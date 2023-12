Frida Ghitis

Opinione: I grandi rischi per il mondo nel 2024

Cosa porterà il 2024? "Le previsioni sono difficili, soprattutto per quanto riguarda il futuro", si dice, un'ovvietà attribuita al ricevitore della Hall of Fame Yogi Berra, al fisico premio Nobel Niels Bohr e a molti altri. L'ovvietà evidenzia quanto sia incerto il futuro - come abbiamo imparato nel 2020 - e quanto frustrante possa essere la ricerca di risposte, data l'ampiezza della posta in gioco.

Senza dubbio, le elezioni americane sono oggi una delle preoccupazioni dominanti in tutto il mondo. Ho perso il conto di quante persone mi hanno detto, durante i recenti viaggi, quanto siano preoccupate e sconcertate dal fatto che gli americani possano riportare l'ex presidente Donald Trump alla Casa Bianca. La rivista The Economist ha dichiarato che "Donald Trump rappresenta il più grande pericolo per il mondo nel 2024", descrivendolo come un'ombra che incombe su tutti noi.

Le elezioni determineranno se la caotica presidenza di Trump, con i suoi tratti autoritari, è stata solo un caso della storia degli Stati Uniti, o se si tratta della presidenza di Joe Biden, che non è altro che una pausa di quattro anni nella discesa dell'America verso l'isolazionismo autoritario.

La risposta avrà gravi ripercussioni in tutto il mondo.

Una seconda presidenza Trump sarebbe quasi certamente più estrema su più fronti. L'ex presidente ha giurato di usare il Dipartimento di Giustizia per cercare di vendicarsi dei suoi avversari politici, minando le istituzioni statunitensi, indebolendo la democrazia e flirtando con la dittatura.

Queste azioni rafforzerebbero coloro che sostengono che la democrazia di stampo occidentale sia un sistema fallimentare, rafforzando il blocco emergente di autocrazie anti-occidentali - Russia, Cina, Iran e Corea del Nord - una squadra di tiranni che cercano di sfidare l'influenza globale dell'Occidente mentre, tutti pesantemente armati, minacciano i loro vicini.

Trump ha parlato abbastanza perché gli alleati e gli avversari degli Stati Uniti comprendano i rischi - o le potenzialità, a seconda della prospettiva - di un mandato Trump 2.0. E le sue dichiarazioni hanno portato gli alleati americani a chiedersi quanto Washington si impegnerà nella loro difesa se tornerà in carica.

L'ex presidente ha già dichiarato che avrebbe posto fine alla guerra in Ucraina in 24 ore. Ha messo in dubbio che gli Stati Uniti debbano difendere la Corea del Sud e ha alluso alla possibilità che Paesi come il Giappone e la Corea del Sud si dotino di armi nucleari per difendersi.

I commenti sull'Ucraina hanno indubbiamente attirato l'attenzione del Presidente russo Vladimir Putin, l'autocrate che Trump non ama criticare e che ha persino elogiato quando ha accerchiato l'Ucraina.

Il capo della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, ha dichiarato che Putin non si accontenterà di una vittoria limitata in Ucraina, "soprattutto non prima delle elezioni americane, che potrebbero presentargli uno scenario molto più favorevole". In altre parole, Putin continuerà ad attaccare, sperando che una vittoria di Trump a novembre tolga il tappeto dal sostegno di Washington a Kiev, aiutando la Russia a ottenere una vittoria totale sull'Ucraina.

Come hanno avvertito i Paesi precedentemente sotto il tallone di Mosca e altri, se la Russia vincesse in Ucraina, Putin potrebbe vedere un percorso per reclamare altre parti dell'ex impero sovietico, forse cercando di conquistare la piccola Moldavia e persino gli Stati baltici che ora sono membri della NATO.

La NATO dovrebbe difendere tutti i suoi membri, ma Trump ha già messo in dubbio che gli Stati Uniti possano aiutare un alleato in difficoltà. Nonostante la recente approvazione bipartisan di un disegno di legge che vieterebbe a un presidente di ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dalla NATO senza l'approvazione del Congresso, il presidente avrebbe un ampio margine di manovra nel rispondere alle sfide militari globali.

Lo vediamo quasi quotidianamente durante le crisi odierne, quando Biden ordina alle navi da guerra statunitensi di recarsi nel Mediterraneo e nel Mar Rosso nel tentativo di prevenire l'espansione della guerra tra Israele e Hamas - un conflitto che già minaccia di diventare regionale - o invia ripetutamente messaggi severi in cui giura sostegno a Taiwan come avvertimento alla Cina, il cui leader ha appena ripetuto la sua promessa di riunificare l'isola.

Se gli Stati Uniti si tirano indietro mentre Putin persegue i suoi obiettivi neo-imperialisti, la Cina potrebbe essere tentata di tentare di impadronirsi di Taiwan e di intimorire ulteriormente i suoi vicini. La sola prospettiva di una Cina rafforzata infliggerebbe un duro colpo agli sforzi di non proliferazione nucleare.

Inoltre, scatenerebbe scosse di volatilità a livello globale. La fine della Pax Americana, per quanto imperfetta, spingerebbe altre medie potenze a prendere le armi contro i loro rivali.

Eppure, Trump potrebbe non vincere le elezioni. Se Biden viene rieletto, le possibilità di ripristinare la stabilità globale sono molto più alte. Ma non sono affatto assicurate.

Infatti, gli Stati Uniti sono solo uno dei tanti Paesi in cui si terranno le elezioni, tra cui nazioni importanti come Messico, India, Indonesia, Russia e Regno Unito. L'esito di alcuni è preordinato; le elezioni russe, ad esempio, sono una farsa. Ma altri potrebbero segnare nuove direzioni negli anni a venire.

Una cosa che sappiamo è che nessuno vive per sempre. Le figure chiave del mondo - Biden, Trump, il leader supremo iraniano Ali Khamanei - hanno tra i 70 e gli 80 anni. Si dice che Khamenei si sia ammalato nel 2022, ma il suo ufficio ha smentito le notizie. Non sappiamo chi gli succederà, quanto sarà radicale il suo successore o come reagiranno gli iraniani al momento opportuno.

Per non dimenticare, anche il 2024 porterà sicuramente delle felici sorprese. Non sappiamo quali (sono sorprese!), ma c'è una notevole possibilità che i problemi si risolvano in meglio.

In generale non sono pessimista sul futuro. Oggi gli Stati Uniti sono in buone mani. L'economia sta andando molto bene. L'Occidente, nonostante le sfide, è unito. Ovunque la gente preferisce la libertà alla schiavitù. Molti scenari oscuri hanno un rovescio della medaglia, un esito potenzialmente felice. Molto dipende dalle persone che prendono le decisioni, dagli elettori ai leader mondiali. E innumerevoli persone in tutto il pianeta stanno lavorando per garantire un futuro migliore.

L'idea stessa che ci troviamo sull'orlo del precipizio può motivarci a fare un passo indietro, lontano dall'abisso, e a volgerci verso un percorso più pacifico e promettente.

