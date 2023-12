Nicole Hemmer

Opinione: La Corte Suprema potrebbe avere in mano il destino della democrazia statunitense

A parte le speculazioni su come l'Alta Corte si pronuncerà su questi casi, negli ultimi decenni l'istituzione è stata, in generale, un alleato degli sforzi per ridurre la governance democratica negli Stati Uniti. Si può risalire a Bush contro Gore, che ha deciso le elezioni presidenziali del 2000, o a Shelby County contro Holder, che ha smantellato gran parte del Voting Rights Act, o a Citizens United, che ha aperto le porte a spese aziendali non regolamentate nelle elezioni. Negli ultimi anni, queste tendenze si sono solo accelerate.

È importante tenere a mente quanto questa traiettoria vada indietro nel tempo, soprattutto a causa di un certo tipo di auspicio liberale che è stato popolare nei circoli anti-Trump dal 2017. Fin dai primi giorni dell'amministrazione del presidente Donald Trump, gli americani preoccupati per la sua minaccia alla democrazia si sono tranquillizzati con una versione di "i tribunali ci salveranno".

Dalle ingiunzioni che hanno fermato il primo divieto di viaggio contro le persone provenienti da Paesi a maggioranza musulmana ai sondaggi che mostravano che una condanna in uno dei suoi quattro processi sarebbe costata a Trump la rielezione, molti americani si sono aggrappati alla convinzione che la legge funzionerà dove le norme hanno fallito. I politici possono mentire sul palco senza conseguenze, ma sotto giuramento rischiano la pena della falsa testimonianza.

Le norme possono essere appassite, ma la legge rimane salda, con regole precise e un impegno all'imparzialità. E anche se molti scrittori hannoavvertito che i tribunali non possono fungere da baluardo magico contro l'illiberalismo, con l'avvicinarsi delle elezioni del 2024, gli imminenti processi a Trump hanno mantenuto viva l'idea del sistema giudiziario come deus ex machina che salverà la democrazia.

Ci sono certamente prove a sostegno di alcune di queste speranze. Giudici e giurie hanno respinto le cause elettorali del team di Trump. Nei due anni e mezzo trascorsi tra l'insurrezione del 6 gennaio e l'ottobre 2023, quasi 600 persone accusate per l'attacco al Campidoglio si sono dichiarate colpevoli e più di un centinaio sono state giudicate colpevoli al processo. I procedimenti per cospirazione sediziosa hanno dimostrato che il terrorismo interno poteva essere perseguito con successo come qualcosa di più di una serie di attacchi solitari, e invece come un movimento più ampio che poteva essere smantellato e deflagrato.

Allo stesso tempo, il fatto che la Corte Suprema si sia occupata di questi casi particolari in questo specifico momento della storia politica americana ricorda in modo lampante ciò che la massima istanza nazionale ha fatto - e non fatto - dall'inizio del XXI secolo in materia di elezioni e di funzionamento della democrazia. Questi casi non riguardano solo l'aborto e il 6 gennaio; il fatto che questo organo, con l'attuale supermaggioranza conservatrice, ascolti questi argomenti mette in discussione il funzionamento del governo: come protegge le funzioni della democrazia e assicura i diritti fondamentali. E per quanto si possa sperare che la legge possa riuscire dove le norme hanno fallito, non c'è alcuna garanzia che i tribunali ci salveranno. Con ogni probabilità, renderanno più difficile salvare noi stessi.

La posta in gioco di questi casi può sembrare non correlata. Dopo tutto, gli sforzi per fermare il conteggio elettorale e potenzialmente ribaltare le elezioni non hanno molto a che fare con l'approvazione della pillola abortiva mifepristone da parte della FDA. Ma entrambi i casi servono a ricordare che il futuro della democrazia liberale rimane precario e che i tribunali, lungi dall'essere guardiani della governance democratica, sono stati in prima linea nel progetto di far avanzare l'illiberalismo negli Stati Uniti.

Prendiamo il caso Fischer del 6 gennaio, che chiede alla Corte Suprema di annullare le condanne basate sull'ostruzione dei procedimenti ufficiali, che è stata un'accusa chiave nelle centinaia di procedimenti giudiziari legati all'attacco al Campidoglio. Anche lo stesso Trump rischia di essere perseguito in base a questo statuto nell'ambito di uno dei suoi prossimi processi.

