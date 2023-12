Opinione: I dizionari hanno condiviso la loro parola dell'anno. Volevamo sapere la vostra

Negli ultimi anni abbiamo avuto gaslighting e goblin mode, vax e FAFO. Ora, grazie a Merriam-Webster, Dictionary.com e Oxford, abbiamo autentico, allucinato e rizz. Insieme allo stress e alle gioie delle vacanze e delle nostre tradizioni annuali, per molti di noi arriva anche l'attesa di sapere quali saranno le parole chiave dell'anno.

Rizz (con il suo rapporto controverso e incerto con il carisma) era anche nella lista delle parole che si sono distinte secondo i dati di Merriam-Webster; tra queste c'erano anche deepfake, coronation,implode, dystopian, indict, kibbutz e deadname.

L'elenco fa riferimento a un re, a un presidente, a un disastro sottomarino, alla tecnologia trasformativa e al modo in cui i nostri nomi plasmano le nostre realtà sociali e la nostra identità politica di cittadini. Si riferisce a un luogo in cui è iniziata una guerra ancora in corso. Ognuna delle parole incluse racconta molteplici storie: una per la persona che l'ha cercata e molte altre per il resto di noi.

Queste parole diventano piccoli talismani, marcatori del tempo e della verità nella vita di tutti i giorni che ci spingono inesorabilmente verso la prossima cosa, costringendoci ad andare avanti nel futuro prima ancora di aver vissuto pienamente il presente.

E qui sta non solo la popolarità dell'intero gioco lessicale di nominare una parola dell'anno, ma anche l'irresistibile brivido che proviamo ad anticiparle, come una mini-stagione degli Oscar per i nerd delle parole. Se affiancate alle loro cugine di primo grado, le tendenze di ricerca dell'anno su Google, le parole dell'anno diventano un linguaggio comune, un "io c'ero" scarabocchiato su un bagno metaforico di un mondo che diventa ogni giorno più difficile da riconoscere.

Quest'anno, CNN Opinion ha voluto sapere quale sarebbe stata la VOSTRA parola dell'anno e perché. Le vostre risposte sono state memorabili, dirette e, in alcuni casi, strazianti.

"La mia parola dell'anno, sia come parola che come titolo, è custode", ha scritto uno di voi. "Custode ha un suono caldo. Non è così caloroso se siete le persone di cui sopra. Prendersi cura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni su 365 è solitario, freddo e più di quanto la parola 'difficile' possa trasmettere", ha scritto questo lettore, che ha continuato: "Questo Paese, soprattutto nelle comunità rurali e anziane, non è in grado di offrire servizi di alcun tipo ai propri cittadini anziani. E non sembra che ci sia una spinta per cambiare questa situazione....Quando i miei servizi di assistenza non saranno più necessari, non ci sarà nessuno a prendersi cura di me. Non mi sono mai sposato, non ho mai avuto figli e sono figlio unico. Invecchierò da solo. Andrò letteralmente alla tomba come badante, prendendomi cura di me stesso fino alla fine".

Un altro lettore è andato subito al sodo scegliendo la parola odio, che "sembra diffondersi in tutto il mondo e quindi temo per il futuro". Un altro ancora ha trovato più speranza nella parola relazionarsi, descrivendo come "il 2023 ha ingrandito il modo in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri, ci comportiamo nelle nostre comunità, ci prendiamo cura dell'ambiente, ci impegniamo in politica... Le nostre azioni individuali positive o negative creano la nostra esperienza di vita collettiva".

Le vostre parole dell'anno, una selezione delle quali segue, ci hanno ricordato in modo viscerale che non sono solo le parole che cerchiamo online a definirci o a esprimerci. Anche le parole che teniamo strette o che pronunciamo per altri motivi raccontano la storia della nostra vita, pezzo per pezzo.

Queste selezioni sono state leggermente modificate per garantire la chiarezza e la fluidità, e le opinioni appartengono agli autori.

Reinventare

Mia moglie di 44 anni è morta nel 2022 e non avevo idea di come avrei vissuto la vita da solo. Avevamo fatto tutto insieme o per l'altro e io ero "suo marito". Ora, chi ero io? Il 2023 è stato l'anno della creazione di David 3.0, e si è scoperto che mi piace molto.

- David A., Fiji

La mia parola dell'anno, del decennio in corso e del prossimo futuro è AMORE. Mi sono sentita frustrata nel guardare i telegiornali: tante cose brutte che accadono, come sparatorie di massa, guerre, malattie e razzismo in cima alla lista degli altri "-ismi" e "-fobie" negativi. Allo stesso tempo, tanti appelli di aiuto da parte di eccellenti organizzazioni caritatevoli, crowdfunders e richieste simili da parte di individui bisognosi - troppi per essere sostenuti da una sola persona.

Ho deciso che l'unico modo per rispondere e mantenermi sana di mente era amare; vivere l'amore, condividere l'amore e diffondere il verbo dell'amore nel miglior modo possibile. Con la vernice per tessuti, ho disegnato la mia felpa con cappuccio Always LOVE. La gente la vede e risponde con sorrisi e commenti positivi. Vedo persone buone che compiono buone azioni per gli altri e le ringrazio per aver mostrato gentilezza e amore al mondo. Non so se ho cambiato l'atteggiamento o le azioni di qualcuno, ma almeno ho sostenuto le persone che già vivono una vita d'amore.

- Mike, Maryland

Riposare

Riposare - attendere in silenzio, con attenzione. Mi siedo con i pazienti oncologici, con le famiglie di coloro che stanno morendo in terapia intensiva e con gli anziani che stanno riflettendo sui loro lunghi viaggi. Il mio cuore aspetta con loro, li segue ovunque la loro storia vaghi.

