Opinione: Cosa mi ha insegnato il mio gatto sulla vita dopo Covid

Era una piccola palla di pelo dagli occhi selvaggi, con strisce tigrate bianche e arancioni e grandi orecchie vivaci, con la bocca spalancata nel mezzo di un forte miagolio. Il mio cuore si sciolse e capii subito che era quello giusto. Ho detto agli amici che l'avrei chiamato Nova, perché per me sembra una nuova stella luminosa e splendente. È stato amore a prima vista.

Avevo deciso di salvare un gatto solo pochi giorni prima e la volontaria ha gentilmente accettato di tenere Nova per circa una settimana, dandomi il tempo di tornare a casa, procurarmi il necessario per il gatto e prenderlo.

Mi sono sempre considerata una persona che ama i cani e ho già allevato dei cuccioli, ma questa sarebbe stata la mia prima esperienza con un compagno felino.

Non sapevo che mi sarebbe toccato un viaggio meraviglioso e accidentato. Quando Nova entrò per la prima volta in casa mia, una domenica sera di settembre, la sua trepidazione rispecchiava la mia stessa riluttanza ad affrontare il mondo negli ultimi anni.

Ha cercato rifugio sotto il divano, ricordandomi il mio ritiro in solitudine durante e dopo la pandemia di Covid-19. Un tempo mi consideravo una persona socievole, ma negli ultimi anni sono rimasta lontana dai regni un tempo familiari di palestre, ristoranti e centri commerciali affollati.

Accogliere un compagno peloso era molto popolare durante la pandemia. Mentre le persone cercavano conforto e compagnia nei confini delle loro case, i rifugi per animali di tutto il mondo hanno registrato un afflusso di adozioni che ha scaldato il cuore. Il senso di incertezza e isolamento ha spinto molti a scegliere un amico a quattro zampe.

Le cifre dipingono un quadro incoraggiante: i rifugi si svuotano, i tassi di adozione salgono alle stelle e le famiglie trovano gioia nella presenza di nuovi membri pelosi.

Tuttavia, mentre il mondo si apriva di nuovo, è emersa una tendenza scoraggiante. Molte persone, una volta attratte dall'idea di possedere un animale domestico durante il periodo di isolamento, si sono trovate impreparate all'impegno che comportava una volta che la vita aveva ripreso il suo ritmo frenetico. Un numero impressionante di animali domestici è stato restituito ai rifugi o abbandonato, poiché i proprietari non erano in grado di affrontare il ritorno alla normalità insieme ai loro amici pelosi.

Non conoscerò mai la storia di Nova. È scappato da una famiglia amorevole e in qualche modo si è perso nei boschi? È nato in natura ed è stato lasciato solo a cavarsela da solo quando la madre e i fratelli sono morti o lo hanno abbandonato? Il suo padrone si è stancato dell'incessante miagolio e dell'energia caotica di Nova e lo ha cacciato?

Mentre scrivo, Nova ha fatto cadere il mio portatile dal divano quando mi sono allontanata per prendere un bicchiere d'acqua. Mi sono sentita momentaneamente frustrata quando ho sentito l'ultimo forte "BANG" riecheggiare in casa mia - in questo caso, il suono del mio portatile che sbatteva sul pavimento di legno duro. Ma indovinate un po'? Il mio portatile funziona ancora. Quindi eccomi qui, ancora a scrivere, con un sorriso esasperato sul viso e la gratitudine nel cuore. È un piccolo tornado. E lo amo di più per questo.

Molti altri si sono stancati del peso di possedere un animale domestico quando hanno ripreso la loro vita normale, ma credo di essere un'eccezione. La ripresa della "vita normale" è stata esattamente il momento in cui avevo più bisogno della compagnia di Nova. A quanto pare, ero ancora bloccato in modalità di isolamento mentre il resto del pianeta cominciava a riaprire le porte.

Il cauto emergere di Nova dal suo nascondiglio sotto il divano, quel primo giorno, è stato parallelo ai miei timidi passi di ritorno nel mondo reale. La sua impavida esplorazione di ogni angolo della mia casa rifletteva un coraggio che desideravo emulare. Nella sua bella pelliccia rossa, ho trovato un simbolo di audace resilienza. Nella sua implacabile curiosità, un faro di speranza.

I gatti, come Nova, possiedono un'intelligenza e un'agilità uniche. La loro capacità di adattarsi a nuovi ambienti è notevole. Le audaci incursioni di Nova in territori inesplorati intorno a casa mia riecheggiano la capacità di adattamento innata nelle creature feline. La sua natura giocosa, unita al caos occasionale degli oggetti rovesciati, mi ha insegnato la bellezza di abbracciare l'imprevedibilità della vita.

