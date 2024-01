Opinione: La collisione sulla pista di Tokyo è stata un disastro che avrebbe potuto essere una tragedia molto più grande

Nota dell'editore: Les Abend è stato capitano di Boeing 777 per American Airlines e si è ritirato dopo 34 anni di servizio. È analista dell'aviazione della CNN e collaboratore senior della rivista Flying. Le opinioni espresse in questo commento sono sue. Altre opinioni su CNN.

Les Abend

Tutte le 379 persone del volo JAL 516 di martedì sono state evacuate in sicurezza. Purtroppo, cinque membri dell'equipaggio a bordo del De Havilland Canada DHC-8 della Guardia Costiera sono morti. Secondo l'emittente pubblica NHK, il capitano dell'aereo versa in condizioni critiche.

Una nota positiva è il merito dell'equipaggio di cabina e della cabina di pilotaggio a bordo del volo JAL. Per gli assistenti di volo è un addestramento da manuale essere preparati a un'eventuale evacuazione a ogni decollo e atterraggio. Devono saltare dalle loro poltrone e determinare immediatamente le uscite di sicurezza per i passeggeri. Ecco perché gli assistenti di volo vogliono che i passeggeri non usino telefoni e computer durante il decollo e l'atterraggio, in modo da essere consapevoli della situazione nell'improbabile eventualità di tali circostanze.

Un incendio può rendere inutilizzabile una particolare porta o finestra di emergenza. È ovvio che gli assistenti di volo hanno scelto le uscite corrette per evacuare l'A-350, dato che tutti sono sopravvissuti. E sembra che i piloti abbiano fatto del loro meglio per completare la lista di controllo per l'evacuazione, che include lo spegnimento del carburante dei motori.

Come è potuto accadere questo incidente? Non lo sapremo con certezza finché non sarà completata un'indagine. Anche se al momento si tratta di speculazioni, questo incidente mi ricorda una circostanza simile avvenuta nel 1991 all'aeroporto internazionale di Los Angeles. Un Boeing 737-300 dell'USAir si scontrò sulla pista con un aereo pendolare della SkyWest, un turboelica Swearingen Metroliner, uccidendo più di 30 persone.

È stata una giornata intensa all'aeroporto di Los Angeles. I movimenti di superficie degli aerei sulle piste e sulle vie di rullaggio si sono complicati a tal punto che il controllore del traffico aereo ha persodi vista il fatto che il Metroliner era ancora in posizione sulla pista in attesa del decollo. Nel frattempo, il controllore aveva autorizzato il B-737 ad atterrare sulla stessa pista.

Mentre atterrava nell'oscurità, l'equipaggio dell'USAir non riuscì a distinguere la sagoma o le luci di navigazione del piccolo aereo della SkyWest che si trovava in posizione all'intersezione della pista. Il B-737 entrò in collisione con il Metroliner quasi subito dopo l'atterraggio.

Questo incidente è stato il catalizzatore di una serie di modifiche procedurali e tecnologiche. Un esempio di modifica è stato il divieto per i controllori di rullare un aereo su una pista per il decollo di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

Sebbene l'incidente di Los Angeles sia avvenuto negli Stati Uniti, la maggior parte del mondo dell'aviazione ne ha preso atto. I piloti sono diventati ipersensibili a rimanere su una pista attiva in attesa dell'autorizzazione al decollo per più di un minuto. E i controllori sono diventati ipersensibili alle procedure che prevedono l'autorizzazione all'atterraggio di un aereo con un aereo sulla stessa pista in attesa di decollo.

L'aeroporto di Haneda è uno dei più trafficati al mondo e le comunicazioni radio si susseguono senza sosta; è possibile che il messaggio di un controllore del traffico sia stato frainteso e che uno degli aerei si trovasse nel posto sbagliato. Normalmente, un'autorizzazione viene letta e confermata da un pilota, ma in occasioni di trasmissioni affollate potrebbe non esserci l'opportunità di fornire immediatamente un feedback. A volte una trasmissione viene bloccata da un altro aereo in un momento critico, per cui è importante che sia i piloti che i controllori siano consapevoli della situazione. È possibile effettuare una sola trasmissione alla volta.

Un altro scenario è che i piloti dell'Airbus A-350 si siano allineati sulla pista parallela sbagliata. La ritengo meno probabile, perché almeno un pilota in cabina di pilotaggio avrebbe dovuto accorgersi dell'errore, anche se il controllore del traffico aereo se ne sarebbe accorto.

Inoltre, le procedure in Giappone sono praticamente identiche a quelle degli Stati Uniti; i controllori del traffico aereo sono molto competenti e disciplinati. Tra tutte le destinazioni internazionali in cui ho volato, il Giappone è stata una delle più sicure.

Senza dubbio, l'indagine sull'incidente dell'aeroporto di Haneda rivelerà i passi falsi che hanno portato alla collisione. Sicuramente saranno coinvolti molti fattori. Tra questi fattori ci sarà anche l'elemento umano. Dobbiamo dare agli investigatori dell'incidente il tempo necessario per giungere a una o più cause probabili, con l'obiettivo di prevenire simili tragedie in futuro.

Volate a Tokyo? Non esitate a salire a bordo dell'aereo. Io lo farei.

