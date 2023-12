Elena Sheppard

Opinione: Anche gli uomini dovrebbero essere sottoposti a screening per la depressione post-partum

Ho compilato il modulo, rispondendo a domande come "Sono stata così infelice che ho avuto difficoltà a dormire" e mi sono sentita sollevata quando ho potuto barrare la casella "No, per niente" invece di "Sì, la maggior parte delle volte". Per i sei mesi successivi, a ogni visita pediatrica per i miei figli e post-partum per me, mi è stato dato lo stesso sondaggio da completare: la depressione post-partum è possibile fino a un anno dopo il parto.

A mio marito, che sì, non è mai stato incinto, ma che con l'arrivo dei nostri figli si è visto caricare di una nuova responsabilità esistenziale, non è mai stato chiesto in nessuna delle nostre visite il suo stato mentale - e avrebbe dovuto assolutamente farlo. Molti medici sanno già che la salute mentale dei genitori è un fattore importante per la salute del bambino, per questo sono stata sottoposta a uno screening sia dal pediatra dei nostri figli sia dal mio medico.

Tutti i neogenitori dovrebbero essere sottoposti a screening per la depressione, perché ne va della salute dell'intera famiglia.

La depressione post-partum colpisce 1 donna su 7. Può essere grave e debilitante. Può essere grave e debilitante, limitando la capacità della donna di prendersi cura del bambino e di se stessa. È incoraggiato, ma non obbligatorio, che i medici facciano uno screening della depressione post-partum alle donne, ma meno del 50% delle neomamme negli Stati Uniti lo fa abitualmente. Se le donne soffrono di depressione post-partum, è disponibile un trattamento molto efficace, ma prima di poterlo fare è essenziale che venga fatta una diagnosi.

Si stima che la metà delle donne che soffrono di depressione post-partum non venga curata e che le condizioni di salute mentale siano una delle principali cause di mortalità materna negli Stati Uniti. Lo screening della depressione post-partum è una piccola cosa che possiamo fare per aiutare le neomamme.

Per quanto riguarda i papà, la depressione post-partum negli uomini è molto meno discussa, e questo deve urgentemente cambiare. Le ricerche indicano che la depressione paterna post-partum colpisce tra l'8% e il 10% dei neopapà.

I fattori di rischio possono essere gli orari di sonno disturbati, i cambiamenti ormonali che gli uomini subiscono dopo aver accolto un nuovo bambino, per non parlare dei cambiamenti di vita e dello stress finanziario, emotivo e sociale che un nuovo bambino comporta. Naturalmente ci sono anche considerazioni biologiche e gli uomini sono più vulnerabili se hanno una storia di depressione (lo stesso vale per le donne). La verità è che la depressione paterna post-partum è comune, ma non ne avevo mai sentito parlare prima che mio marito ne fosse colpito.

Per le prime settimane di vita dei nostri gemelli, mio marito è stato esattamente il genitore che sapevo sarebbe stato: affettuoso, gentile, educato. Poi, all'improvviso, non lo è stato più. Era distratto, smemorato, distante, pronto ad arrabbiarsi. Ho pensato che si trattasse di stanchezza, ma poi non ce l'ho fatta più.

Cominciò ad avere paure e pensieri che non avevano senso: I bambini cospiravano contro di lui; mi confessò che li guardava e non provava nulla. Quando piangevano perdeva la ragione e si spegneva, incapace di aiutarli. Con due neonati, non avevo la capacità di aiutarlo da sola e mi sono fatta carico della sua parte di cura dei bambini. È stato stressante e doloroso per entrambi e sono sicura che anche i nostri figli ne hanno risentito.

"Per molto tempo abbiamo creduto che la depressione post-partum fosse legata solo agli ormoni. Ora sappiamo che gli ormoni ne fanno parte, ma che ci sono una serie di altre variabili che vi contribuiscono", mi ha detto Karen Kleiman, fondatrice e direttore esecutivo del Postpartum Stress Center. Il centro lavora con le pazienti perinatali dal 1988. Aggiunge Kleiman: "Sappiamo che le madri adottive soffrono di depressione post-partum, e ora sappiamo che anche gli uomini che non partoriscono possono soffrire di depressione clinica vera e propria".

Mi sento ancora fortunata che mio marito fosse già in terapia nel momento in cui è diventato papà e che il suo terapeuta abbia rapidamente diagnosticato il problema e sia stato in grado di fornirgli l'aiuto medico di cui aveva bisogno. Non so cosa sarebbe successo se non fosse stato in terapia, né per quanto tempo avrebbe sofferto e quindi avremmo sofferto noi come famiglia. Dopo poche settimane dall'inizio della terapia, era di nuovo se stesso. Il problema era clinico e curabile, ma la diagnosi era essenziale.

Un recente studio condotto su un piccolo campione di neo-papà ha concluso che lo screening degli uomini per la depressione post-partum avrebbe benefici significativi sia per gli uomini che per le loro famiglie. Lo studio ha anche rilevato che gli uomini possono essere più resistenti ai servizi di salute mentale, ma che riceverli, se necessario, può rendere l'intera famiglia molto più felice e sana.

Sedici studi condotti tra il 2002 e il 2021 hanno evidenziato l'importanza del trattamento della depressione paterna, indicando che un approccio al trattamento incentrato sulla famiglia è fondamentale. Storicamente, la depressione materna era considerata primaria per i risultati dei bambini, ma questi studi mostrano l'impatto della salute mentale del padre anche sul bambino. La depressione non curata di un padre può mettere a rischio la salute mentale del bambino.

Dopo la diagnosi di mio marito, abbiamo cercato di parlare apertamente della nostra esperienza, ma molte persone a cui l'ho detto hanno alzato gli occhi al cielo o hanno riso. Più di una volta mi è stato chiesto se stesse solo cercando di sottrarsi alle sue responsabilità di genitore o se avesse "il diritto" di soffrire di depressione post-partum, come se gli fosse stata data una scelta.

Queste reazioni sono state sconvolgenti e dimostrano quanto sia necessario fare per destigmatizzare questo problema e aiutare le molte persone che ne soffrono. "La comunità medica li ignora", ha detto Kleiman a proposito dei neo-papà che soffrono di problemi di salute mentale, sottolineando in particolare i molti che entrano nella genitorialità già con una depressione non trattata. "Entrambi i genitori dovrebbero essere sottoposti a screening dopo la nascita del bambino", ha insistito.

Nel 2022, l'anno in cui sono nati i miei figli, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno registrato 3.661.220 nati negli Stati Uniti. Facendo un po' di conti approssimativi, se il 10% dei nuovi padri soffre di depressione post-partum, si tratta di 366.122 uomini. Si tratta di un numero sconvolgente di persone potenzialmente colpite da qualcosa che non viene sottoposto a screening o che, peggio ancora, viene troppo spesso considerato una scusa, una scappatoia o addirittura uno scherzo.

In questo Paese facciamo così poco per i nuovi genitori: Sottoporre a screening per la depressione post-partum tutti i neo-genitori, indipendentemente da chi ha partorito, è un piccolo passo che possiamo fare per aiutare le famiglie a essere la versione più sana di se stesse.

Fonte: edition.cnn.com