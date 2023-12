Yehuda Beinin

Opinione: Gli ostaggi a Gaza hanno bisogno dell'America prima che sia troppo tardi

La CNN riferisce che Israele sta proponendo un nuovo accordo che prevede il rilascio degli ostaggi: non potrebbe essere più urgente. La situazione è terribile e profondamente personale per me, padre di un ostaggio rilasciato, suocero di un uomo ucciso dai terroristi di Hamas e americano. Alcuni dei nostri connazionali americani sono tra gli ostaggi rimasti, e rischiano di correre un pericolo molto reale e persino la morte ogni giorno che restano in cattività.

Sono nato e cresciuto a Philadelphia. Sono un tifoso dei Phillies da tutta la vita e ho un bel ricordo della storia della città da bambino. La nostra iconica Liberty Bell simboleggia i valori americani di libertà e giustizia - valori che il nostro governo deve esemplificare mentre i nostri cittadini e gli altri ostaggi soffrono mentre il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu persegue una guerra a spese della loro sicurezza.

Mia figlia Liat è stata presa in ostaggio dal Kibbutz Nir Oz il 7 ottobre. Se da un lato siamo stati fortunati e grati di esserci riuniti il 29 novembre, dall'altro siamo rimasti sconvolti quando abbiamo saputo che mio genero Aviv era stato ucciso nell'attacco di Hamas mentre difendeva la sua comunità, il Kibbutz Nir Oz.

Sono diventata amica di famiglie che hanno perso i loro cari il 7 ottobre e di altre i cui familiari sono in ostaggio, con ferite da arma da fuoco, ossa rotte e arti mancanti. Viviamo ogni giorno nell'orrore delle realtà che affrontano coloro che sono ancora prigionieri. I terroristi aggrediscono sessualmente gli ostaggi, li nutrono per lo più con pane e riso e li costringono a sopportare condizioni che il nipote di un ostaggio ha definito "orribili". Ogni giorno che passa senza riportare a casa gli ostaggi è un altro giorno più vicino alla morte per queste persone innocenti.

Purtroppo, questa urgenza di assicurare il rilascio degli ostaggi non è sentita dal governo israeliano. Dal 7 ottobre, Netanyahu ha reso chiaro l'ordine dei suoi obiettivi: distruggere le capacità militari e di governo di Hamas prima, garantire il rilascio degli ostaggi poi. Non sono un politico: non so dirvi quale di questi obiettivi sia più importante per il futuro di Israele. Ma sono il padre di una donna tenuta in ostaggio a Gaza per 54 giorni e il suocero di un uomo ucciso da Hamas. So quale obiettivo è più urgente per le famiglie come la mia.

All'inizio del mese, un israeliano è stato scambiato per un terrorista a Gerusalemme e ucciso da un soldato della riserva israeliana. Netanyahu si è scrollato di dosso l'incidente, dicendo semplicemente "è lavita".

Anche tre ostaggi israeliani sono stati uccisi per errore da soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) che hanno palesemente violato le regole di ingaggio delle IDF stesse. Queste tragedie sono un risultato naturale e atteso della mentalità di assedio promossa da Netanyahu, dal suo governo e dalle sue politiche.

Netanyahu non è adatto a gestire questo conflitto. Il suo programma sembra essere semplicemente quello di infliggere quanta più distruzione possibile a Gaza. Questo dice tutto quello che c'è da sapere sul suo riguardo per le vittime civili. Per Netanyahu, le vite innocenti sono il prezzo che Israele paga per mantenere la propria patria al sicuro. Come ha detto lo stesso presidente Joe Biden, il governo di Netanyahu deve cambiare strada.

A cominciare dal fatto di concentrarsi esclusivamente sulla liberazione di tutti gli ostaggi rimasti. Non possono aspettare lo smantellamento totale di Hamas per ritrovare la libertà.

L'America deve essere la forza trainante che riporta Netanyahu al tavolo dei negoziati, altrimenti potrebbero morire più di 100 persone e i terroristi di Hamas potrebbero emergere più forti di prima.

Nel 2006, Hamas ha fatto prigioniero un soldato dell'IDF di nome Gilad Shalit. Secondo la Reuters, è stato rilasciato cinque anni dopo, in cambio di quasi lo stesso numero di prigionieri che Hamas aveva chiesto anni prima. La Jihad islamica ha messo sul tavolo una proposta "tutti per tutti". Non c'è motivo di aspettarsi che la storia non si ripeta, e chiaramente gli attuali ostaggi non possono aspettare cinque anni per essere rilasciati.

Chiedo che il governo degli Stati Uniti e i governi di tutto il mondo facciano tutto ciò che è in loro potere per garantire il rilascio rapido e totale degli ostaggi. Sono grato a Biden per la sua compassione e il suo impegno costante affinché ciò avvenga, e lo esorto a insistere finché tutti gli ostaggi non saranno a casa. Ogni minuto di ritardo nell'accordo potrebbe essere una sentenza di morte più che centuplicata.

