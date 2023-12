Jill Filipovic

Opinione: A volte un video hard è solo un video hard

La storia (se non l'avete sentita, uno staff del Senato è stato licenziato dopo che è stato reso pubblico un video di qualcuno che faceva sesso in una sala udienze del Senato) è abbastanza sordida e divertente che è facile capire perché la stampa se ne sia occupata come un cane con un osso. La domanda è: perché ne stiamo ancora parlando?

Il video è stato inizialmente divulgato dal Daily Caller (con le parti sconce del video coperte da un'inquietante rappresentazione della cupola del Campidoglio) e poi ha occupato i titoli dei media politici statunitensi. A quanto pare, due uomini hanno usato i luoghi più reconditi del potere americano per fare sesso. Diversi senatori hanno affermato che: L'Hart Senate Office Building è destinato alle relazioni governative, non a quelle intime; le effusioni sono una cosa difficile.

L'impiegato che si presume sia stato ripreso nel video non ha più il suo lavoro. L'uomo per cui lavorava, il senatore Ben Cardin del Maryland, ha preso la parola. "Sono arrabbiato e deluso", ha dichiarato ai giornalisti. "È una violazione della fiducia. Tutto quanto sopra. È una situazione tragica che ha generato molta rabbia e frustrazione. Sono preoccupato per il nostro staff e per il modo in cui si sentono in questa situazione e per lo staff del Senato". L'ufficio di Cardin ha confermato che lo staff non lavora più per il Senato.

Un uomo di nome Aidan Maese-Czeropski, presumibilmente lo staff ora disoccupato, ha postato su LinkedIn:

"Questo è stato un momento difficile per me, in quanto sono stato attaccato per chi amo per perseguire un'agenda politica. Anche se alcune delle mie azioni in passato hanno mostrato scarsa capacità di giudizio, amo il mio lavoro e non mancherei mai di rispetto al mio posto di lavoro". Ha aggiunto che "esplorerà le opzioni legali a mia disposizione in questi casi".

Se Maese-Czeropski è effettivamente il dipendente del video, è certamente un peccato che sia stato coinvolto in questo spettacolo pubblico. Chiunque registri un incontro e lo condivida con gli amici si espone a un rischio evidente. Ma si può immaginare che non prevedesse che la sua fotografia sarebbe stata trasmessa alle masse.

È anche irritante che cerchi di trasformare uno scandalo sessuale del Congresso abbastanza banale in un attacco omofobico. È probabile che alcune persone trovino questa storia tanto più succosa perché il sesso in questione era tra due uomini? Probabilmente sì. La storia sarebbe ancora su Internet se il sesso fosse stato tra un uomo e una donna? Assolutamente sì. Non si tratta di un attacco politico motivato dall'omofobia, ma di un attacco salace che deriva da un'aperta prurizione. Non esiste un universo in cui "uno staff fa un video porno al Senato" non farebbe parlare di sé.

Ma la stampa ha trascorso giorni a occuparsi di quella che avrebbe dovuto essere una storia lampo su una collaboratrice che ha commesso un errore ed è stata penalizzata di conseguenza. Alla senatrice Amy Klobuchar del Minnesota, per esempio, è stato chiesto se è favorevole a un'indagine sull'atto. Perché mai dovrebbe essere necessaria? Le prove sono proprio lì, sul nastro.

Cardin ha detto che anche la polizia capitolina sta indagando. Abbiamo davvero bisogno che la polizia venga coinvolta in una questione così piccola, anche se tecnicamente si trova in una proprietà del governo? I giornalisti hanno chiesto a Cardin, che sembra aver già preso provvedimenti adeguati in questa vicenda, se ha intenzione di rivedere le pratiche di assunzione del suo ufficio. Come? Chiedendo ai potenziali dipendenti se sarebbero tentati di fare sesso in Campidoglio?

La morale di questa storia non è complicata: A volte le persone fanno cose stupide, vengono scoperte e devono affrontare una punizione. A volte, quando queste stupidaggini combinano sesso e politica, il finale infelice è ritrovarsi sotto gli occhi del pubblico voyeurista.

La storia dovrebbe davvero finire qui, con uno staff umiliato e senza lavoro, un senatore che fa tutti i rumori richiesti, la stampa politica che sghignazza come un bambino cattivo e il resto di noi che va avanti con le proprie vite. Invece, alcuni membri del Congresso, apparentemente molto sensibili, si sono inseriti nella vicenda e sembra che stiano cercando di farla durare il più a lungo possibile, apparentemente per fare centro con la loro base.

Il repubblicano Mike Collins, della Georgia, ha pubblicato un tweet che parlava di "porno gay al Senato"; lui e altriconservatori che hanno a lungo pervertito la verità con false affermazioni volte a rovesciare le elezioni del 2020, stanno ora parlando di come questo scandalo sessuale sia peggiore del tentato colpo di stato del 6 gennaio.

Questo rivela non poco quanto siano disallineate le nostre priorità quando si tratta di sesso, politica e potere, e il nostro curioso desiderio di rendere piccoli misfatti problemi molto più gravi, se questi misfatti coinvolgono il sesso.

Questa non è una storia di molestie o abusi sessuali; non è un'indicazione di depravazione che arriva fino ai vertici. I giornalisti politici hanno già un lavoro difficile; perché aggrapparsi a questa storia e gonfiarla in qualcosa di più grande?

Culturalmente parlando, gli americani hanno un rapporto perverso con il sesso. Da un lato, lo usiamo per vendere qualsiasi cosa, dalle auto agli hamburger, ne cerchiamo immagini e video ad alto tasso e quasi tutti lo fanno al di fuori dei confini del matrimonio. Dall'altro, ci torciamo le mani perché i bambini ne sanno troppo e ci pieghiamo per mettere in atto politiche che diminuiscono il piacere e generano pericoli. La destra americana ha cercato a lungo di limitare l'educazione alla salute sessuale e di enfatizzare l'astinenza fino al matrimonio. Ora, alcuni conservatori stanno limitando le discussioni sull'orientamento e l'identità sessuale nelle scuole, vietando l'aborto, costringendo le donne a rischiare la vita e la salute in caso di gravidanza e cercando di rendere più difficile l'accesso alla contraccezione.

In questo panorama profondamente incasinato, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono politici e giornalisti che si autodefiniscono controllori sessuali, chiedendo non solo che un individuo che si comporta male debba affrontare delle conseguenze, ma anche che bussino alle porte dei politici per chiedere loro di rispondere delle decisioni impulsive e stupide dei loro dipendenti, ma in definitiva senza vittime.

A meno che non siate una vera e propria pornostar, probabilmente non dovreste fare sesso al lavoro. Chiunque lo faccia dovrebbe probabilmente perdere il lavoro. Ma una fustigazione pubblica del dipendente e del capo sembra molto meno opportuna. Questa storia meritava un giorno di commenti e la rapida espulsione del trasgressore, non un'attenzione mediatica prolungata. A volte, lo scandalo di un video hard del Senato non riguarda fallimenti dall'alto verso il basso o omofobia vigorosa o misfatti che meritano un'indagine. A volte, un video hard è solo un video hard.