Queste azioni penali sono state una componente fondamentale della risposta del governo all'insurrezione - e una componente di vitale importanza - tanto che un'ampia maggioranza di funzionari repubblicani si rifiuta di denunciare, indagare o anche solo riconoscere il violento assalto al Congresso. L'ampio uso dello statuto, spesso solo uno dei tanti capi d'accusa contro gli imputati del 6 gennaio, ha fornito non solo conseguenze per il coinvolgimento nell'attacco, ma anche la prova che i procedimenti giudiziari su larga scala contro il terrorismo interno possono avere successo in tribunale, un approccio che i pubblici ministeri avevano evitato per decenni dopo il fallimento dei casi di cospirazione sediziosa negli anni Settanta e Ottanta. Se la Corte dovesse annullare quei procedimenti basati su una lettura insolitamente ristretta e tendenziosa dello statuto, darebbe un colpo non solo ai casi del 6 gennaio, ma anche alla volontà dei pubblici ministeri di tentare questo tipo di azione penale per cospirazione su larga scala.

Anche il caso del mifepristone rappresenta una minaccia reale ai diritti fondamentali negli Stati Uniti. La logica della decisione Dobbs, rafforzata sia dall'opinione di maggioranza che dai legislatori repubblicani, era che Dobbs non metteva fuori legge l'aborto, ma piuttosto restituiva la decisione sulla legalità dell'aborto agli Stati, e quindi al popolo. Questa premessa, mascherata da uno sforzo per estendere il processo decisionale democratico, si è dimostrata ridicola nell'anno e mezzo trascorso dalla sentenza Dobbs. Se da un lato una sentenza che pone fine all'aborto farmacologico per un lungo periodo di tempo aiuterebbe quasi certamente i democratici nelle elezioni del 2024, dall'altro metterebbe in pericolo la vita e la salute di centinaia di migliaia di americane incinte.

Ogni volta che l'accesso all'aborto appare sulla scheda elettorale, gli elettori si presentano in massa per proteggere l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva. Questo, a sua volta, ha portato i legislatori repubblicani a cercare ogni possibile meccanismo per scavalcare o ostacolare la volontà del popolo che rappresentano, dagli sforzi per annullare le elezioni che proteggono i diritti all'aborto, a impedire ulteriori iniziative elettorali o a rendere più difficile l'emendamento delle costituzioni statali. Rick Santorum, ex senatore repubblicano, ha riassunto la posizione antidemocratica del partito dopo che un referendum in Ohio ha sancito il diritto all'aborto nella costituzione dello Stato: "Grazie al cielo, la maggior parte degli Stati di questo Paese non permette di mettere tutto sulla scheda elettorale, perché le democrazie pure non sono il modo di gestire un Paese".

E su questo ha parzialmente ragione. I diritti fondamentali non dovrebbero essere messi in votazione; dovrebbero essere protetti dalla Costituzione e dai tribunali. L'unico motivo per cui sono sulla scheda elettorale è che la Corte ha rinunciato a proteggere questi diritti fondamentali. Così facendo, ha creato uno spazio per i tribunali di grado inferiore, che hanno potuto ridurre allo stesso modo i diritti fondamentali all'autonomia corporea. È il caso del Texas, dove a Kate Cox, una donna incinta che portava in grembo un feto con anomalie fatali, è stato negato l'accesso a un aborto che avrebbe potuto salvaguardare la sua capacità di avere figli in futuro. Il tribunale del Texas ha stabilito che la donna non aveva soddisfatto i rigidi standard dello Stato per l'accesso all'aborto; il procuratore generale dello Stato ha rapidamente notificato agli ospedali dello Stato che se avessero fornito alla Cox la procedura necessaria, sarebbero stati perseguiti penalmente. Alla faccia dei tribunali come baluardo della democrazia.

Negli anni successivi all'elezione di Trump, i tribunali hanno svolto un ruolo chiave nell'assunzione di responsabilità. Ma sono anche in prima linea nella transizione verso l'illiberalismo negli Stati Uniti - un aspetto che non possiamo perdere di vista mentre entriamo nel 2024. Non si tratta solo della Corte Suprema, con i suoi attacchi al diritto di voto e all'autonomia riproduttiva. Un'intera rete di avvocati, procuratori generali e giudici sta lavorando per facilitare il percorso di allontanamento dalla governance democratica negli Stati Uniti. Anche se nei prossimi mesi i tribunali potrebbero ottenere qualche vittoria, è importante ricordare che le istituzioni non solo non salveranno la democrazia, ma in molti casi lavorano attivamente contro di essa.

Fonte: edition.cnn.com