Mark Zandi

Opinione: Gli Stati Uniti hanno sempre ripagato il loro debito. Non c'è motivo di pensare che la situazione cambierà

Gli investitori utilizzano questi rating per decidere quali obbligazioni acquistare e a quale tasso di interesse. Più alto è il rating, più l'investitore può fidarsi che i pagamenti del capitale e degli interessi arriveranno puntuali. E poiché i tassi di interesse delle obbligazioni riflettono il rischio di insolvenza, più basso è il rischio, più basso è il tasso di interesse.

I rating forniscono una classifica relativa del merito di credito. In altre parole, se le obbligazioni di un Paese hanno un rating migliore di un altro, è meno probabile che il Paese non riesca a pagare gli investitori obbligazionari. Con il declassamento dei titoli del Tesoro statunitense da parte di Fitch, questi sono ora valutati al di sotto del debito di un elenco piuttosto lungo di Paesi sviluppati, compresi quelli dell'Unione Europea, che hanno ancora un rating AAA.

Ciò è in contrasto con quanto pensano gli investitori globali. Se si chiede loro di chi preferiscono possedere le obbligazioni se le cose stanno andando male nell'economia globale o anche qui negli Stati Uniti, risponderanno quelle del Tesoro americano. È quello che è successo quando è scoppiata la pandemia di Covid-19: gli investitori globali nervosi si sono precipitati verso la sicurezza dei titoli del Tesoro americano, e a ragione, visto che il dollaro americano è la valuta di riserva globale. In altre parole, le altre nazioni detengono trilioni di dollari in titoli del Tesoro americano, nel caso in cui qualcosa vada storto e abbiano bisogno di contanti.

È ironico che questi titoli abbiano un rating inferiore a quello di altre nazioni. Il governo degli Stati Uniti è effettivamente al fianco delle proprie finanze. Si fa carico delle banche "too-big-to-fail" e di altre istituzioni finanziarie che costituiscono la base del sistema finanziario statunitense, da cui dipende il sistema globale. In effetti, gli investitori globali utilizzano il tasso di interesse dei titoli del Tesoro USA per determinare il tasso di interesse dei titoli di altri Paesi.

Fondamentale per la capacità di un governo di pagare il proprio debito è la forza della sua economia, che è la fonte del gettito fiscale utilizzato per effettuare tali pagamenti. In effetti, nel giustificare il declassamento del debito del Tesoro, Fitch ha parlato di "deterioramento fiscale previsto nei prossimi tre anni", che si basa in parte sulla previsione sempre più improbabile dell' agenzia di una recessione degli Stati Uniti che inizierà nei prossimi mesi. Ma soprattutto, sebbene tutte le economie abbiano un ciclo economico, non esiste un'economia sviluppata al mondo più dinamica e con migliori prospettive di crescita a lungo termine degli Stati Uniti, che sono eccezionali nel promuovere l'imprenditorialità, l'innovazione e le tecnologie che alimentano l'intera economia globale.

Naturalmente, la nostra politica frammentata è preoccupante, in quanto ha compromesso il processo di bilancio del governo. Si pensi alla recente battaglia sull'aumento del limite del debito del Tesoro e alle incombenti prospettive di una chiusura del governo nel corso dell'anno. Questi cosiddetti problemi di governance sono al centro della decisione di Fitch di declassare il debito nazionale.

Ma nulla di tutto ciò è nuovo. Le dispute politiche sulle finanze del governo risalgono a Thomas Jefferson e Alexander Hamilton. Nel corso dei decenni si sono verificati numerosi drammi legati al limite del debito e alla chiusura del governo. Ogni volta, i legislatori sono venuti a patti prima di causare danni economici irreparabili. Anche l'indecoroso teatrino politico sul limite del debito all'inizio di quest'anno è stato piuttosto benigno per quanto riguarda questo tipo di spettacoli. Non ci sono state ricadute significative a lungo termine sull'economia.

Nonostante i nostri problemi politici, i legislatori riescono a fare qualcosa. Si pensi alla risposta politica senza precedenti alla pandemia e alla legislazione approvata da quando il Presidente Joe Biden è entrato in carica. Tra queste, la legge bipartisan sulle infrastrutture, che aiuterà a ricostruire le strade e i ponti in disfacimento dell'America, la legge CHIPS per promuovere la produzione di semiconduttori e la ricerca e lo sviluppo, e la legge sulla riduzione dell'inflazione, che rappresenta un grande passo avanti verso l'ecologia.

Non c'è dubbio che un numero maggiore di leggi diventa legge quando un partito politico ha il controllo del governo, ma questo è il modo in cui le cose sono state fatte storicamente. Ogni partito porta avanti il proprio programma quando ottiene il controllo della presidenza e del Congresso. La nostra politica può essere disfunzionale, ma il nostro governo funziona ancora ampiamente ad alto livello.

Certo, la nazione ha sfide fiscali scoraggianti a lungo termine. Senza un aumento significativo delle tasse e una crescita più lenta della spesa pubblica, i nostri ampi deficit e il nostro debito diventeranno insostenibili. Ma la nazione ci è già passata.

L'ultima volta è stato all'inizio degli anni '90, quando i pagamenti degli interessi sul debito sono aumentati e le prospettive fiscali si sono oscurate. Era l'epoca dei vigilanti del mercato obbligazionario: gli investitori obbligazionari, innervositi dalla capacità del governo di pagare il debito, fecero salire i tassi sui titoli del Tesoro americano per compensare il rischio percepito. Questo spinse l'allora presidente Bill Clinton, democratico, e il presidente della Camera Newt Gingrich, repubblicano, a trovare un accordo sul bilancio che portò all'ultimo avanzo di bilancio di cui la nazione ha goduto in quasi un quarto di secolo.

Si dice che l'ex primo ministro britannico Winston Churchill abbia detto che gli americani faranno sempre la cosa giusta, solo dopo aver provato tutto il resto. Questo vale anche per le finanze della nostra nazione. Nonostante la nostra politica disordinata, abbiamo sempre ripagato il nostro debito e, se la nostra storia è una guida, lo faremo sempre.

Fonte: edition.cnn.com