Opinione: Hamas non rappresenta me o il mio popolo

Nota dell'editore: Ezzeldeen Masri è il direttore delle attività negli Stati Uniti del Movimento OneVoice, un movimento di base per amplificare le voci di israeliani e palestinesi moderati che lavorano per una risoluzione pacifica del conflitto. Nel 2015, Masri ha fondato OneVoice on Campus per contrastare la polarizzazione degli studenti sul conflitto israelo-palestinese. Le opinioni espresse in questo commento sono sue. Visualizza altre opinioni sulla CNN.

Ezzeldeen Masri

A tutti coloro che protestano a sostegno del popolo palestinese, grazie. Ma a coloro che pensano di sostenere il mio popolo difendendo Hamas, ricordiamo che le vostre posizioni radicali non ci aiutano. Ci stanno facendo ancora più male.

Nella piccola Striscia di Gaza, dove vivono 2,3 milioni di palestinesi, la metà di questi sono rifugiati dal neonato Stato di Israele - e i loro discendenti dalla guerra arabo-israeliana del 1948. Da 75 anni i rifugiati vivono in campi profughi affollati e dipendono dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione per le razioni di cibo, l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

Quattro mesi fa ho avuto la possibilità di visitare la città di Safed, ora in Israele, dove un tempo sorgeva la casa di mia madre. Figlio di un padre gazanese e di una madre costretta a fuggire da Safed, nell'alta Galilea, sono il prodotto di entrambe le stirpi. Ricordando come mia madre abbia abbandonato la sua casa, spostandosi da un campo profughi all'altro, sono stato sopraffatto dalla tristezza.

La storia del mio popolo è stata segnata dal dolore, ma fino al 7 ottobre non conoscevo la portata degli orrori che avremmo dovuto sopportare. A più di due mesi dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, più di 20.000 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani e più di 50.000 sono stati feriti, secondo il ministero della Sanità gestito da Hamas, e migliaia di case sono state distrutte. L'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele ha ucciso almeno 1.200 persone. Il gruppo terroristico ha anche preso circa 240 ostaggi e ha riportato l'esercito israeliano nella Striscia di Gaza, segnando una nuova catastrofe nella storia del mio popolo.

L'impatto di questo conflitto si è riverberato in tutto il mondo, anche nei campus universitari statunitensi dove ho trascorso gran parte della mia vita cercando di costruire ponti. Dal 2015, quando ho fondato OneVoice on Campus, ho lavorato per contrastare la polarizzazione del corpo studentesco legata al conflitto. Questi sforzi si basano sul mio lavoro che risale al 1990, quando sono arrivata negli Stati Uniti per completare la mia laurea in scienze politiche con una specializzazione in risoluzione dei conflitti e costruzione della pace.

Nel 2006, ho aperto l'ufficio di OneVoice Gaza a Gaza City, per galvanizzare i palestinesi dietro l'obiettivo di una soluzione a due Stati raggiunta attraverso negoziati con Israele e i nostri vicini.

Come orgoglioso palestinese di Gaza che ha dedicato la mia vita adulta a cercare di porre fine a questo ciclo infinito di guerra e sofferenza per il mio popolo, ho imparato questo: Non importa quanto voi e il vostro popolo stiate soffrendo, un maggiore assolutismo odioso - da entrambe le parti - non è mai la risposta. Sebbene la glorificazione di posizioni radicali possa sembrare un avanzamento della giustizia sociale, essa contribuisce solo all'estremismo che rende impossibile la pace.

Da parte israeliana, la Knesset deve passare da un approccio di gestione del conflitto a uno incentrato sull'avvio di negoziati incessanti con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, finalizzati alla fine dell'occupazione militare e alla nascita di una realtà negoziata a due Stati. Da parte palestinese, chi sostiene il terrorismo di Hamas deve fermarsi.

Nelle elezioni del consiglio legislativo di Gaza del 2005 e del 2006, insieme a più del 50% dei palestinesi in età di voto, ho votato per Fatah, che all'epoca controllava l'Autorità Palestinese. Non ho votato per Hamas perché rifiutava la pace, la coesistenza e la soluzione dei due Stati e adottava la resistenza armata contro Israele. Purtroppo, i candidati di Fatah si sono divisi il voto, dando il potere ad Hamas, che ha ricevuto solo il 44,45% dei voti del popolo, con una sola vittoria di maggioranza in uno dei 16 distretti.

Hamas avrebbe dovuto essere squalificato dalla corsa in primo luogo per la sua riluttanza a riconoscere gli accordi di Oslo del 1993 che hanno reso possibili le elezioni. Tuttavia, due fattori hanno portato alla partecipazione di Hamas alle elezioni del 2005. In primo luogo, l'allora presidente della Palestina Mahmoud Abbas pensava che Hamas sarebbe cambiato e che il suo partito, Fatah, avrebbe vinto. In secondo luogo, l'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha chiaramente frainteso la situazione nella regione e, nel suo sforzo di diffondere la democrazia, ha sostenuto l'inclusione di tutte le fazioni palestinesi nelle elezioni e non ha spinto per impedire ad Hamas di candidarsi, anche se Hamas era stata identificata come organizzazione terroristica dal Dipartimento di Stato americano nel 1993.

Dal 2007, quando Hamas ha compiuto il suo sanguinoso colpo di Stato contro l'Autorità Palestinese, i gazesi sono stati sottoposti a politiche di punizione collettiva da parte di Israele, dell'Autorità Palestinese e dell'Egitto, che ha chiuso il proprio confine con Gaza ( aprendolo solo brevemente in alcune occasioni per consentire il movimento di persone e di alcune merci).

Israele ha imposto norme restrittive, anche sul cibo e sulla mobilità a Gaza. Il massacro del 7 ottobre da parte di Hamas ci ha gettato ancora di più nella violenza e nel conflitto. Non fraintendetemi: Hamas non rappresenta me e il mio popolo.

Usando la violenza (che non esita a infliggere ai civili) per raggiungere i suoi obiettivi, Hamas è un'organizzazione terroristica per definizione. La stragrande maggioranza dei palestinesi non approva la violenza e gli atti di terrore. Chi ci accomuna a un gruppo terroristico contribuisce a creare idee sbagliate e stereotipi sul nostro popolo che seminano odio anti-musulmano.

Associare il nostro popolo all'odio e alla distruzione ci ha messo in pericolo. Il Council on American-Islamic Relations ha riferito di aver registrato un aumento del 182% delle richieste di aiuto e delle segnalazioni di episodi di pregiudizio nei confronti dei musulmani negli Stati Uniti dal 7 al 22 ottobre, rispetto a un periodo medio di 16 giorni nel 2022.

A coloro che si sono esaltati nell'assistere agli atti di Hamas, chiedo se avete provato il dolore secolare che il mio popolo ha sofferto. Per noi non si tratta di un video su TikTok, ma della vita reale. Vi chiedo se potete avvicinarci all'obiettivo finale della pace.

Chi chiede soluzioni assolutistiche che escludono un terreno comune tra israeliani e palestinesi, mina il sogno a lungo termine di avere uno Stato palestinese indipendente accanto a Israele: una soluzione a due Stati ottenuta attraverso negoziati e diplomazia. Se volete davvero liberarci dal ciclo di guerre e sofferenze, aiutate a liberare il nostro mondo dalla piaga del radicalismo.

Fonte: edition.cnn.com