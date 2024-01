Opinione: Ecco a chi dare la colpa per l'uscita di scena di Dave Chappelle

Nota dell'editore: Dean Obeidallah, ex avvocato, è il conduttore del programma quotidiano della radio SiriusXM "The Dean Obeidallah Show". Seguitelo su Threads. Le opinioni espresse in questo commento sono sue. Per saperne di più, consultare la CNN.

Dean Obeidallah

Ma nel caso di Dave Chappelle che è sceso dal palco durante il suo spettacolo in Florida la settimana scorsa, a mio parere, la colpa è stata al 100% del pubblico.

Che cosa ha fatto scattare Chappelle? Un cellulare. Non uno che squillava tra il pubblico - cosa con cui ogni comico ha avuto a che fare prima o poi - ma una persona che ha usato il proprio telefono per registrare lo spettacolo di Chappelle, in violazione di numerosi avvertimenti espliciti di non farlo.

Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per lo spettacolo di mercoledì sera sono stati avvertiti online che i dispositivi di registrazione sono vietati. Il locale in cui si è tenuto lo spettacolo, il Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood, in Florida, ha affisso avvisi simili in tutto il locale.

Il DJ che ha presentato Chappelle, DJ Trauma, ha specificamente istruito il pubblico a non registrare alcuna parte dello spettacolo. Oltre a una miriade di avvertimenti, a tutti i partecipanti allo spettacolo è stato chiesto di riporre i telefoni in una borsa speciale chiusa a chiave prima di entrare nel locale.

Nonostante tutto ciò, un membro del pubblico seduto abbastanza vicino alla sala da 7.000 posti per permettere a Chappelle di vederlo dal palco ha registrato lo spettacolo, attraverso la fotocamera di un cellulare che apparentemente non è stato consegnato come richiesto.

Durante il suo spettacolo, Chappelle ha ammonito il pubblico e ha avvertito la sicurezza. Ma a quanto pare si è sentito così frustrato per l'incidente che ha lasciato il palco prima di finire il suo spettacolo.

Chi pensa che si sia trattato di una reazione eccessiva non capisce che Chappelle e i comici del suo livello non si preoccupano solo di strappare risate, ma anche di gestire gli affari del loro mestiere. Ecco perché da anni comici come Chappelle, Chris Rock, John Mulaney e altri richiedono ai membri del pubblico di chiudere i loro telefoni in un sacchetto per impedire la registrazione dello spettacolo.

Queste misure servono in parte a evitare che le persone del pubblico registrino il nuovo materiale che il comico sta sviluppando e che non è ancora pronto per la prima serata. È quanto ha fatto Chris Rock nel 2014, osservando che i comici, anche quelli famosi, hanno bisogno di "fare un workshop" sulle nuove battute mentre affinano il loro materiale ed eliminano le battute che semplicemente non fanno ridere.

Immaginate di vedere innumerevoli video di comici famosi che presentano materiale che non fa ridere? Nel 2014 Rock era così infastidito dalle persone che lo stavano riprendendo mentre lavorava al nuovo materiale che, come Chappelle la scorsa settimana, si dice sia sceso dal palco dopo aver rimproverato alcuni membri del pubblico che lo stavano registrando.

Oltre a questo, c'è anche il timore che se le persone possono guardare gratuitamente il tour in corso di un noto comico su un video pirata, potrebbero non essere disposte a pagare il biglietto. Oppure la gente potrebbe assistere, ma poi lamentarsi di aver già visto tutte le battute.

Nel caso di Chappelle, c'è l'ulteriore preoccupazione del suo accordo con Netflix, che paga il comico, a quanto pare, 20 milioni di dollari per ogni speciale di stand-up. In effetti, il nuovo speciale di Chappelle su Netflix, "The Dreamer", che uscirà il 31 dicembre, è il suo settimo speciale per il gigante dello streaming in 6 anni. Ovviamente, se i membri del pubblico dovessero registrare il suo tour e pubblicare online i video del materiale prima dell'uscita su Netflix, ciò potrebbe avere un impatto negativo sul numero di spettatori dello spettacolo.

Ma c'è anche qualcos'altro in gioco. Alcuni comici famosi non vogliono essere registrati nel caso in cui dicano qualcosa di offensivo sul palco che potrebbe danneggiare la loro carriera o addirittura portarli alla "cancellazione". In effetti, Rock ha fatto notare proprio questo aspetto quando è sceso dal palco nel 2014, dichiarando a Vulture che sapere che le persone stanno registrando ogni tua parola - soprattutto quando si lavora su nuovo materiale - può indurre i comici ad autocensurarsi. Come ha spiegato Rock, in passato un comico poteva "oltrepassare il limite" cercando di trovare materiale divertente, ma con le telecamere dappertutto questo porta i comici come Rock a credere che "non hai spazio per fare errori".

Ricevi la nostra newsletter settimanale gratuita

Iscriviti alla newsletter di CNN Opinion

Unisciti a noi su Twitter e Facebook

Nel caso di Chappelle, tuttavia, dubito che questa sia stata la sua motivazione per essere uno dei primi comici a richiedere agli spettatori di chiudere a chiave i cellulari durante i suoi spettacoli. La storia di Chappelle ci dice che sembra amare le polemiche, dai suoi passati monologhi al Saturday Night Live sui commenti antisemiti di Kanye West e sulla nuova presidenza di Donald Trumpalle battute sulla comunità transgender nel suo speciale del 2021, che hanno suscitato reazioni negative.

Anche se i membri del pubblico non registrano il suo spettacolo, Chappelle sa che le sue battute e i suoi commenti riceveranno la stampa, data la sua statura e la sua inclinazione a raccontare barzellette provocatorie che a volte turbano le persone.

Ma il corteggiamento delle polemiche non sembra aver danneggiato la carriera di Chapelle. Anzi, potrebbe essersi rivelato un carburante per la sua carriera, come dimostra il fatto che nel 2023 è stato il comico con i maggiori incassi dell'anno, guadagnando 62 milioni di dollari per i 31 spettacoli venduti nel 2023. (E questo non include nemmeno quanto ha guadagnato con gli spettacoli da co-headliner nel 2023 con Chris Rock).

Le persone possono amare o odiare le sue battute, ma il contraccolpo non fermerà Chappelle, che l'anno scorso ha detto a proposito di queste polemiche: "Più dite che non posso dire qualcosa, più è urgente che io la dica".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com