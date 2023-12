Opinione: A casa mia è iniziata l'abbuffata di TV per le vacanze. Ecco perché mi va bene così

Nota dell'editore: Lynda Lin Grigsby ha scritto per diversi organi di informazione nazionali. È stata redattrice del Pacific Citizen, un giornale nazionale asiatico-americano. Le opinioni espresse qui sono sue. Per ulteriori informazioni, consultare la CNN.

È anche la loro pausa invernale. Hanno corso a perdifiato nel parco e quando è arrivato il momento di rientrare hanno acceso un film. Poi hanno guardato "A Charlie Brown Christmas" perché un bambino ha detto che era così bello.

Che cosa si sente quando i ragazzi di mezza età guardano la televisione? È una sinfonia di chiacchiere che non finisce mai. Un sacco di iterazioni di "bruh" che mi fanno sorridere da un'altra stanza.

A quest'età non vogliono una festa con il canto prescrittivo di "Happy Birthday". Vogliono solo essere. E io voglio dormire un po'. Siamo tutti molto grati alla Marvel per il suo intrattenimento. Piuttosto che imporre e limitare, lascio che trovino il loro equilibrio. Man mano che la festa va avanti, a volte questo equilibrio comporta più tempo sullo schermo che non, e va bene così.

Ho imparato da tempo a non indulgere al senso di colpa dei genitori per le ore che i miei figli trascorrono davanti alla televisione. Sono cresciuta con una dieta costante di televisione. Ma nella mia casa d'infanzia il tempo trascorso davanti allo schermo non era discutibile: era una necessità. I miei genitori, appartenenti alla classe operaia, non avevano accesso al doposcuola. Le attività extrascolastiche per me e mio fratello erano finanziariamente fuori portata.

Nella nostra estesa periferia di Los Angeles, anche il trasporto da e per le attività del doposcuola era difficile da ottenere. Invece, trascorrevo i pomeriggi davanti al tenue bagliore dello schermo, che intratteneva e istruiva la mia giovane mente.

I miei genitori, rifugiati dal Vietnam, lavoravano a lungo dentro e fuori casa. La televisione era la mia compagna e la mia guida. Mi ha insegnato i complicati meccanismi delle elezioni presidenziali statunitensi e l'importanza a doppio taglio della grinta e della perseveranza ai massimi livelli dello sport agonistico.

Molte esperienze sociali che i miei figli considerano riti di passaggio - pigiama party, campi estivi e appuntamenti di gioco - erano off limits per me. Invece, ho ingerito tutti questi elementi fondamentali dell'infanzia americana per procura dalla TV.

I miei occhi assorbivano le immagini in movimento e il mio cervello catalogava i costumi sociali per un uso futuro. Quando una relazione sentimentale creava una frattura nella nostra cerchia di amicizie al liceo, sapevo esattamente quali espressioni facciali e verbali indignate evocare grazie a "Beverly Hills, 90210" e a molti altri programmi adolescenziali della stessa natura.

Per la maggior parte della mia infanzia, c'è stato un tacito accordo tra i miei genitori e me che regolava il mio libero accesso alla televisione: fare i compiti e mantenere i voti. Finché lo facevo, nessuno si chiedeva cosa o quanto guardassi. Questa aspettativa è stata il parapetto per creare la mia motivazione e il mio sistema di ricompensa: prendere tutte le A, così posso guardare "My So-Called Life".

Ripenso spesso al mio consumo di TV da bambino quando sento dibattiti sul rapporto di questa generazione con la tecnologia.

Non sono ingenua sulla questione della televisione. Leggo gli stessi articoli che i genitori di tutto il mondo leggono su quanto sia dannoso guardare la televisione per ore e ore. A volte mi chiedo quante cellule cerebrali devo aver fritto e mi domando quanto sarei più brava a lavorare all'uncinetto o quanto potrei essere un gran maestro di scacchi, se potessi recuperare quelle ore.

Tuttavia, la mia infanzia è stata la mia infanzia, in gran parte trascorsa, durante le ore di veglia, a fissare uno schermo. E, ad essere onesti, credo di non essere peggiore per questo.

