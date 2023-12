Opinione: Il grande errore di Nikki Haley

Mentre la Haley ha già cercato di limitare i danni, la sua risposta a una semplice domanda nel New Hampshire questa settimana ha colpito al cuore una lotta di potere lunga decenni sulla storia della nostra nazione.

Quando mercoledì scorso, durante un'assemblea cittadina a Berlin, nel New Hampshire, le è stato chiesto quale fosse la causa della Guerra Civile, la Haley è riuscita a rispondere alla domanda senza mai menzionare la questione della schiavitù.

Ha invece inquadrato la Guerra Civile come una disputa su "come il governo avrebbe dovuto funzionare" e "sulle libertà e su ciò che le persone potevano o non potevano fare". Ha poi affermato che: "Penso che si arrivi sempre al ruolo del governo e a quali siano i diritti del popolo. Rimarrò sempre fedele al fatto che penso che il governo sia stato concepito per garantire i diritti e le libertà del popolo. Non è mai stato pensato per essere tutto per tutti".

Quando il partecipante ha risposto stupito che non aveva parlato di schiavitù, Haley ha risposto burberamente: "Cosa vuoi che dica sulla schiavitù?".

Haley ha già cercato di minimizzare il danno, chiarendo giovedì che "ovviamente la Guerra Civile riguardava la schiavitù".

Anche se alcuni definiscono l'incontro una "gaffe", la Haley ha precedentemente inquadrato la Guerra Civile come un disaccordo tra "tradizione" e "cambiamento" senza menzionare la schiavitù.

La sua risposta in New Hampshire è stata un errore significativo che - intenzionalmente o meno - si inserisce in uno sforzo di lunga data della destra di riscrivere la storia. Troppo spesso si è cercato sistematicamente di mettere da parte le scoperte basate sugli archivi che gli storici hanno prodotto nell'ultimo mezzo secolo, documentando il modo in cui la schiavitù e il razzismo hanno sempre giocato un ruolo formativo nella storia americana.

Rifiutando di confrontarsi con l'evidenza e attaccando gli sforzi per insegnare la storia americana in modo accurato, i conservatori hanno promosso una versione "white-washed" degli eventi che erano stati ampiamente insegnati nelle aule scolastiche prima degli anni Sessanta.

Certamente, questo è stato il caso della versione della Guerra Civile basata sulla "Causa persa", che dipingeva la Confederazione in termini nostalgici ed eroici, trattando la guerra come una battaglia su idee astratte come i diritti degli Stati, piuttosto che un conflitto che quasi tutti gli storici più importanti e credibili oggi concordano sul fatto che la schiavitù fosse al centro di tutto.

Le stesse narrazioni sono state utilizzate anche per descrivere la Ricostruzione, con un gruppo di studiosi noti come la "Scuola di Dunning" che ha reinterpretato la storia per simpatizzare con i bianchi del Sud e per considerare vendicativi e distruttivi i repubblicani radicali che hanno spinto per l'affrancamento dei neri americani. Il loro lavoro ritraeva anche uomini e donne liberati in termini dispregiativi, sostenendo che fossero incapaci di gestire i nuovi diritti.

Lo storico Eric Foner e altri hanno trascorso la loro carriera a demolire la scuola di Dunning sulla ricostruzione per dimostrare il potenziale trasformativo dell'epoca e il modo in cui i neri d'America erano partecipanti attivi al centro dello sforzo per raggiungere la giustizia razziale.

Nel suo libro del 1988, "Reconstruction: America's Unfinished Revolution", Foner scrive che invece della "descrizione della scuola di Dunning del periodo come una 'tragica era' di dilagante malgoverno", la Ricostruzione è stata infine intesa come "un periodo di straordinario progresso sociale e politico per i neri".

In anni più recenti, un dibattito simile ha riguardato la bandiera confederata. In effetti, Haley è stata ampiamente elogiata per aver firmato la legislazione per togliere la bandiera confederata alla Casa di Stato della Carolina del Sud dopo che un suprematista bianco ha ucciso nove membri di una chiesa storicamente nera nello Stato nel 2015. Ma prima di allora, Haley aveva usato la logica della Causa persa per mantenere la bandiera al suo posto, sostenendo che non era razzista, ma un simbolo della tradizione.

