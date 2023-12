Jill Filipovic.

Opinione: Cosa fare con i cattivi regali

Secondo i dati della National Retail Federation, nel 2022 i clienti hanno rispedito indietro circa il 17% di tutta la merce acquistata. Molte emozioni post-natalizie potrebbero essere evitate attenendosi allo spirito del Natale (e dei regali in generale): donare in modo ponderato e accettare gesti amorevoli. Alcune persone sono egoiste e sconsiderate nel fare i regali, altre sono infantili e materialiste nell'accaparrarseli. Ma spesso le cose sono più complicate.

Sono sicuro che molti di noi hanno aperto un regalo e si sono resi conto che si trattava di un acquisto dell'ultimo minuto al CVS o si sono chiesti: " È davvero per... me? Se non sei un mostro di diritto, ringrazi e apprezzi che ti venga dato qualcosa. Ma può essere confuso o offensivo dare agli altri in modo premuroso solo per ricevere in cambio regali sconsiderati o generici.

Aneddoticamente, questo sembra essere un problema di genere. Ormai è un tropo che le mamme ricevano schifezze a Natale. Le loro calze sono vuote mentre quelle degli altri pullulano.

La storia tipica è che una donna, spesso una madre, passa le settimane prima di Natale a comprare i regali che sa che ogni membro della sua famiglia amerà, ad appendere calze e altre decorazioni, magari a nascondere un Elfo sullo Scaffale in giro per casa per entusiasmare i suoi bambini piccoli, a preparare i biscotti per Babbo Natale, a impacchettare i regali, a coordinare i viaggi e ad assicurarsi che gli ingredienti necessari siano a portata di mano per un'epica cena di Natale con tutti i crismi (e tutte le esigenze dietetiche soddisfatte).

Poi, la mattina di Natale, mentre tutti gli altri sono in preda alla frenesia di scartare e ricevere, lei riceve l'ennesimo accappatoio o una candela da farmacia o, peggio ancora, un "regalo" che in realtà serve a svolgere un lavoro o che va a beneficio di tutta la famiglia, come un aspirapolvere o un elettrodomestico.

Si sentono molte variazioni su questo tema: La donna che è stata molto precisa su ciò che desiderava, per poi ricevere qualcosa di simile ma non del tutto. La fidanzata ansiosa che spera in una proposta di matrimonio per poi rimanere delusa. La moglie che riceve un buono o una cambiale invece di un regalo vero e proprio.

Naturalmente, anche gli uomini sperimentano la delusione dei regali. Non tutte le mamme sono trascurate e abbandonate. E i più delusi sono spesso i bambini, che possono rifiutare con petulanza i regali indesiderati (i calzini, davvero?) o fare scenate quando non ricevono ciò che desideravano.

La gestione della delusione per i regali è diversa per i bambini e per gli adulti. I bambini, che stanno ancora imparando a regolare le proprie emozioni e a comportarsi in modo educato, probabilmente nel corso della loro vita dovranno sentirsi dire più volte di ringraziare anche se non hanno ricevuto esattamente ciò che desideravano, e senza dubbio dovranno essere sollecitati a inviare biglietti di ringraziamento a chi ha fatto il regalo.

La delusione non fa di loro dei monelli ingrati, ma li rende umani. È compito degli adulti che li crescono esigere un comportamento decente e dare loro stessi un modello di gratitudine. E questi adulti, si spera, hanno imparato le basi dell'espressione di ringraziamento, ma possono ancora sentirsi delusi, a volte in modo giustificato.

Gestire questa delusione - capire quanto peso darle, decidere cosa fare in risposta - può anche essere un momento di insegnamento per adulti e bambini.

Ci sono un paio di modi per cambiare la mentalità del regalo. Il primo è ricalibrare il rapporto di una famiglia o di un nucleo familiare con il Natale. I beni materiali ci danno una spinta di felicità a breve termine, ma non sono le cose che ci rendono felici a lungo termine. Le esperienze sono molto meglio, sia che si tratti di un viaggio, di un concerto o di una riunione di persone care per un pasto.

Mettere al centro la riunione e non i regali può aiutare a vedere i regali sotto l'albero per quello che sono: Gettoni d'affetto, ma non l'amore in sé. Creare una norma di gruppo che preveda l'uso di risorse limitate per esperienze connettive condivise - raggiungere la casa dell'ospite natalizio, portare qualcosa di speciale da mangiare, passare del tempo insieme, essere presenti - aiuta a rafforzare l'idea che i regali sono belli ma non sono il fulcro della festa. Il fulcro della festa è il tempo, l'amore e il legame.

Ma questo, ovviamente, richiede che tutti partecipino all'esperienza, non che la mamma o tutte le donne si occupino di coordinare, pianificare i pasti, fare la spesa, apparecchiare, cucinare e pulire mentre tutti gli uomini mangiano, bevono e si rilassano.

Un altro modo per gestire la delusione dei regali è essere specifici. Alcune famiglie condividono le liste di Natale; altre dicono semplicemente ai propri cari cosa desiderano. No, non è romantico come qualcuno che ti legge nel pensiero per sapere esattamente cosa desideri. Ma incoraggia la comunicazione diretta.

Può essere un momento per coloro che hanno molto da riflettere e chiedersi: "Ho davvero bisogno di qualcosa? Ho davvero bisogno di qualcosa? E può essere un momento per chi ha dei bisogni per esprimerli. È ottimo anche per chi non è creativo nel fare i regali. Essere diretti non rovina la magia del Natale, ma preserva la sanità mentale di tutte le persone coinvolte.

Inoltre, non ci si deve vergognare di restituire o scambiare un regalo con qualcosa che si desidera davvero. Questo, naturalmente, può essere problematico; se il donatore si aspetta di vedere il regalo quando visita la vostra casa, ad esempio, dovrete valutare se vale la pena di ferire i suoi sentimenti.

La restituzione o il cambio sono probabilmente più indicati per i regali di persone che non se ne curano, oppure quando vi viene regalato un articolo di grande valore che non userete mai, ma che potreste usare per qualcosa di necessario.

Un suggerimento: se il donatore vi ha dato la ricevuta del regalo, probabilmente è d'accordo con la restituzione o il cambio. Se dovete chiedere lo scontrino, valutate bene a chi lo state chiedendo e quali potrebbero essere le conseguenze. A volte è meglio tenere o donare il top poco lusinghiero o il gadget inutile.

Infine, per coloro che sono spesso delusi da persone care che non ascoltano le vostre preferenze o non pensano a voi fino all'ultimo minuto, la delusione per il regalo può portare un po' di chiarezza.

Si tratta di una dinamica specifica del Natale, mentre per il resto il partner, i figli, i genitori o gli amici sono generalmente premurosi e fanno la loro parte per sostenere la relazione? Oppure gli scarsi regali sono in linea con altri casi in cui ignorano le vostre richieste, non vi ascoltano quando parlate, trascurano i vostri desideri o semplicemente non fanno altrettanto all'interno della relazione o della famiglia?

Alcune persone sono semplicemente pessime nel donare. Se dimostrano amore, affermazione e impegno in altri modi e se si comportano in modo equo e impegnato nei vostri confronti, la risposta potrebbe essere quella di accettare semplicemente che non tutti possono essere bravi in tutto e di regalarsi qualcosa di bello ogni anno. Ma se il regalo simile a quello del Grinch fa parte di un modello più ampio, allora forse il vostro regalo di quest'anno è la comprensione di un problema molto più profondo in quella relazione, e il vostro proposito per il nuovo anno dovrebbe essere quello di avere delle conversazioni difficili su come risolverlo.

