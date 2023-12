Opinione: Ho criticato la guerra a Gaza. Poi sono stato licenziato dal mio lavoro di Babbo Natale

Nota dell'editore: Ken Dorph è un consulente internazionale in pensione che vive a Sag Harbor, New York. Le opinioni espresse in questo commento sono sue. Leggi altre opinioni alla CNN.

Ken Dorph

Mi piaceva fare il Babbo Natale e mi dicevano che avevo un talento naturale. Adoravo chiacchierare con i più piccoli e mi calavo completamente nel ruolo. Ho sempre detto loro che Babbo Natale si accorgeva che erano una bambina o un bambino molto buono. Ho cercato di essere Babbo Natale per tutti. Quando la giovane figlia del rabbino locale fu portata da me dagli elfi, le dissi che Babbo Natale amava tutti. Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata. Gli occhi dei genitori guatemaltechi si sono allargati quando ho parlato in spagnolo. I più piccoli, invece, non hanno fatto una piega: Claro, Babbo Natale parla spagnolo. Non avete visto "Miracolo nella 34ª strada"?

Il giornale locale fece una splendida intervista a me come Babbo Natale, con i giornalisti che facevano domande sciocche, come se Babbo Natale avesse mai incontrato Krampus e quali fossero i biscotti preferiti di Babbo Natale. In seguito, la Camera di Commercio di Sag Harbor mi assunse per essere anche il loro Babbo Natale. Il Babbo Natale della Camera vola nel Villaggio, suonando la campana del camion dei pompieri prima di incontrare i bambini al mulino a vento.

Il San Nicola originale , che ha lasciato il suo nome al nostro Babbo Natale attraverso il Sinterklaas olandese , viveva nell'attuale Turchia. Nelle culture occidentali, il nostro Babbo Natale ha preso quel seme e lo ha mescolato con le tradizioni nordiche, compreso il concetto di Yule.

Negli anni '30, l'artista svedese Haddon Sundblom utilizzò il suo volto scandinavo come modello per le famose pubblicità della Coca Cola, consolidando il look. Certo, oggi Babbo Natale potrebbe essere nero, transgender o cinese, ma quell'immagine è ancora quella che fissa i bambini nei loro libri. Babbo Natale è speciale, un nonno mago gentile che risponde ai sogni dei bambini. È per questo che ho amato così tanto vestire i panni di questo personaggio.

Ma lo spirito di Babbo Natale mi parla anche per altre ragioni, che hanno a che fare con il mio personale viaggio di scoperta e divulgazione interculturale. Per decenni mi sono trovato in una posizione insolita. Da un lato, sono emotivamente legato alla cultura ebraica e profondamente solidale con il desiderio di uno Stato ebraico. Sono cresciuto in un quartiere residenziale di Brooklyn a maggioranza ebraica ashkenazita. Ero un goy dello Shabbos e conoscevo vicini che avevano tatuaggi dei campi. Ho frequentato la Stuyvesant High School e poi la State University of New York a Binghamton, entrambe con una consistente popolazione studentesca ebraica. La cultura ebraica era e, per molti versi, rimane una cultura con cui sento un legame emotivo.

Poi, a 19 anni, sono andata in Marocco. Il viaggio faceva parte di un anno giovanile all'estero che ha cambiato la mia vita. Alla fine ho trascorso anni nel mondo arabo, prima come studente e poi come professionista. Parlo correntemente l'arabo e ho lavorato in tutto il Medio Oriente, facendo anche parte di squadre di riparazione in nazioni distrutte dalle armi americane, tra cui Iraq, Yemen, Siria, Territori palestinesi e Libia.

In Medio Oriente ho sviluppato legami profondi e duraturi con le popolazioni del mondo arabo. Data la mia esperienza nella regione, mi viene spesso chiesto di parlarne. Dopo il terribile attacco di Hamas e la devastante risposta israeliana, diversi amici e vicini mi hanno chiesto cosa ne pensassi. Il 28 ottobre ho tenuto una conferenza in una chiesa locale di Sag Harbor dal titolo "Palestina/Israele: What Gives?", davanti a un pubblico numeroso. La reazione è stata estremamente positiva.

