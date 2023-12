Celia Wexler

Opinione: Cosa non cambia nella nuova politica vaticana sulla benedizione delle coppie omosessuali

Si potrebbe pensare che la reazione di iperventilazione sia il segnale di una riforma importante. Invece, tutta l'attenzione riguardava un cambiamento molto più modesto e nemmeno nuovo.

Già a ottobre Papa Francesco, rispondendo alle domande di cardinali ultraconservatori, aveva scritto di essere aperto a permettere la benedizione di coppie dello stesso sesso, a patto che fosse fatta da sacerdoti caso per caso e che non fosse confusa con il matrimonio cattolico, che è definito dalla Chiesa come un'unione tra un uomo e una donna aperta alla procreazione.

Una dichiarazione pubblicata lunedì, approvata da Francesco e rilasciata dal suo nuovo zar dottrinale, il cardinale Víctor Manuel Fernández, dice più o meno le stesse cose. Non fa nulla di eclatante, come convocare un gruppo di teologi morali per prendere in considerazione la revisione dell'insegnamento della Chiesa sull'etica sessuale.

Invece, la politica formale chiarisce che il Vaticano non sta approvando la benedizione di un'unione tra persone dello stesso sesso, che rimane peccaminosa agli occhi della Chiesa, ma sta benedicendo le coppie in quelle unioni.

Sebbene questo rifletta un deciso cambiamento nell'approccio della Chiesa ai cattolici LGBTQ e porti speranza a coloro che cercano ancora di essere accettati dalla Chiesa, non fa nulla per rivedere la dottrina cattolica.

In effetti, l'ampia politica vaticana sta anche bloccando ciò che alcuni vescovi riformisti in Europa avevano già iniziato a fare: creare rituali e preghiere per benedire le unioni omosessuali.

Questa sentenza vaticana, di portata limitata, non impedirà a un insegnante cattolico gay di essere licenziato da una scuola parrocchiale, non aprirà nessuna chiesa per i cattolici gay, non richiederà alle agenzie cattoliche di servizi sociali di permettere alle coppie gay di adottare, né persuaderà molti cattolici conservatori in tutto il mondo che le persone LGBTQ non dovrebbero subire discriminazioni.

È un altro esempio di come il Papa ottenga molti titoli di giornale per aver apportato cauti cambiamenti incrementali ai margini.

Forse il Papa pensa che questo sia un modo per mettere il naso nella tenda. Ma se fossi in un'unione omosessuale, non sarei molto contento di questa concessione a malincuore.

Quando ho chiesto alla teologa femminista Mary Hunt cosa ne pensasse della nuova politica di benedizione del Vaticano, mi ha risposto che "non fa nulla per cambiare il rifiuto fondamentale dell'amore tra persone dello stesso sesso come sano, buono, naturale e santo". L'ha definita "un gioco di prestigio ecclesiastico".

Anche gli attivisti LGBTQ che sono incoraggiati sono consapevoli dei suoi limiti. Come ha dichiarato Marianne Duddy-Burke, responsabile di DignityUSA, al New York Times, "sembra che sia stata aperta un'altra finestra nella Chiesa, mentre stiamo ancora aspettando che le porte vengano spalancate".

In effetti, la dichiarazione è più prescrittiva nelle sue condizioni rispetto a quanto fatto da Francesco lo scorso autunno. Una benedizione non può essere tenuta "in concomitanza con le cerimonie di un'unione civile, e nemmeno in connessione con esse". Non può avere l'aspetto di un matrimonio. Niente smoking, fiori o altro. I vescovi non devono creare rituali o preghiere speciali. Dovrebbero invece avvenire spontaneamente, durante un incontro con un sacerdote o nel contesto di un incontro di gruppo, come un pellegrinaggio o una visita a un santuario.

In breve, se una benedizione può essere casuale, quelle che i partner dello stesso sesso possono ricevere saranno quelle. Forse qualcosa di breve e dolce in canonica? Non è chiaro se il Vaticano preveda che le benedizioni avvengano effettivamente in una chiesa.

Il documento afferma che la Chiesa continua a ritenere "moralmente lecite solo le relazioni sessuali che si svolgono all'interno del matrimonio" e definisce il matrimonio come "un'unione esclusiva, stabile e indissolubile tra un uomo e una donna, naturalmente aperta alla generazione di figli". Quindi, quando un sacerdote benedice una coppia omosessuale, cosa intende fare la Chiesa con questa benedizione? Li separa in modo che trovino partner eterosessuali? Sperare che diventino tutti celibi?

Questo è il problema di non essere disposti ad affrontare di petto una questione controversa nel cattolicesimo. Il Papa ha avuto più di un decennio per portare la Chiesa nel 21° secolo. Ha accennato, esitato e giocato con le parole. Ha reso la Chiesa più accogliente e il papato più popolare. Ma molti di questi cambiamenti potrebbero svanire alla sua morte, lasciando dietro di sé un po' di confusione, molta delusione e poche riforme sostanziali.

