- Operazioni contro le reti di traffico illecito in varie regioni tedesche

Le forze dell'ordine, specificamente la Polizia Federale, stanno attualmente eseguendo raids in diversi stabilimenti collegati a un presunto sindacato di traffico di esseri umani in diverse territori federali. Un totale di 19 siti in Turingia, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Renania Settentrionale-Vestfalia e Sassonia-Anhalt sono sotto esame, con Jena in Turingia come punto focale, secondo un comunicato ufficiale.

Le autorità hanno emesso cinque ordini di detenzione nei confronti di individui dalla Siria e dall'Iraq, ha ulteriormente rivelato il portavoce. L'inchiesta mira a 18 individui, inclusi autisti e organizzatori di livello superiore, che sarebbero coinvolti nel trasporto di oltre 140 persone lungo il percorso dei Balcani occidentali nel 2023 e nel 2024.

La Polizia Federale ha continuato i raid sul punto focale di Jena, sequestrando prove cruciali legate al caso di traffico di esseri umani. Successivamente, sono stati eseguiti ulteriori raid in altri luoghi identificati, con l'obiettivo di smantellare l'intero sindacato durante le operazioni di raid in corso.

Leggi anche: