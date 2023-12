Sara Stewart

Opinione: "Buffy l'Ammazzavampiri" vive di nuovo

In un'intervista rilasciata al New York Magazine nel 2022, Whedon ha finalmente affrontato molte delle affermazioni, anche se non con una confessione o delle scuse definitive; ha definito alcuni comportamenti "poco educati" e ha detto alla rivista: "Avrei potuto fare meglio il matrimonio? Non fatemi iniziare. Avrei potuto essere uno showrunner migliore? Assolutamente sì. Avrei dovuto essere più gentile? ... Penso di essere uno degli showrunner più gentili che ci siano mai stati".

I fan, nel frattempo, hanno espresso pubblicamente la loro angoscia e delusione, anche se c'è stato anche uno sforzo concertato per separare l'arte dal creatore, come ha scritto Caroline Framke su Variety, sempre l'anno scorso: "Come ogni franchise duraturo, 'Buffy' non appartiene più interamente alla persona frustrante che l'ha creato... Nei decenni trascorsi da quando Whedon ha fatto di Buffy un avatar della propria insicurezza, tanti altri scrittori, attori, membri della troupe e fan hanno lasciato il segno sulle sue storie".

Ora, alcuni dei principali attori di "Buffy" di Whedon stanno riprendendo in mano la narrazione in un podcast che potrebbe rivelarsi un modello per andare avanti quando un creatore si sgretola sotto il peso della propria tossicità. "Slayers: A Buffyverse Story", recentemente pubblicato su Audible, nasce da un'idea di Amber Benson, interprete della strega Tara Maclay in "Buffy", e di Christopher Golden, autore di numerosi romanzi sull'universo di "Buffy". I due hanno co-scritto i nove episodi della serie, co-diretti da Kc Wayland.

Il podcast riunisce molti attori preferiti dai fan della serie: Charisma Carpenter, James Marsters, Benson, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield Ford, Danny Strong e James Charles Leary (quest'ultimo forse meno conosciuto di nome ma riconoscibile dai fan come Clem, demone dalle orecchie flosce e simpatico). Non ci sono Sarah Michelle Gellar (Buffy), Alyson Hannigan (Willow) e David Boreanaz (Angel).

È strano ritrovarsi con vecchi amici di fantasia attraverso un nuovo mezzo che sembra antico, come un radiodramma. Sentire l'accento britannico di Marsters, impregnato di whisky e al limite del campanilismo, come narratore di un noir, dovrebbe far provare un brivido iniziale di gioia a tutti gli amanti di "Buffy".

In qualità di fan di lunga data di "Buffy", dico: Fatevi sotto!

Slayers" riprende la narrazione

I cinefili si arrabbiano quando si usa la definizione di teoria d'autore, ma io ci provo lo stesso: è la visione singolare di un artista - un creatore, uno scrittore e un regista - che eleva certi film e serie. È possibile percepire la loro prospettiva in ogni inquadratura, in ogni dialogo. Questo era certamente vero per Whedon, il cui "Buffy" (e poi "Angel", "Firefly" e "Dr. Horrible's Singalong Blog") era indiscutibilmente whedoniano. Questo stesso termine è diventato, curiosamente, il nome del principale blog dedicato a tutto ciò che riguarda Joss.

Una delle caratteristiche principali di Whedon era la sua arguzia devastante, che spesso sfociava in una vera e propria cattiveria. Rendeva le serie più piccanti? Certo. Ha distrutto e fatto infuriare i fan quando ha ucciso i personaggi preferiti (come Carpenter e Benson)? Anche questo è un dato di fatto.

"Slayers" non è esattamente Whedonesque. Oltre all'evidente affetto e alla profonda comprensione dei personaggi che ha riportato da "Buffy" (con l'approvazione di Whedon, ma non con la sua partecipazione), c'è una certa, beh, gentilezza nel cuore di questa serie che sembra inedita.

La Benson, la cui morte scioccante del personaggio è stata uno dei momenti più polarizzanti di "Buffy", negli anni successivi è diventata scrittrice, regista e produttrice accanto al suo lavoro di attrice. E sembra piuttosto azzeccato (sì, l'ho detto) mettere la Cordelia della Carpenter in primo piano come cacciatrice.

Dopotutto, è stata proprio la Carpenter a dare il via al grande ritorno di fiamma contro Whedon, dichiarando nel 2021 che lo showrunner "ostile e tossico" l'aveva ripetutamente trattata in modo crudele, al punto da farle subire condizioni fisiche croniche e traumi.

In un caso, The Hollywood Reporter ha scritto: "Quando Whedon ha scoperto che era incinta, ha detto, ha chiesto all'attrice se aveva intenzione di 'tenerlo' e ha 'manipolato la mia femminilità e la mia fede contro di me', ha affermato Carpenter". Tra i molti membri del cast di "Buffy" che hanno parlato a sostegno della Carpenter, è stata la Benson a definire il set della serie un "ambiente tossico", quindi è giusto che sia lei al timone di questa nuova incarnazione senza Whedon.

La Carpenter è stata chiara riguardo alla catarsi che comporta l'andare avanti con questi personaggi in un ambiente nuovo e solidale. Come ha dichiarato a Variety, "una delle cose più importanti per me di 'Slayers' è che è un'opportunità per dare al fandom del 'Buffyverse' il permesso di godersi lo show... Perché quella serie ha coinvolto centinaia di persone per la sua realizzazione, e non riguardava una sola persona. Perciò ritengo che sia davvero una cosa bellissima avere l'opportunità di riportare in vita la protagonista - Cordelia nello specifico - e di farle vivere una vita piena di energia, condividendo la saggezza che le deriva da quella battaglia. Sento che è molto poetico in un sacco di modi".

Non è detto che tutti i fan lo amino. Questo è il punto

Non tutti i fan di "Buffy" saranno d'accordo. Dan Kois scrive su Slate diquanto un tempo i fan fossero entusiasti dei "dialoghi scoppiettanti di Whedon, ci siamo entusiasmati per le sue trame tagliate al laser, abbiamo sofferto con i personaggi mentre lo spietato Joss li metteva all'inferno, anche quando li uccideva". Ascoltando Slayers. .. mi sono chiesto se le peggiori qualità di Whedon come capo e le sue migliori qualità come showrunner fossero due facce della stessa medaglia". È un'osservazione giusta: essere un vero autore richiede, a un certo livello, di agire come un dittatore spietato che fa di tutto per ottenere le performance che vuole?

Ma altri sostengono che forse stiamo entrando in un'era post-autoriale, in cui questi compromessi sono semplicemente troppo strazianti. Un modello migliore potrebbe essere la teoria dell'adattamento. Gli studiosi Gary R. Bortolotti e Linda Hutcheon hanno scritto sulla rivista New Literary History che "le storie, in modo parallelo ai geni, si riproducono; gli adattamenti di entrambi si evolvono con il mutare degli ambienti. Il loro 'successo' non può e non deve, in entrambi i casi, essere limitato al loro grado di 'fedeltà' a qualcosa chiamato 'fonte' o 'originale'".

Consideriamo un mondo pop-culturale in cui è sempre più possibile che personaggi, serie o franchise vengano plasmati con successo da nuove mani in versioni riconoscibili ma anche diverse - oserei dire più evolute - di ciò che erano un tempo. Il problema, ovviamente, è che i creatori devono dare il loro consenso.

Se da un lato non mi sorprende che Whedon, che non ha mai affrontato a fondo le accuse che gli sono state rivolte, abbia dato la sua benedizione a "Slayers", dall'altro sarei scioccata se J.K. Rowling desse l'ok a qualcun altro per i suoi personaggi di Hogwarts. (Oppure, considerate come potrebbe essere la continuazione di "Mad Men" senza uno showrunner uomo che è stato accusato di molestie(lo showrunner Matthew Weiner ha negato queste accuse).

Abbiamo già un paio di altri esempi di serie che vanno avanti quando vengono estromesse figure chiave. La nuova stagione di "Rick and Morty" ha debuttato con voci diverse dopo il licenziamento del co-creatore della serie e doppiatore principale Justin Roiland, accusato di violenza domestica (le accuse contro Roiland, da lui ritenute "false" in una dichiarazione, sono state nel frattempo archiviate, ma un'importante inchiesta dell'Hollywood Reporter, per la quale Roiland ha rifiutato di commentare, ha descritto in dettaglio una litania di altri comportamenti problematici). Forse con meno successo, "House of Cards" ha eliminato il personaggio di Kevin Spacey dopo che l'attore ha dovuto affrontare molteplici accuse di violenza sessuale (che Spacey ha negato e per le quali è stato poi assolto), e ha continuato con Robin Wright al centro di una stagione finale mal recensita.

"Slayers", forse più di qualsiasi altra continuazione di serie, ha nel materiale di partenza il punto di partenza assolutamente perfetto. Il merito di Whedon è quello di aver inserito un espediente nella trama che rappresenta una meravigliosa metafora del passaggio della torcia ad altri creatori. Nel finale di serie di "Buffy", un incantesimo infonde alle ragazze di tutto il mondo le capacità di cacciatrice di Buffy, assicurando che non ci sarà più una sola persona dotata di tutto quel potere.

La Benson, dal canto suo, sembra essere decisamente d'accordo con l'era post-autoriale. E un dialogo di "Slayers" sembra davvero ribadire questo punto:

Anya: Anche gli umani possono essere piuttosto demoniaci. Anzi, a volte sono stati peggio dei demoni. Gli umani hanno più opportunità di scegliere di essere buoni. Quando non lo fanno, quando è una scelta deliberata di fare una cosa egoistica, per me è sempre peggio. Ecco perché le donne come noi devono restare unite.

Indira: Le donne come noi?

Anya: Quelle con la magia. Reale o metaforica.

