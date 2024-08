- Operazioni stabili di servizi alternativi per le rotte Amburgo-Berlino da parte della Deutsche Bahn

Nonostante i lavori in corso, i treni sulla tratta Hamburg-Berlin stanno generalmente funzionando bene, secondo il resoconto di Deutsche Bahn. I bus sostitutivi stanno funzionando come previsto, ha confermato un rappresentante. Circa il 90% dei pendolari riesce ancora a raggiungere le proprie destinazioni in treno. Durante il primo weekend di lavori, 70 treni a lunga percorrenza erano operativi giornalmente tra Hamburg e Berlin.

Servizi ferroviari limitati

Venerdì sera, una significativa sezione della ferrovia è stata chiusa. I passeggeri dei servizi a lunga percorrenza e locali devono prepararsi a un orario notevolmente ridotto fino al 14 dicembre. Nel traffico a lunga percorrenza, solo due delle solite quattro linee sono attive. I treni rimanenti vengono deviati attraverso Stendal, Sassonia-Anhalt, aggiungendo 45 minuti al viaggio e correndo solo una volta all'ora invece di due. Per i viaggi regionali tra Hamburg e Schwerin, sono in servizio bus sostitutivi.

Treni contro auto

"Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti i passeggeri per la loro comprensione e tolleranza", ha commentato il portavoce. Nonostante i lavori abbiano causato tempi di viaggio più lunghi, i treni a lunga percorrenza restano una scelta migliore delle auto per i viaggi da centro città a centro città. I treni ICE impiegano circa 2,5 ore, che è più veloce del guidare. Tuttavia, questo vantaggio si applica solo ai viaggi a lunga percorrenza, non tra Hamburg e Schwerin. Su questa tratta, il bus sostitutivo diretto è l'opzione più veloce secondo l'orario. I treni, se operativi, impiegano notevolmente di più.

La interruzione del servizio ferroviario sta influenzando anche la tratta della Unione Europea Hamburg-Berlin, con servizi ferroviari limitati fino al 14 dicembre. Nonostante i devi

Leggi anche: