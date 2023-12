Opinione: I democratici devono sfruttare meglio Kamala Harris nel 2024. Ecco come

Nota dell'editore: Basil A. Smikle Jr., PhD, è professore e direttore del programma di politica pubblica presso il Roosevelt House Public Policy Institute dell'Hunter College - City University of New York. È anche ex direttore esecutivo del Partito Democratico dello Stato di New York. Le opinioni espresse in questo commento sono sue. Persaperne di più, consultare la CNN.

Invece, si trova ad affrontare una spirale di sondaggi in discesa, in mezzo a una fissazione su una manciata di questioni che considero relativamente secondarie, tra cui il tormento pubblico per la sua età.

Lo stratega politico Basil Smikle

Le discussioni sul fatto che Biden, a 81 anni, sia troppo vecchio per diventare presidente, hanno alimentato un rancoroso dibattito sulle qualifiche della sua vicepresidente e compagna di corsa per il 2024, Kamala Harris. Il secondo in comando di Biden, ex senatore degli Stati Uniti e procuratore generale della California, è stato trascinato da una raffica di tropi, il tipo di chiacchiere che molte donne e minoranze razziali affrontano spesso in politica.

Negli ultimi mesi, gran parte delle stucchevoli chiacchiere all'interno dell'ambiente di Washington hanno cercato di sollevare dubbi sulla prontezza di Harris a guidare il Paese, nel caso in cui fosse chiamata a sostituire Biden.

Purtroppo, alcuni democratici potrebbero essere colpevoli di aver permesso a queste voci di prendere piede. Questo è particolarmente spiacevole perché le critiche pignole sono servite solo a oscurare l'apprezzamento del pubblico per quella che è stata un'amministrazione di grande successo.

Alcuni all'interno del partito si sono lamentati del fatto che Harris stia mettendo a rischio le probabilità di vittoria alle urne il prossimo anno. Mentre alcuni troll repubblicani suggeriscono che un voto per Biden potrebbe essere un voto per Harris, che ha 59 anni, gli oppositori del presidente pensano di poterlo attaccare puntando su di lei.

In realtà, i Democratici non hanno alcun motivo per attenuare il loro sostegno alla Harris. Anzi, se sono intelligenti, metteranno la Harris in primo piano durante la campagna presidenziale del 2024.

Non solo non è un peso per il ticket, ma Harris potrebbe rivelarsi estremamente utile per contribuire alla vittoria nella corsa presidenziale del prossimo anno. Fortunatamente, sembra che la campagna di Biden si stia finalmente orientando verso modi intelligenti per utilizzare al meglio il talento e l'impressionante curriculum della Harris. Potrebbe essere l'arma segreta del partito in vista delle elezioni del 2024.

È vero che Harris è ampiamente sott'acqua tra gli elettori, così come Biden. Una media del Los Angeles Times pubblicata questo mese ha mostrato che il 39% degli elettori registrati ha un'opinione favorevole di Harris e il 55% ha un'opinione sfavorevole, più o meno in linea con i numeri del presidente.

Ma un sondaggio del New York Times/Siena College, pubblicato a novembre, ha mostrato che Harris era molto più popolare di Biden tra gli elettori non bianchi e tra quelli di età inferiore ai 30 anni, segmenti del pubblico americano il cui sostegno è indispensabile per la rielezione del Presidente.

La campagna sembra esserne pienamente consapevole: La Casa Bianca ha annunciato questa settimana che Harris assumerà la guida del messaggio dell'amministrazione sull'aborto, che molti considerano uno dei temi più in grado di motivare donne, giovani e progressisti a recarsi alle urne.

Inoltre, negli ultimi sondaggi si è parlato molto del calo di consensi di Biden tra gli elettori neri e marroni . Con Harris che fa campagna al suo fianco e che si presenta da sola, Biden avrà una sfida più facile per convincere gli elettori neri e di colore a tornare a casa il giorno delle elezioni. In un momento in cui il sostegno delle persone di colore è più tenue che mai, il valore della Harris non può essere sopravvalutato.

Il suo appeal nei confronti degli elettori non bianchi, che votano in stragrande maggioranza per i Democratici, potrebbe infatti essere il suo più grande valore per le prospettive del partito nel 2024. Harris è una donna di origini indiane e giamaicane che si è intenzionalmente radicata nella comunità nera frequentando la Howard University ed entrando a far parte della prima confraternita nera della nazione. Molti elettori di colore sono fin troppo consapevoli di questo background - e lo celebrano.

In contrasto con gli opinionisti che sembrano decisi a vederla come un ostacolo, da tempo sostengo che le si dovrebbe dare una piattaforma pubblica più forte per mettere in evidenza i suoi successi. Dopotutto, un vicepresidente che viene visto come competente, capace e pronto a partire non può che essere una cosa positiva per qualsiasi ticket presidenziale.

Ma non si tratta solo della competenza che lei emana: Più americani che mai si vedono con un'intersezionalità che presto non avrà più bisogno della convalida di un leader maschio bianco per avere successo. La Harris ha cambiato la struttura dei permessi all'interno del suo partito e tra gli elettori. Il suo impegno sarà particolarmente importante tra i giovani elettori.

Biden ha conquistato il 60% degli elettori sotto i 30 anni nelle elezioni del 2020 e questo gruppo sarà di nuovo fondamentale per ottenere una vittoria nel 2024. Oltre alla spinta del mese prossimo sull'aborto, la campagna sta intensificando la sua attività di sensibilizzazione nei confronti degli elettori della Gen Z su vari fronti.

A settembre e ottobre, il tour "Fight for Our Freedoms" di Harris l'ha portata nei campus universitari di otto Stati, nel tentativo di continuare a sensibilizzare l'amministrazione verso questo gruppo di vitale importanza. Il portafoglio della Harris, che comprende i diritti riproduttivi, il diritto di voto e la discriminazione nell'istruzione, è fatto su misura per attrarre questo gruppo di elettori.

Un altro tema del suo portafoglio che sta molto a cuore ai giovani è l'immigrazione: un argomento storicamente spinoso, ma che lei può affrontare in prima persona. Infatti, quando si è confrontata con un campus universitario a Flagstaff, in Arizona, sulle politiche americane in materia di immigrazione, Harris ha citato la sua "esperienza vissuta" di figlia di una madre immigrata per spiegare come affronta la questione.

Ecco un altro motivo per i Democratici di festeggiare Kamala: è l'incarnazione stessa di ciò che il partito aspira a essere, il tipo di figura che ha ispirato milioni di persone come me a entrare nell'arena politica. L'esortazione di Jesse Jackson, in prima serata, alla Convention nazionale democratica del 1988, affinché il partito abbracciasse la diversità del Paese, ha ispirato innumerevoli giovani come me a diventare politicamente attivi.

Il discorso di Jackson ci ha anche permesso di assistere in prima fila a un fenomeno di grande impatto: l'esplosione delle candidature di donne e di persone di colore che si candidano a più livelli di governo, accompagnata dal linguaggio codificato e dai parametri spuri utilizzati per giudicare le loro qualifiche.

L'eco delle critiche che Harris sta affrontando mi è fin troppo familiare. Simili filoni risalgono alla corsa alla Casa Bianca di Shirley Chisholm nel 1972 e avrebbero dovuto essere eliminati dal nostro discorso nazionale decenni fa. Si tratta di un tipo di reazione fastidiosa e purtroppo non così insolita quando una donna di colore raggiunge l'apice del potere politico.

Per i leader di colore nel settore pubblico e privato, tutto, dai discorsi, all'abbigliamento, ai modi di fare, viene esaminato. Le donne, in particolare, si trovano ad affrontare un concetto di leadership dominato dagli uomini e una visione stereotipata della femminilità. Queste pressioni costringono anche molti leader neri a scegliere tra una politica consapevole e una neutrale dal punto di vista razziale, con una tendenza all'incrementalismo che porta a un maggiore scetticismo sulle motivazioni. Se Kamala Harris è salita a livelli storici nella nostra nazione, qualsiasi idea di debolezza politica e sostanziale dovrebbe essere respinta.

Considerata la sua potenziale importanza, ci si può chiedere perché sia stata così poco apprezzata e sottovalutata. Le critiche alla Harris da parte dei detrattori che mettono in dubbio il suo valore nel ticket democratico del 2024 non sono diminuite, nonostante il ruolo sempre più importante che ha avuto nella campagna per la rielezione di Biden negli ultimi mesi.

I repubblicani, ben felici di sfruttare questo spiraglio, possono provocare un danno irreparabile e duraturo - e questo non danneggerebbe solo la Harris. Il partito democratico, e le sue prospettive elettorali nel 2024, ne risentiranno se non la difenderà con più forza.

Anche se la Harris sta intensificando la sua attività di sensibilizzazione nei confronti degli elettori della generazione Z, sembra più che probabile che dovrà affrontare un'enorme sfida: l'insoddisfazione di alcuni giovani elettori per la posizione dell'amministrazione su Israele. Finora la questione si è rivelata divisiva per il partito, mentre la candidata dovrà contribuire a unire gli elementi di divisione del suo partito, nonostante il cambiamento di tono del Presidente sulla guerra.

Nel frattempo, il vicepresidente può offrire un messaggio economico aspirazionale a questi giovani elettori il cui entusiasmo è smorzato dall'incapacità di pianificare finanziariamente il proprio futuro. Non è una panacea, ma è un'offerta importante e molto dipende dal suo successo.

Il ticket 2020 di Biden e Harris ha arginato il movimento di rivendicazione e punizione del trumpismo. Il presidente può essere altrettanto importante come leader di transizione per creare un ponte tra la vecchia e la nuova coalizione elettorale. La sua amministrazione può vantare risultati che vanno dagli investimenti nelle infrastrutture all'aumento dei fondi per i trasporti, fino alla riduzione dei costi dei farmaci da prescrizione. Questi risultati sono stati rafforzati in gran parte dal contributo del Vicepresidente.

I Democratici devono accettare ciò che i Repubblicani hanno a lungo temuto: la vicepresidenza non serve solo a promuovere gli interessi politici parrocchiali di Washington. Si tratta anche di un ponte verso il futuro del partito, guidato da uno dei leader di partito più infallibili che ci siano: una donna nera.

