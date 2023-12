Opinione: Il dato sorprendente del pessimo sondaggio di Biden

E se i democratici non pensano che la storia di Hunter Biden sia importante, i numeri suggeriscono il contrario. Mentre il consigliere speciale si prepara a incriminare il figlio del presidente per accuse di possesso di armi, il 61% degli intervistati ritiene che Joe Biden sia stato in qualche modo coinvolto negli affari di Hunter, e il 42% pensa che abbia agito illegalmente (non ci sono prove di illeciti da parte del presidente).

Solo il 28% degli americani afferma che Biden ispira fiducia (con un calo del 7% rispetto a marzo) e, cosa forse più preoccupante di tutte, il 46% degli elettori registrati ritiene che qualsiasi candidato repubblicano sarebbe migliore di Biden nel 2024.

Sebbene i dati presentino alcuni punti positivi - in particolare l'81% dei democratici ritiene che Biden si preoccupi per loro e il 75% all'interno del partito approva le sue prestazioni lavorative - i risultati sonopreoccupanti. Anche se un solo sondaggio non dovrebbe mai essere considerato determinante, questi risultati corrispondono ad alcune affermazioni di esperti e sondaggisti e non è chiaro se tutto questo cambierà.

A prescindere da quanto Biden si impegni a promuovere il suo curriculum legislativo, l'attuale percezione dell'opinione pubblica potrebbe rimanere inalterata fino al giorno delle elezioni.

Qual è la strada da seguire per i Democratici?

A questo punto, è abbastanza sicuro presumere che Biden sarà il candidato del partito, con poche prove che qualche democratico credibile si farà avanti per sfidarlo. Sebbene Biden non possa fare nulla per la sua età, trarrebbe vantaggio da una campagna basata su temi che possano suscitare entusiasmo. Ci sono diversi temi, come i diritti riproduttivi, i prezzi dei farmaci, le opere pubbliche e il cambiamento climatico, su cui l'amministrazione può conquistare gli elettori e raccogliere un maggiore sostegno pubblico.

Certo, non è facile condurre una campagna di rielezione che non si concentri sull'incumbent e non ruoti attorno a una visione più ampia per la nazione - si pensi a "It's Morning Again in America" di Reagan nel 1984 o a "Bridge to the Future" di Clinton nel 1996. Ma si può fare. Nel 2012, la campagna per la rielezione del Presidente Barack Obama si è efficacemente concentrata su una serie di questioni chiave, come l'immigrazione e la disuguaglianza, nel tentativo di dipingere il candidato repubblicano Mitt Romney come un estremista di destra.

In definitiva, il fattore più importante per Biden sarà Trump. Niente motiverà gli indipendenti, così come i progressisti e i democratici moderati, come la prospettiva di un secondo mandato di Trump. La capacità di Biden di sconfiggere Trump nel 2020 offrirà una certa rassicurazione nel caso in cui Trump dovesse vincere la nomination, cosa che probabilmente accadrà. A quel punto l'attenzione si sposterà inevitabilmente su Trump, sul caos che porta nello Studio Ovale, sulla sua volontà di violare regole e norme, sul suo ruolo nel 6 gennaio, sulle quattro incriminazioni e sulla radicalizzazione della politica che incarna. Questo è il quadro di una campagna che fa leva sugli stessi punti di forza su cui Biden ha puntato nel 2020: la stabilità che rappresenta e il suo impegno nei confronti delle istituzioni e della classe operaia americana.

Infine, in un'epoca di forte polarizzazione, è possibile per un presidente in carica vincere, anche con indici di gradimento mediocri. Alla fine, la partigianeria può guidare le decisioni elettorali tanto quanto il carattere o il curriculum legislativo di un presidente. Questo è stato il modello degli ultimi decenni, con vittorie determinate in gran parte dall'affluenza alle urne e dagli swing voters. Il timore dell'ex presidente Donald Trump, unito all'ampio sostegno per questioni chiave come i diritti riproduttivi, potrebbe essere sufficiente per far vincere Biden, nonostante tutte le preoccupazioni sul suo conto.

Tuttavia, i numeri dimostrano che questa campagna non sarà facile. È probabile che sia estremamente competitiva, anche con Trump come candidato. Una vittoria repubblicana è certamente possibile e i continui attacchi a Biden - dall'età al figlio - non dovrebbero essere presi alla leggera.

L'amministrazione deve fare leva sui propri punti di forza e capire come rassicurare i democratici e conquistare gli elettori di passaggio. Oltre a un'organizzata campagna di sensibilizzazione e affluenza alle urne, i Democratici dovranno utilizzare una combinazione di fattori di spinta e di attrazione per vincere.

Se da un lato la minaccia di un'altra presidenza Trump allontanerà molti elettori dall'ex presidente, dall'altro Biden dovrà offrire un'argomentazione convincente su ciò che spera di realizzare con un secondo mandato.

Fonte: edition.cnn.com