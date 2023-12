Opinione: Cosa rivelerà l'elezione speciale per il seggio di George Santos per il 2024

Dopo aver cercato per mesi di minimizzare i danni della doppia candidatura di Santos al Congresso, i leader repubblicani di Long Island hanno trovato un candidato per occupare il suo seggio di periferia.

A differenza del favolista seriale Santos, che è stato espulso dalla Camera il 1° dicembre dopo un rapporto schiacciante della Commissione etica della Camera e una serie di accuse federali, Mazi Melesa Pilip sembra avere un curriculum attraente e reale - così come il suo stimato avversario democratico, Thomas Suozzi.

Si preannuncia quindi un'elezione speciale veloce e frenetica, il 13 febbraio, che potrebbe anticipare la posizione dei partiti tra gli abitanti dei sobborghi - il gruppo elettorale più influente della nazione - in vista delle elezioni del novembre 2024, quando ogni seggio della Camera sarà in palio.

Lo sprint nel terzo distretto congressuale di New York ha tutto ciò che un moderato di periferia può desiderare: due candidati forti, ciascuno con una storia di orientamento trasversale per attirare gli elettori.

Pilip, legislatore della Contea di Nassau, è un'ebrea ortodossa di origine etiope che è stata tra i 14.000 etiopi salvati dalle Forze di Difesa israeliane nel 1991 nell'ambito dell'Operazione Solomon. È cresciuta in Israele e ha prestato servizio nell'IDF prima di immigrare negli Stati Uniti. Pur essendo registrata come democratica, Pilip, madre di sette figli, ha vinto due volte le elezioni per la legislatura della contea con il partito repubblicano.

Suozzi, dal canto suo, non è certo un politico leggero. Come rampollo di una dinastia democratica locale, ha vinto gare per la carica di sindaco di una piccola città, di amministratore delegato di un'importante contea e per il seggio alla Camera dei Deputati che rappresenta il terzo distretto congressuale di New York, prima di abbandonarlo nel 2022 per lanciare una candidatura fallimentare a governatore. (All'inizio di questo mese, il governatore di New York Kathy Hochul, che ha sconfitto Suozzi nel 2022 nonostante la sua campagna di fuoco, ha chiesto un incontro privato ad Albany - a quasi 200 miglia da Long Island - prima di accettare di non bloccare la sua candidatura).

Come moderato in contrasto con l'orientamento progressista del suo partito, Suozzi si è ritagliato una posizione centrista in ogni ruolo che ha ricoperto. In questa corsa si attiene in larga misura a questa strategia, forte dell'appoggio di sindaci locali di entrambi i partiti.

Dato che i repubblicani potrebbero perdere la loro sottile maggioranza alla Camera nel 2024 - e che ogni partito vorrebbe ottenere una vittoria anticipata per generare almeno la percezione di uno slancio verso le elezioni generali - questa gara potrebbe essere molto combattuta e costare decine di milioni di dollari.

Il vero significato dell'elezione speciale, tuttavia, è la possibilità che offre a entrambi i partiti di provare i messaggi, le strategie e le tattiche che potrebbero conquistare gli abitanti dei sobborghi. Che si tratti di criticare l'immobilismo del Congresso, di legare gli avversari a impopolari candidati alla presidenza, di litigare sull'accesso all'aborto o di presentare visioni diverse del ruolo degli Stati Uniti nella guerra tra Israele e Hamas, i messaggi che risuonano maggiormente con questi elettori saranno probabilmente ripetuti in tutto il Paese in vista del novembre 2024.

Per decenni, gli abitanti dei sobborghi "viola" hanno determinato il partito a cui spetta non solo il voto al Congresso, ma anche le chiavi della Casa Bianca. Il loro tratto politico distintivo è la diffidenza verso l'estremismo, sia nello stile che nella sostanza, da parte di entrambi gli schieramenti.

Mentre i Democratici hanno ottenuto buoni risultati nelle aree suburbane in tutto il Paese dal 2020, Long Island è stata una rara eccezione. Nonostante non siano riusciti a generare l'ondata rossa prevista per le elezioni di midterm del 2022, i repubblicani hanno visto uno tsunami rosso a Long Island.