Eppure, per molti di noi, limitare il tempo trascorso davanti allo schermo è un'ossessione dei genitori. All'evento per il ritorno a scuola di mio figlio, all'inizio dell'autunno, è stato l'argomento dominante della conversazione tra insegnanti e genitori. La discussione di gruppo era in reazione a una catena di testi di prima media, in cui i ragazzi si impegnano attivamente a tutte le ore del giorno e della notte. Una volta ho fatto la mia corsa di quartiere alle 6 del mattino con la colonna sonora di continui messaggi di testo, la maggior parte dei quali, ho scoperto in seguito, erano di ragazzi che si salutavano con le emoji.

Come genitore i cui figli stanno crescendo nell'era digitale, so che la lotta per separarsi dai dispositivi è reale. E nonostante la mia infanzia abbia avuto carta bianca per lo schermo, mi preoccupo delle impronte digitali dei miei figli. I pericoli dello schermo sono ben noti. Non mancano ricerche sui potenziali danni di un'eccessiva quantità di tempo trascorso sullo schermo, tra cui uno studio allarmante che ha rilevato che i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni che trascorrono più di tre ore al giorno sui social media corrono un rischio doppio di sintomi di depressione e ansia. Si consiglia ai genitori di mettersi a terra con i propri figli e di giocare con i giochi da tavolo.

Se dovessi tornare indietro nel tempo e presentare queste informazioni a mia madre, sono sicuro che si soffermerebbe a pensare al mio consumo eccessivo di televisione durante l'infanzia. Ma quasi certamente si sarebbe chiesta: chi avrebbe messo il cibo in tavola mentre lei giocava a Candy Land con me?

Un tempo mi consideravo una fortunata eccezione al vizio ampiamente accettato del consumo eccessivo di televisione durante l'infanzia, come un fumatore con più pacchetti al giorno che in qualche modo evita di ammalarsi di malattie croniche più avanti nella vita. Ora vedo il mio accesso illimitato allo schermo come legato alla lotta umana per la sopravvivenza, in un Paese senza congedi parentali garantiti o diritti di assistenza all'infanzia.

Quando sono diventato genitore, ho scelto l'estremo opposto a quello sperimentato da bambino: sono caduto nella tana del coniglio guidata dalla paura "gli schermi sono il male" e ho mantenuto il televisore del nostro salotto come una tela bianca. Volevo creare le condizioni che i pediatri descrivono come l'ambiente più fertile per la crescita dei piccoli cervelli. Ma presto ho scoperto che il nostro pulsante "off" non poteva essere controllato a lungo. Gli schermi fanno parte della nostra cultura e del nostro paesaggio. Cercare di evitarli finisce per creare ulteriori aspettative irrealistiche in genitori già troppo stanchi.

La scienza non può cambiare la realtà economica delle famiglie operaie come quella in cui sono cresciuta io. La colonna sonora della mia infanzia è orchestrata dal brusio della televisione e dal ronzio staccato della macchina da cucire, davanti alla quale mia madre si sedeva per ore per attaccare maniche e risvolti a innumerevoli blazer dei grandi magazzini.

Ma anche chi dispone di mezzi nettamente superiori a quelli dei miei genitori può trovare difficile concedersi quello che può sembrare il lusso di una passeggiata di mezzogiorno o di una partita a Uno potenzialmente infinita.

A casa nostra, cerchiamo di mantenere un rapporto equilibrato e adeguato all'età con gli schermi, non con un accesso senza carta bianca o con un'eccessiva sorveglianza ed evitamento, ma con frequenti discussioni sui confini e sulla cittadinanza digitale. È una pratica imperfetta che funziona alcune settimane, ma che può deviare dalla rotta in quelle successive.

Nel caos di un recente progetto di ristrutturazione della casa, ho risposto al coro di "mi annoio" dei miei figli con l'offerta di iniziare un film, non perché sono una mamma cattiva o pigra, ma perché sono una mamma umana.

Quasi sempre, usciamo dalle nostre abbuffate di schermo rinnovati e pronti a rimettere le protezioni. L'occasionale indulgenza allo schermo può persino creare spazio per quel gioco da tavolo, come i preadolescenti che giocano a Monopoli nel mio salotto, dove questo fine settimana ho sentito il tintinnio dei dadi mentre qualcuno urlava: "Sto comprando Boardwalk, baby!".

C'era qualcosa di assolutamente magico in questo. Ma questo è stato anche il compleanno in cui hanno guardato "The Avengers" e hanno ballato davanti alla televisione come Charlie Brown.

Anche questo, a quanto pare, è stato magico.

