgli di candidarsi nuovamente a una carica federale.

A prescindere dal fatto che McConnell avesse ragione da un punto di vista costituzionale, i tribunali hanno ora il potere di "squalificare un ex titolare di una carica che ora è un privato cittadino". Questo è esattamente ciò che ha fatto la Corte Suprema del Colorado con la sua sentenza(4-3). Come ha stabilito la Corte, l'obiettivo di Trump con l'insurrezione, che "lui stesso ha concepito e messo in moto", era quello di "impedire al Congresso di certificare le elezioni presidenziali del 2020 e fermare il trasferimento pacifico del potere". E come McConnell, che ha sottolineato che Trump non ha agito rapidamente per porre fine all'insurrezione, la Corte Suprema del Colorado ha notato che Trump "ha continuato a sostenerla" con il suo tweet di quel giorno rivolto a Pence.

Nessuno sa con certezza cosa deciderà la Corte Suprema degli Stati Uniti in questo caso. In effetti, in gran parte della discussione si è persa la questione se Trump farà formalmente appello alla sentenza del Colorado, come ha promesso di fare.

Ma come ho discusso giovedì nel mio programma radiofonico su SiriusXM con Mario Nicolais - uno degli avvocati che ha vinto la causa per squalificare Trump dal voto in Colorado - Trump deve considerare il rischio che la Corte Suprema degli Stati Uniti possa pronunciarsi contro di lui. Se ciò accadesse, a Trump sarebbe definitivamente preclusa la possibilità di ricoprire cariche, mentre in Colorado - Stato che ha perso contro Joe Biden per oltre 13 punti nel 2020 - gli sarebbe preclusa solo la possibilità di votare se la sentenza fosse confermata.

Se Trump ricorrerà in appello e la Corte Suprema degli Stati Uniti ascolterà il caso, avrà l'opportunità di sostenere la Costituzione degli Stati Uniti squalificando Trump da qualsiasi carica per il suo ruolo nell'insurrezione del 6 gennaio, in violazione della Sezione 3 del 14° Emendamento. E rimediare a questi torti passati li renderebbe molto simili a Ebenezer Scrooge la mattina di Natale.