Considerando le elezioni presidenziali del prossimo anno, è probabile che i Democratici si presentino nel 2024 in numero molto maggiore rispetto al 2022, il che dovrebbe dare al partito una discreta possibilità di superare i punti di forza dei Repubblicani: generare un'alta affluenza alle urne e proporre un messaggio convincente su criminalità, alloggi e tasse.

In base ai primi commenti, una delle strategie principali in questa elezione speciale sarà quella di presentare l'avversario come un estremista. Anche se finora questi attacchi non sono venuti dai candidati stessi, è degno di nota il fatto che la rappresentante Suzan DelBene di Washington, presidente del Comitato democratico per la campagna elettorale del Congresso, si sia affrettata a definire Pilip "un estremista MAGA". I repubblicani di New York, invece, hanno cercato di collegare Suozzi alla "squadra" progressista della Camera che include la rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez.

Riuscirà Pilip a smascherare la bona fides moderata di Suozzi legandolo, anche se in modo impreciso, a politici statali e cittadini di sinistra le cui politiche hanno allontanato i cittadini dei sobborghi? Può infangare Suozzi collegandolo a Biden, il cui indice di gradimento è rimasto pericolosamente basso? O sfruttando la percezione che i crimini violenti stiano aumentando e l'economia stia affondando, quando la realtà è che - almeno in questo sobborgo relativamente sicuro e prospero - non è così?

Pilip non ha mai ricoperto una carica superiore a quella di legislatore della contea. Quindi, a parte la guerra tra Israele e Hamas, ha preso poche posizioni pubbliche su questioni nazionali importanti che stimolano gli elettori. E, fino a pochi giorni fa, questo includeva uno dei temi più scottanti: l'aborto. Quando i giornalisti l'hanno incalzata, la Pilip ha cercato di posizionarsi come una relativa moderata all'interno del suo partito, affermando di essere contraria a un divieto nazionale dell'aborto, pur essendo "a favore della vita".

Ma questo modo di porsi ha lasciato molte domande senza risposta su altre questioni legate all'aborto, come l'opposizione repubblicana agli aborti finanziati da Medicaid e all'uso di farmaci per interrompere le gravidanze. Può Suozzi sfruttare questo aspetto per danneggiare il Pilip, soprattutto tra alcune donne repubblicane che non sono d'accordo con i leader del loro partito sulla limitazione dei diritti all'aborto all'indomani della sentenza Dodd della Corte Suprema che ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade?

La generale mancanza di familiarità del pubblico con le posizioni politiche di Pilip rende più facile smussare la sua avvincente biografia e definirla una "estremista MAGA"? Può Suozzi persuadere gli elettori che Pilip non è al passo con la sensibilità moderata dei sobborghi - soprattutto dopo che si è rifiutata di dire se ha votato per l'impopolare Trump ma se voterebbe per lui se fosse il candidato del partito? Può Suozzi macchiare Pilip ricordando agli elettori che, prima di ripudiarlo, Mazi aveva fatto campagna al fianco di Santos e aveva detto che era un amico "fantastico"?

Ricevi la nostra newsletter settimanale gratuita

Iscriviti alla newsletter di CNN Opinion

Unisciti a noi su Twitter e Facebook

E poi c'è l'ultima questione che divide: la guerra tra Israele e Hamas. Pilip è stata un'esplicita sostenitrice della dura risposta di Israele all'attacco di Hamas del 7 ottobre - una posizione che probabilmente la aiuterà con il numero relativamente alto di ebrei ortodossi del distretto. Ma la danneggerà con gli elettori musulmani, la cui presenza è in crescita nel distretto?

La guerra è più che altro un campo minato per Suozzi, così come per altri democratici della periferia. Suozzi continua a essere un convinto sostenitore di Israele e ha legami consolidati con la comunità ebraica,ma il suo partito mostra segni di frattura sulla guerra. Come farà Suozzi a respingere i tentativi previsti di collegarlo ai Democratici progressisti, che sono solidali con i Palestinesi? Come riuscirà a far quadrare i conti con i giovani elettori e con i musulmani, che negli ultimi anni hanno sostenuto i Democratici ma che potrebbero rimanere a casa a causa della forte posizione pro-Israele espressa da Lui e da Biden?

Il dramma di Santos ha già concentrato un interesse nazionale insolitamente alto sul distretto. E, dati questi e altri problemi, i politici guarderanno al 3° distretto di New York per trovare indizi su come vincere gare competitive in periferia in tutto il Paese a novembre.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com