Circa un mese dopo, sono stato invitato a partecipare a una conferenza presso la sinagoga locale - questa volta come membro del pubblico - sul tema "Rispondere alle domande difficili" su Israele. Dato il titolo intrigante, ho percepito l'invito come un ramoscello d'ulivo. Ho pensato, forse narcisisticamente, di essere stato invitato specificamente per la mia esperienza unica in Medio Oriente.

Non avrei potuto sbagliarmi di più. Il discorso sembrava voler offrire istruzioni su come sviare le domande difficili che mettono in discussione il governo di Benjamin Netanyahu e la sua violenza contro i palestinesi, piuttosto che informare. Mi sono confrontata con l'oratore per controbattere quelle che ritenevo inesattezze nella presentazione e, una volta terminata, ho condiviso quanto l'avessi trovata deludente. Il discorso non è stato utile e alle mie orecchie è sembrato una sessione di propaganda.

Ho sottolineato che non affrontava nemmeno lontanamente le "domande difficili" necessarie per contribuire alla pace nella regione. La presentazione è sembrata un'occasione persa per avere un vero dibattito, in un momento in cui migliaia di palestinesi venivano uccisi dalle armi americane.

Alcuni giorni dopo, ho ricevuto un'e-mail dalla Camera di Commercio di Sag Harbor che mi informava che avrei dovuto consegnare il mio abito rosso bordato di pelliccia, l'ampia cintura nera e i tintinnii: Ero considerato troppo schietto per essere Babbo Natale. Ero distrutto. Non solo ero triste per aver perso la possibilità di girare per il Villaggio sul camion dei pompieri in tutta la mia allegria, ma mi sentivo colpito nella mia scodella di gelatina per aver parlato in un'altra vita, come un altro personaggio.

[IlComitato esecutivo della Camera di Commercio di Sag Harbor ha dichiarato in un comunicato che a Dorph è stato chiesto di farsi da parte dopo aver pubblicato un "post sui social media della Camera dall'aspetto ufficiale" in cui si mostrava nel ruolo di Babbo Natale senza l'approvazione del gruppo, e a causa delle sue recenti azioni in forum pubblici. La Camera ha fattonotare la sua "lunga storia di ospitare un semplice incontro con Babbo Natale, intrinsecamente privo di qualsiasi controversia grazie all'anonimato di Babbo Natale"].

Ricevi la nostra newsletter settimanale gratuita

Iscriviti alla newsletter di CNN Opinion

Unisciti a noi su Twitter e Facebook

Un amico giornalista ha contattato il New York Times e un giornalista ha contattato me. Dopo un po' di agitazione - dopotutto questa è una piccola città - ho deciso che dovevo condividere l'accaduto. Il giornale ha pubblicato la storia, che è stata ripresa a livello mondiale. Sono felice di dire che, da quando la storia è uscita, sono stato invitato a fare il Babbo Natale in tutti gli Stati Uniti e oltre.

Non sorprende che questa controversia abbia amplificato il dibattito su come e se si possa parlare di Israele e del popolo palestinese senza essere criticati. Spero ardentemente che il malumore suscitato a livello locale si trasformi in buona volontà.

Sono fermamente convinto, grazie al mio lavoro di consulente - l'attività gestita dal mio io non-Santa - che più discussioni aperte e informate ci sono, più è probabile che si raggiungano le soluzioni migliori. Spero che questo valga anche per il Medio Oriente, che si presume intrattabile.

Il tragico rapporto tra israeliani e palestinesi non è un uragano o un terremoto. È un problema creato dall'uomo e può avere soluzioni create dall'uomo. Anzi, noi esseri umani siamo gli unici a poterlo risolvere.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com