Quando sono entrata a far parte della CNN, un decennio fa, ho abbracciato l'avventura. Mi sono trasferita a Tokyo, senza preavviso, e ho viaggiato in decine di Paesi per lavoro, da Pyongyang, Corea del Nord, a L'Avana, Cuba. Ero sempre in esplorazione e imparavo lezioni preziose da ogni nuova esperienza, sia essa spaventosa o fantastica.

La pandemia di Covid-19 ha cambiato tutto per me. Ero abituato a sentirmi inquieto quando ero solo a casa, sempre desideroso del prossimo grande viaggio. Ma passare mesi in quarantena mentre coprivo la pandemia nella regione dell'Indo-Pacifico mi ha insegnato ad assaporare il mio tempo da solo forse un po' troppo.

Ho iniziato a godere della solitudine e, di fatto, a desiderarla. Le attività sociali, che prima mi davano energia, ora mi sembravano svuotare completamente le batterie. Trascorrevo lunghe ore, giorni, settimane e mesi da sola. Certo, mi sentivo sola, ma non sapevo come uscirne. Ho smesso di pubblicare la mia vita personale sui social media. Mi sono tenuta per me e mi sono detta che preferivo così.

Ripensandoci, stavo mentendo a me stessa. Ma non volevo cambiare perché avevo paura. Ammetto che ho avuto momenti molto bui in cui ho messo in discussione il mio posto nel mondo.

Quando il vento soffia, crea un inquietante ululato in casa mia che mi faceva sentire ancora più sola, soprattutto nelle notti fredde e nei giorni grigi di pioggia. Ho iniziato a riempire il silenzio con la musica. Ho iniziato a comprare piante per dare un po' di vita al vuoto che mi circondava. Ma in qualche modo non era abbastanza.

Ora la mia casa è piena di altri rumori. I miagolii incessanti di Nova mi hanno ispirato a riscoprire la mia voce. La sua natura vocale contrasta con il mio silenzio autoimposto sui social media. Di mestiere parlo di notizie, ma per il resto del tempo non parlo molto.

Quando ogni giorno tornavo a casa con i saluti entusiasti e rumorosi di Nova, ho riscoperto il potere della comunicazione e della condivisione al di là dei confini degli aggiornamenti legati al lavoro. Ho legato con amici e colleghi, ridendo mentre condividevamo le storie dei nostri gatti pazzi. "È solo una fase, è un gattino, gli passerà", mi dicono spesso. Una parte di me spera che rimanga giovane e birichino per sempre, con tutti i suoi pasticci.

I compagni felini come Nova possiedono una notevole capacità di compagnia e comprensione. Ha fatto da catalizzatore per la mia graduale uscita dal dubbio e dall'isolamento. Il mio lavoro di corrispondente della CNN era diventato un velo dietro il quale nascondevo i miei problemi più profondi. Nova, tuttavia, ha smantellato le mie barriere autoimposte, incoraggiandomi ad abbracciare la vita al di là dei titoli e dei risultati.

L'American Psychiatric Association ha condotto un sondaggio che ha rivelato che l'86% dei proprietari di animali domestici ritiene che i loro animali abbiano un impatto positivo sulla loro salute mentale, citando benefici come la riduzione dello stress, la compagnia e l'amore incondizionato. I proprietari di cani e gatti attestano questi benefici allo stesso modo, anche se i proprietari di gatti sottolineano maggiormente la compagnia, mentre i proprietari di cani menzionano l'aumento dell'attività fisica. Nel mio caso, ho sperimentato entrambi.

Nella sua vorticosa esistenza, Nova mi insegna ogni giorno lezioni preziose. La mia adorabile, affettuosa e rumorosa gattina simboleggia il processo di ricostruzione che ho affrontato. Come riordinare dopo il suo caos giocoso, ho imparato a raccogliere i frammenti sparsi della mia vita e a sistemarli in configurazioni più solide e significative.

Alla fine, Nova è stato più di un gatto da salvare trovato da solo nel bosco: è stato un catalizzatore per la mia trasformazione personale. La sua esistenza vivace ha infuso vita nel mio mondo, infondendolo di nuovo entusiasmo e resilienza.

Nova, con il suo coraggio incrollabile e il suo spirito indomito, è diventata l'incarnazione della vita per cui un tempo pregavo e che ora sto vivendo. Il suo piccolo telaio sembra portare con sé un'immensa saggezza, lezioni che hanno rimodellato la mia esistenza.

Attraverso i suoi occhi, ho imparato che le sfide della vita non sono ostacoli, ma opportunità di crescita e di reinvenzione.