Benjamin Jealous, allora presidente della NAACP, ha dichiarato nel 2011: "Forse uno degli esempi più sconcertanti delle contraddizioni di questo momento storico è che Nikki Haley, il primo governatore di colore della Carolina del Sud, continua a sventolare la bandiera confederata davanti alla capitale del suo Stato".

Questi stessi argomenti hanno guidato gli sforzi per abbattere i monumenti confederati. Mentre i difensori dei monumenti hanno insistito sul fatto che si trattava solo di oggetti per commemorare la storia e l'orgoglio del Sud, storici come Karen Cox hanno corretto le cose ricordando ai lettori che la maggior parte di questi monumenti sono stati collocati all'inizio del XX secolo come simboli di resistenza ai diritti civili dei neri americani.

"Per più di un secolo", ha scritto l'autrice, "i bianchi del Sud si sono riuniti in questi luoghi commemorativi per ricordare il passato confederato e riaffermare il loro impegno nei confronti dei valori dei loro antenati, gli stessi valori che hanno portato a una guerra per difendere la schiavitù e il diritto di espandere l'istituzione".

I dibattiti sulla bandiera e sul monumento sono solo la punta dell'iceberg. Gli sforzi per annullare la ricerca e la conoscenza storica si sono fatti sentire soprattutto in alcuni Stati rossi, dove i governatori e i loro alleati hanno tentato di legiferare sui programmi scolastici per eliminare elementi chiave della storia nera e americana. Con il mantra dell'anti-risveglio, repubblicani come il governatore della Florida Ron DeSantis hanno lottato con le unghie e con i denti per indebolire un'enorme mole di ricerche.

Sebbene ci siano stati dibattiti legittimi e comprensioni contrastanti sui modi particolari in cui la razza ha influenzato i momenti chiave della storia americana, c'è un accordo generale sulla profonda e continua influenza del "razzismo bianco", come lo definì la Commissione Kerner del presidente Lyndon Johnson nel suo storico rapporto del 1968.

Dagli anni Sessanta, gli storici hanno dimostrato più volte il ruolo costitutivo che la conservazione e la protezione della disuguaglianza razziale hanno avuto su questo Paese. Non c'è stato un momento più drammatico e più devastante di quello in cui i sudisti sono entrati in guerra per proteggere l'istituzione della schiavitù.

Questa ricerca non è il risultato di schemi di diversità, equità e inclusione (DEI), di teorie razziali critiche o di qualche "cabala progressista", ma il prodotto di un'accurata ricerca d'archivio, sottoposta a revisione paritaria e dibattuta con vigore da alcuni dei migliori studiosi del Paese.

Quasi 60 anni fa, durante la Freedom Summer, quando studenti universitari bianchi e neri si riversarono in Mississippi per combattere per la giustizia razziale, l'istruzione era al centro della loro missione. Lavorando con i membri locali di organizzazioni per i diritti civili come lo Student Non-Violent Coordinating Committee, i volontari istituirono le Freedom Schools in tutto lo stato per fornire una migliore istruzione ai giovani neri del Mississippi. Al centro dei programmi di studio c'era l'insegnamento della storia nera, che era stata volutamente esclusa dalle aule scolastiche nella maggior parte dei luoghi del profondo Sud.

Oggi, la feroce reazione alla dichiarazione della Haley arriva in un momento in cui molti educatori sono straordinariamente frustrati e sconvolti dagli sforzi della destra di cancellare e rivedere la storia degli Stati Uniti. Anche se la sua risposta di questa settimana potrebbe benissimo essere stata un errore, molti osservatori temono comprensibilmente che la Haley stesse in realtà cercando di attingere a un sentimento reazionario che ha rifiutato di confrontarsi con la realtà del nostro passato, contribuendo a uno dei maggiori ostacoli che impediscono al Paese di mantenere la sua promessa di uguaglianza.

Fonte: edition.cnn.com