Come potremmo tutti crescere in profondità e ricchezza se abbandonassimo la nostra speranza in un altro luogo e ci sedessimo l'uno con l'altro in un tenero riposo. Non fuggendo dal cancro o da Gaza o dalle preoccupazioni per noi stessi o per il mondo... ma piantando la nostra tenda l'uno accanto all'altro, a prescindere da tutto, anche quando lottiamo per capire o ascoltare o dare un senso ai modi affannosi di essere umani.

- Doug B., Carolina del Nord

Era

È una tendenza di Taylor Swift, ovviamente, ma si vede sempre sulle magliette. È la mia epoca "riempi il vuoto" e, dopo la proliferazione di concerti e film, è il modo in cui abbiamo iniziato a parlare.

Al lavoro, descrivendo una parte della storia della nostra azienda, ho indicato che faceva parte della nostra epoca pre-covida. Nessuno ha riso o ha fatto una smorfia dicendo che non era la parola giusta da usare, perché lo è: è un modo per descrivere un periodo di tempo distinto in cui è successo qualcosa. Siamo tutti nella nostra Era Taylor Swift... ed è per questo che sembra essere la parola dell'anno.

- Matt, Missouri

Conflitto

Siamo combattuti per la guerra in Medio Oriente. Siamo combattuti sul fatto che l'economia sia calda o fredda. Siamo combattuti su ciò che dovremmo mangiare e su ciò che mangiamo; su quanto dovremmo fare esercizio fisico e su quanto ne facciamo. Siamo combattuti nel sostenere il nostro partito politico preferito, ma non ci piace il suo candidato. Siamo combattuti se dedicare del tempo alla cura di noi stessi o darne agli altri. Viviamo in un mondo di scelte, e tutte sembrano piuttosto grigie.

- Susan, Arkansas

Colpo

Oltre a tutti gli altri scioperi (ben pubblicizzati) (SAG, WGA, UAW, ecc.), quest'anno ho partecipato a tre scioperi. La mia azienda (che è un appaltatore dell'agenzia di trasporto pubblico locale) ha contratti collettivi di lavoro (CBA) separati in tre sedi diverse. Una di esse ha scioperato a febbraio e, a causa dei picchetti estesi, la mia sede è rimasta chiusa per due giorni. Poi la seconda ha scioperato a maggio, e pensavamo che avrebbero esteso il contratto anche a noi, ma non è stato così... perché la settimana successiva abbiamo scioperato anche noi.

Il nostro sciopero è durato 37 giorni e non abbiamo ricevuto quasi nessuna pubblicità perché l'altro sciopero si stava accaparrando tutti i servizi.... Tuttavia, abbiamo ottenuto un accordo migliore: un aumento del 10% e 12 giorni di malattia in più all'anno.

- CJ, California

Ferale

Ho scelto questa parola perché rappresenta il modo in cui ho visto me stessa nell'ultimo anno. Mi preoccupo meno delle pressioni della società e mi concentro di più sull'entrare in contatto con i miei sentimenti e i miei pensieri. Si tratta di rifiutarsi di seguire la massa e di liberarsi di vivere come si vuole, ignorando le influenze del mainstream.

- Ambra, Missouri

Sangfroid

La mia parola dell'anno è sangfroid, che significa essere calmi, freddi e raccolti in situazioni di stress. Deriva dal francese "sang-froid", che letteralmente significa "sangue freddo". Significa essere insopportabili. È il modo in cui Elton John ha descritto Marilyn Monroe: "Avevi la grazia di tenerti in piedi mentre quelli intorno a te strisciavano".

Quest'anno ci troviamo di fronte alla guerra e alla morte in diversi luoghi. Abbiamo un pianeta che si sta afflosciando sotto il peso incivile della nostra civiltà. Migliaia di giovani adulti stanno morendo a causa del fentanyl, che ora è la principale causa di morte. Il "progresso" ci ha fatto arretrare. I ghiacciai si sciolgono e gli oceani si innalzano, mentre i ricchi volano nello spazio. Se non troveremo la sincerità quest'anno, non la troveremo mai. Nel bel mezzo delle sfide, delle tragedie e delle ingiustizie, possiamo tutti contare su una grande sangfroid.

- Greg, Massachusetts

Feroce

Fierce è la mia parola dell'anno. Racchiude in sé così tanti sentimenti e parole. (Fire, Free, rife, ire, Eire, fie, fier) Per essere feroci si "attraversa la paura" e si piange anche. Si dice anche all'interno della vecchia parola inglese "fie" sulla paura.

La politica e i media sono "pieni" di paura. Tanti "leader" non hanno la capacità di essere feroci, perché significa stare da soli all'inizio. Potrebbe significare perdere la propria sicurezza politica. Significa ascoltare la propria coscienza. E significa lasciare che la propria coscienza sia il "fuoco" che ci fa andare avanti, anche con probabilità "impossibili". Abbiamo appena approvato una questione per i diritti delle donne, la Issue 1, in Ohio, di fronte a una massiccia opposizione. È successo perché siamo forti.

- Elise, Ohio

Adattabilità

La mia scelta è l'adattabilità, una parola che ha assunto un nuovo peso nell'era dell'intelligenza artificiale. Mentre abbiamo iniziato a condividere i nostri spazi - fisici, digitali e cognitivi - con la tecnologia avanzata, è l'adattabilità che ci ha tenuti a galla. Quest'anno è stato un'anteprima; guardando al futuro, è chiaro che l'adattabilità diventerà ancora più essenziale. Si tratta di rimanere agili in un futuro in cui il cambiamento è l'unica costante, e l'IA è una parte sempre più importante di questo cambiamento.

- Duane, Michigan

